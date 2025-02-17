Тревожный симптом: почему собака перестала наступать на лапу

Собаки — энергичные и жизнерадостные животные, но даже они не застрахованы от проблем со здоровьем. Если питомец начал поджимать лапу, это тревожный сигнал, который нельзя игнорировать. Такой симптом может указывать как на мелкие повреждения, так и на серьёзные заболевания. Разберёмся, в чём может быть причина и что делать в такой ситуации.
Когда собака поджимает лапу, это явный признак дискомфорта или боли. Хромота сама по себе не является болезнью, но может быть симптомом различных патологий. Если не обратить внимания на проблему, состояние питомца может ухудшиться.
Чаще всего дискомфорт вызван внешними факторами, которые можно выявить при внимательном осмотре лапы.
Во время прогулок собаки нередко наступают на острые предметы — стекло, щепки, гвозди. В результате могут появиться раны, вызывающие боль и хромоту.
В случае глубокого повреждения обратиться к ветеринару.
Сухая кожа может трескаться, вызывая дискомфорт. Это связано с погодными условиями, недостатком витаминов или прогулками по асфальту и реагентам.
Длинные когти легко обламываются, причиняя боль и воспаление.
При сильном повреждении обратиться к ветеринару.
После внутримышечных уколов у собаки может временно появиться хромота.
Если боль сохраняется более двух дней, обратиться к врачу.
Если внешних повреждений нет, а проблема не проходит, причина может быть глубже.
Растяжения, вывихи, переломы, артрит и остеохондроз могут ограничивать подвижность и вызывать боль.
Некоторые заболевания (например, чумка или пододерматит) могут сопровождаться хромотой.
Некоторые породы склонны к заболеваниям суставов. У мелких собак это может быть болезнь Легга-Пертеса, а у крупных — дисплазия суставов.
Недостаток витамина D и минералов ослабляет кости и связки, повышая риск травм.
Если собака поджимает лапу, важно не игнорировать этот сигнал. Внимательное отношение к питомцу поможет предотвратить осложнения. В сложных случаях лучше не откладывать визит к ветеринару, чтобы собака быстрее вернулась к активной жизни.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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