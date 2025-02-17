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Куриные лапки для собак: полезное лакомство или скрытая угроза

3:29
Зоосфера » Собаки

Куриные лапки — популярное натуральное угощение для собак. Оно привлекает владельцев своим составом и потенциальной пользой. Однако не всё так однозначно: одни уверены в его положительном влиянии на здоровье питомца, другие опасаются возможных рисков. Давайте разберёмся, действительно ли куриные лапки полезны и можно ли их давать собакам.

Виды куриных лапок для собак

Лакомство бывает нескольких видов, и каждый из них имеет свои особенности.

  • Сырые лапки. Свежие или замороженные, приобретаются у мясников или в супермаркетах. Перед подачей их промывают, обдают кипятком, иногда обрезают когти.
  • Обезвоженные лапки. Высушенные в дегидраторе, лёгкие, хрустящие, с долгим сроком хранения. Можно купить в зоомагазинах.
  • Сушёные лапки. Проходят естественную сушку, сохраняя больше витаминов. Отличаются плотной текстурой и светлым оттенком.
  • Вяленые лапки. Обрабатываются при температуре до 40 °C, сохраняя максимальное количество полезных веществ.

Чем полезны куриные лапки для собак

Куриные лапки ценятся не только за доступность, но и за ряд полезных свойств.

  • Поддержка суставов. Богаты коллагеном, глюкозамином и хондроитином, которые способствуют укреплению хрящей и подвижности суставов.
  • Здоровье зубов. Хрустящие лапки помогают механически очищать налёт, хотя не заменяют регулярную чистку зубов.
  • Высокая пищевая ценность. Содержат около 45-50% белка и 20-25% жира в сухом виде, что делает их питательным угощением.

Возможные риски

Несмотря на преимущества, важно учитывать потенциальные опасности.

  • Опасность костей. Варёные кости становятся хрупкими и могут раскалываться, образуя острые осколки. Сырые и сушёные лапки безопаснее, но давать их следует с осторожностью.
  • Риски для пищеварения. У собак, не привыкших к натуральному питанию, возможны расстройства ЖКТ. Начинать лучше с небольших порций.
  • Когти. Их лучше удалять, так как они хуже перевариваются и могут раздражать слизистую желудка.

Можно ли давать щенкам

В период смены зубов щенки активно грызут твёрдые предметы, но куриные лапки не лучший вариант. Оптимальный возраст для их введения — после 6-7 месяцев, когда зубы полностью сменились.

Чем заменить куриные лапки

Если по каким-то причинам вы не хотите давать питомцу куриные лапки, можно выбрать альтернативу:

  • Утиные лапки — больше жира, но аналогичный состав.
  • Свиные уши — полезны для зубов, но калорийны.
  • Куриные шейки — содержат больше костей, подходят не всем.
  • Уши кролика — диетический вариант с хрящевой структурой.
  • Зубные палочки — промышленная альтернатива для чистки зубов.

Куриные лапки — натуральное лакомство с пользой для суставов и зубов, но их употребление требует осторожности. Главное — не давать варёные кости, следить за реакцией питомца и учитывать индивидуальные особенности его здоровья.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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