Почему ваш пёс агрессивен к другим собакам? Разбираем ключевые причины

Агрессивное поведение собак в отношении сородичей часто воспринимается владельцами как серьезная проблема, требующая немедленной коррекции. Однако не всегда агрессия является патологической. В ряде случаев это естественная реакция, заложенная природой. Где проходит граница между нормальным поведением взрослой собаки и настоящей зооагрессией? Разбираемся в деталях.
Защита территории — одна из древнейших функций собак. Еще наши предки приручали их именно для охраны жилища. Даже в условиях современного города животные продолжают проявлять эти инстинкты.
Если собака не получила соответствующего воспитания, она может рваться с поводка, облаивать других животных, проявлять агрессию. Многие замечали, что на поводке питомец ведет себя гораздо нервознее, чем в свободном состоянии. Это связано с тем, что рядом находится хозяин, а значит, есть чувство уверенности и подстраховки.
Правильное воспитание помогает направить охранный инстинкт в нужное русло, без неконтролируемой агрессии.
Собачьи конфликты — неотъемлемая часть социализации. Щенки учатся взаимодействовать друг с другом, взрослые псы устанавливают статус. Грозное рычание, короткие стычки — обычное явление, если собака попадает в новую компанию.
Если владелец не вмешивается, в стае формируется своя иерархия:
Если хозяева начинают разнимать собак в естественных разборках, они мешают формированию отношений. В итоге животные могут начать конфликтовать еще сильнее, так как не понимают границ допустимого.
Драки за самку — явление, известное даже тем, кто никогда не держал собак. В этот период даже миролюбивые кобели готовы нападать на друзей.
Однако важно понимать, что самцы могут ревновать избранную "подругу" и без физиологических причин. Бывает, что пес просто выбирает даму сердца и агрессивно защищает ее.
Стоит учитывать и поведение сук. Существует миф, что агрессия — исключительно мужская прерогатива, но на самом деле суки могут быть гораздо более злопамятными и драчливыми. Особенно это проявляется в возрасте 2-3 лет, когда характер уже полностью сформировался.
Собаки могут становиться агрессивными из-за скачков гормонов:
Также агрессивное поведение может быть связано с болезнями. Если ранее спокойное животное вдруг начало бросаться на других собак, стоит проверить его здоровье. Больная собака не терпит прикосновений, становится раздражительной.
Иногда владельцы называют зооагрессией обычное поведение, которое легко корректируется. Но есть и настоящая патологическая агрессия, когда собака стремится атаковать каждого встречного пса, независимо от обстоятельств.
Коррекция истинной зооагрессии требует работы с опытным кинологом. В отличие от стандартных случаев агрессивного поведения, здесь просто командами "Фу!" и "Нельзя!" проблему не решить.
Агрессия к другим собакам — не всегда повод для паники. В большинстве случаев это естественное поведение, которое можно скорректировать воспитанием.
Если же агрессия принимает крайние формы и собака нападает без явной причины, потребуется помощь кинолога. Главное — понимать, когда перед вами просто не воспитывавшийся "хулиган", а когда действительно серьезная проблема.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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