Кошка недолюбливает ребёнка? Три возможные причины, почему это происходит

1:21 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ниже мы разберем основные причины, почему кошка может не любить ребёнка.

Фото: Wikipedia by Takashi Hososhima, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Спящая кошка

Пополнение в семье

Смена домашней обстановки или появление нового члена семьи может стать стрессом для вашего питомца. Животному может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к новым условиям жизни.

Новорожденный малыш не сильно отличается по размерам от взрослой кошки, поэтому она обычно не воспринимает его как угрозу, а проявляет настороженность. Новый запах, суета хозяев вокруг малышки могут стать для нее факторами стресса.

Страх

Кошки часто боятся детей, которые крупнее их, а также если ребенок уже причинил вред животному. Если кошка шипит на ребенка, это вовсе не значит, что она нападет на него при любом удобном случае. Чаще всего кошки шипят от злости или страха.

Утомление

Кроме того, маленькие дети могут быть чрезмерно энергичными и непоследовательными при общении с кошками. Дети могут истощить животное как физически, так и морально.

Кошки чувствуют себя некомфортно в присутствии гиперактивных людей, а маленькие дети могут быть именно такими. Это может привести к агрессивному поведению у кошек. Постарайтесь оградить кошку от ребенка.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



