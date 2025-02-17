Что делать, если кошка сильно линяет? Советы по уходу и профилактике

Линька — это естественный процесс для кошек, но если шерсть выпадает слишком обильно, стоит задуматься о причинах. Иногда дело в смене сезонов, но в ряде случаев усиленная линька сигнализирует о проблемах со здоровьем.
Кошек с длинной шерстью необходимо расчесывать, чтобы избежать образования колтунов. Но и короткошерстные породы нуждаются в уходе — их подшерсток также требует внимания.
Как правильно приучить питомца к расчесыванию
Линька может быть вызвана плохим питанием. Качественные холистик-корма помогают улучшить состояние шерсти. Особенно хорошо себя зарекомендовали французские и канадские марки.
На что обратить внимание
Иногда усиленная линька — единственный симптом аллергии. Причиной может быть даже качественный корм, если в нём содержится нежелательный компонент, например, курица.
Что делать
Если шерсть сыплется слишком сильно, становится тусклой, а у кошки появляется перхоть и зуд, возможно, проблема связана с работой печени или других органов.
Когда идти к ветеринару
В этом случае поход к ветеринару поможет не только уменьшить количество шерсти в доме, но и спасти здоровье питомца.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!