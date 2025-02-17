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Что делать, если кошка сильно линяет? Советы по уходу и профилактике

2:19
Зоосфера

Линька — это естественный процесс для кошек, но если шерсть выпадает слишком обильно, стоит задуматься о причинах. Иногда дело в смене сезонов, но в ряде случаев усиленная линька сигнализирует о проблемах со здоровьем.

Кошка
Фото: https://www.freepik.com
Кошка

Как уменьшить линьку

Вычесывайте шерсть регулярно

Кошек с длинной шерстью необходимо расчесывать, чтобы избежать образования колтунов. Но и короткошерстные породы нуждаются в уходе — их подшерсток также требует внимания.

Как правильно приучить питомца к расчесыванию

  • Начните с мягкой чесалки-рукавицы, чтобы кошка привыкла к процедуре.
  • Затем переходите к пуходерке.
  • Для сильной линьки лучше использовать фурминатор — он эффективно удаляет лишний подшерсток.

Питание: ключ к здоровой шерсти

Линька может быть вызвана плохим питанием. Качественные холистик-корма помогают улучшить состояние шерсти. Особенно хорошо себя зарекомендовали французские и канадские марки.

На что обратить внимание

  • В составе должно быть достаточно белка, полезных жиров и витаминов.
  • Исключите корма эконом-класса, они содержат мало питательных веществ.
  • Если шерсть остаётся тусклой, попробуйте добавить витамины для шерсти.

Когда линька — признак болезни

Аллергия

Иногда усиленная линька — единственный симптом аллергии. Причиной может быть даже качественный корм, если в нём содержится нежелательный компонент, например, курица.

Что делать

  • Попробуйте гипоаллергенный корм — он безопасен и часто помогает решить проблему.
  • Наблюдайте за реакцией кошки на смену питания.

Проблемы с печенью и внутренними органами

Если шерсть сыплется слишком сильно, становится тусклой, а у кошки появляется перхоть и зуд, возможно, проблема связана с работой печени или других органов.

Когда идти к ветеринару

  • Линька не прекращается даже после смены рациона.
  • У кошки появились кожные проблемы, зуд, перхоть.
  • Шерсть не просто выпадает, а облысение становится заметным.

В этом случае поход к ветеринару поможет не только уменьшить количество шерсти в доме, но и спасти здоровье питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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