Тревожный симптом: почему собака перестала наступать на лапу

3:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки — энергичные и жизнерадостные животные, но даже они не застрахованы от проблем со здоровьем. Если питомец начал поджимать лапу, это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Такой симптом может указывать как на мелкие повреждения, так и на серьёзные заболевания. Разберёмся, в чём может быть причина и что делать в такой ситуации.

Почему важно обращать внимание на этот симптом

Когда собака поджимает лапу, это явный признак дискомфорта или боли. Хромота сама по себе не является болезнью, но может быть симптомом различных патологий. Если не обратить внимания на проблему, состояние питомца может ухудшиться.

Внешние причины поджатия лапы

Чаще всего дискомфорт вызван внешними факторами, которые можно выявить при внимательном осмотре лапы.

1. Порезы, проколы, занозы

Во время прогулок собаки нередко наступают на острые предметы — стекло, щепки, гвозди. В результате могут появиться раны, вызывающие боль и хромоту.

Что делать:

Осмотреть лапу и удалить инородный предмет (если возможно)

Обработать рану антисептиком

В случае глубокого повреждения обратиться к ветеринару.

2. Сухость и трещины на подушечках

Сухая кожа может трескаться, вызывая дискомфорт. Это связано с погодными условиями, недостатком витаминов или прогулками по асфальту и реагентам.

Что делать:

Использовать увлажняющие кремы для лап

Корректировать рацион питомца, добавляя витамины

3. Сломанный коготь

Длинные когти легко обламываются, причиняя боль и воспаление.

Что делать:

Аккуратно обрезать повреждённый коготь

Обработать место антисептиком

При сильном повреждении обратиться к ветеринару.

4. Реакция на инъекции

После внутримышечных уколов у собаки может временно появиться хромота.

Что делать:

Наблюдать за состоянием питомца

Ограничить активность

Если боль сохраняется более двух дней, обратиться к врачу.

Внутренние причины поджатия лапы

Если внешних повреждений нет, а проблема не проходит, причина может быть глубже.

1. Травмы суставов и связок

Растяжения, вывихи, переломы, артрит и остеохондроз могут ограничивать подвижность и вызывать боль.

2. Инфекции

Некоторые заболевания (например, чумка или пододерматит) могут сопровождаться хромотой.

3. Генетическая предрасположенность

Некоторые породы склонны к заболеваниям суставов. У мелких собак это может быть болезнь Легга-Пертеса, а у крупных — дисплазия суставов.

4. Дефицит витаминов

Недостаток витамина D и минералов ослабляет кости и связки, повышая риск травм.

Что делать, если собака поджимает лапу

Если причина внешняя:

Осмотреть лапу и обработать повреждения

Дать питомцу отдых

Обратиться к врачу при сильном повреждении

Когда нужен ветеринар:

Если хромота длится более двух дней

Если собака не наступает на лапу

Если есть отёк, покраснение или признаки боли

Профилактика

Регулярно проверяйте лапы питомца

Подстригайте когти

Обеспечьте сбалансированное питание

Избегайте прогулок по опасным поверхностям

Если собака поджимает лапу, важно не игнорировать этот сигнал. Внимательное отношение к питомцу поможет предотвратить осложнения. В сложных случаях лучше не откладывать визит к ветеринару, чтобы собака быстрее вернулась к активной жизни.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

