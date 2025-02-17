Куриные лапки для собак: полезное лакомство или скрытая угроза

3:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Куриные лапки — популярное натуральное угощение для собак. Оно привлекает владельцев своим составом и потенциальной пользой. Однако не всё так однозначно: одни уверены в его положительном влиянии на здоровье питомца, другие опасаются возможных рисков. Давайте разберёмся, действительно ли куриные лапки полезны и можно ли их давать собакам.

Виды куриных лапок для собак

Лакомство бывает нескольких видов, и каждый из них имеет свои особенности.

Сырые лапки. Свежие или замороженные, приобретаются у мясников или в супермаркетах. Перед подачей их промывают, обдают кипятком, иногда обрезают когти.

Свежие или замороженные, приобретаются у мясников или в супермаркетах. Перед подачей их промывают, обдают кипятком, иногда обрезают когти. Обезвоженные лапки. Высушенные в дегидраторе, лёгкие, хрустящие, с долгим сроком хранения. Можно купить в зоомагазинах.

Высушенные в дегидраторе, лёгкие, хрустящие, с долгим сроком хранения. Можно купить в зоомагазинах. Сушёные лапки. Проходят естественную сушку, сохраняя больше витаминов. Отличаются плотной текстурой и светлым оттенком.

Проходят естественную сушку, сохраняя больше витаминов. Отличаются плотной текстурой и светлым оттенком. Вяленые лапки. Обрабатываются при температуре до 40 °C, сохраняя максимальное количество полезных веществ.

Чем полезны куриные лапки для собак

Куриные лапки ценятся не только за доступность, но и за ряд полезных свойств.

Поддержка суставов. Богаты коллагеном, глюкозамином и хондроитином, которые способствуют укреплению хрящей и подвижности суставов.

Богаты коллагеном, глюкозамином и хондроитином, которые способствуют укреплению хрящей и подвижности суставов. Здоровье зубов. Хрустящие лапки помогают механически очищать налёт, хотя не заменяют регулярную чистку зубов.

Хрустящие лапки помогают механически очищать налёт, хотя не заменяют регулярную чистку зубов. Высокая пищевая ценность. Содержат около 45-50% белка и 20-25% жира в сухом виде, что делает их питательным угощением.

Возможные риски

Несмотря на преимущества, важно учитывать потенциальные опасности.

Опасность костей. Варёные кости становятся хрупкими и могут раскалываться, образуя острые осколки. Сырые и сушёные лапки безопаснее, но давать их следует с осторожностью.

Варёные кости становятся хрупкими и могут раскалываться, образуя острые осколки. Сырые и сушёные лапки безопаснее, но давать их следует с осторожностью. Риски для пищеварения. У собак, не привыкших к натуральному питанию, возможны расстройства ЖКТ. Начинать лучше с небольших порций.

У собак, не привыкших к натуральному питанию, возможны расстройства ЖКТ. Начинать лучше с небольших порций. Когти. Их лучше удалять, так как они хуже перевариваются и могут раздражать слизистую желудка.

Можно ли давать щенкам

В период смены зубов щенки активно грызут твёрдые предметы, но куриные лапки не лучший вариант. Оптимальный возраст для их введения — после 6-7 месяцев, когда зубы полностью сменились.

Чем заменить куриные лапки

Если по каким-то причинам вы не хотите давать питомцу куриные лапки, можно выбрать альтернативу:

Утиные лапки — больше жира, но аналогичный состав.

— больше жира, но аналогичный состав. Свиные уши — полезны для зубов, но калорийны.

— полезны для зубов, но калорийны. Куриные шейки — содержат больше костей, подходят не всем.

— содержат больше костей, подходят не всем. Уши кролика — диетический вариант с хрящевой структурой.

— диетический вариант с хрящевой структурой. Зубные палочки — промышленная альтернатива для чистки зубов.

Куриные лапки — натуральное лакомство с пользой для суставов и зубов, но их употребление требует осторожности. Главное — не давать варёные кости, следить за реакцией питомца и учитывать индивидуальные особенности его здоровья.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

