Что делать, если кошка сильно линяет? Советы по уходу и профилактике

2:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Линька — это естественный процесс для кошек, но если шерсть выпадает слишком обильно, стоит задуматься о причинах. Иногда дело в смене сезонов, но в ряде случаев усиленная линька сигнализирует о проблемах со здоровьем.

Фото: https://www.freepik.com Кошка

Как уменьшить линьку

Вычесывайте шерсть регулярно

Кошек с длинной шерстью необходимо расчесывать, чтобы избежать образования колтунов. Но и короткошерстные породы нуждаются в уходе — их подшерсток также требует внимания.

Как правильно приучить питомца к расчесыванию

Начните с мягкой чесалки-рукавицы, чтобы кошка привыкла к процедуре.

Затем переходите к пуходерке.

Для сильной линьки лучше использовать фурминатор — он эффективно удаляет лишний подшерсток.

Питание: ключ к здоровой шерсти

Линька может быть вызвана плохим питанием. Качественные холистик-корма помогают улучшить состояние шерсти. Особенно хорошо себя зарекомендовали французские и канадские марки.

На что обратить внимание

В составе должно быть достаточно белка, полезных жиров и витаминов.

Исключите корма эконом-класса, они содержат мало питательных веществ.

Если шерсть остаётся тусклой, попробуйте добавить витамины для шерсти.

Когда линька — признак болезни

Аллергия

Иногда усиленная линька — единственный симптом аллергии. Причиной может быть даже качественный корм, если в нём содержится нежелательный компонент, например, курица.

Что делать

Попробуйте гипоаллергенный корм — он безопасен и часто помогает решить проблему.

Наблюдайте за реакцией кошки на смену питания.

Проблемы с печенью и внутренними органами

Если шерсть сыплется слишком сильно, становится тусклой, а у кошки появляется перхоть и зуд, возможно, проблема связана с работой печени или других органов.

Когда идти к ветеринару

Линька не прекращается даже после смены рациона.

У кошки появились кожные проблемы, зуд, перхоть.

Шерсть не просто выпадает, а облысение становится заметным.

В этом случае поход к ветеринару поможет не только уменьшить количество шерсти в доме, но и спасти здоровье питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

