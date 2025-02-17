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Правда или миф: могут ли собаки предсказывать смерть

4:48
Зоосфера » Собаки

Собаки сопровождают человека тысячи лет, заслужив репутацию верных спутников. Но есть одно удивительное качество, которое приписывают этим животным — способность чувствовать приближение смерти.

Собака породы ретривер
Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Собака породы ретривер

Владельцы собак нередко рассказывают, что их питомцы становятся тревожными, проявляют повышенную привязанность или ведут себя иначе перед уходом близкого человека. Совпадение ли это, или собаки действительно обладают уникальным чутьём? Попробуем разобраться.

Истории о животных, предчувствующих смерть

Подобные случаи фиксируются по всему миру. Один из самых известных примеров — кот Оскар, живший в доме престарелых в США. Медперсонал заметил, что он ложился рядом с пациентами, находящимися на грани жизни и смерти. Вскоре после его визита человек умирал. За годы наблюдений Оскар "предсказал" более 25 смертей, что заставило врачей всерьёз задуматься о природе этого феномена.

Собаки тоже нередко демонстрируют необычное поведение перед смертью человека. В сети можно найти рассказы владельцев о том, как их питомцы начинали тревожно скулить, не отходили от умирающего или становились особенно ласковыми. Возможно, собаки действительно ощущают нечто, остающееся за гранью человеческого восприятия.

Как собаки реагируют на умирающего человека

Многие хозяева замечают, что в периоды болезни или стресса их питомцы становятся особенно внимательными. Они могут чаще находиться рядом, класть голову на колени или пытаться привлечь внимание других людей.

Собаки — отличные наблюдатели. Они улавливают малейшие изменения в голосе, походке, мимике. Ослабленный человек двигается иначе, его речь может стать тише, дыхание — прерывистым. Четвероногие друзья замечают эти перемены и реагируют на них.

Может ли запах выдавать приближение смерти

Некоторые исследователи считают, что собаки могут улавливать изменения в запахе человека в критическом состоянии. Их обоняние в десятки тысяч раз чувствительнее, чем у людей, и они способны различать мельчайшие химические изменения в теле.

Это подтверждают эксперименты. В одном из них учёные дали собакам образцы пота людей, испытывавших радость или страх. Когда животные обнюхивали запах страха, они становились тревожными и стремились быть ближе к хозяину. А при контакте с запахом радости демонстрировали расслабленное поведение.

Также известно, что собаки способны обнаруживать онкологические заболевания, определяя специфический запах в дыхании или поте человека. Возможно, аналогичный механизм действует и при приближении смерти.

Переживают ли собаки потерю

Даже если собаки не могут предсказывать смерть, они определённо чувствуют потерю близкого человека. Один из самых трогательных примеров — Хатико, который девять лет ждал умершего хозяина на вокзале. Этот случай показывает, насколько глубока привязанность собак.

Когда питомец теряет владельца, его поведение может измениться, что проявляется вот в чём:

  • потеря аппетита;
  • вялость;
  • постоянное нахождение в местах, связанных с умершим;
  • тревожность, вой, скуление.

Исследования подтверждают, что большинство собак испытывают стресс после смерти хозяина или другого питомца. Некоторые адаптируются, но другие сталкиваются с продолжительным беспокойством и изменением привычек.

Как собаки помогают в криминалистике

Если собаки могут улавливать "запах смерти", не удивительно, что их используют в расследованиях. Обученные собаки способны находить тела по запаху разложения даже спустя годы.

В одном эксперименте собаке предлагали образцы ткани, один из которых контактировал с телом недавно умершего человека всего две минуты. Питомец безошибочно определил нужный образец, что подтверждает исключительную чувствительность их обоняния.

Миф или реальность

Наука пока не даёт точного ответа, могут ли собаки предчувствовать смерть. Однако их острое обоняние, способность замечать малейшие изменения в поведении и глубокая связь с человеком делают их чуткими к любым переменам.

Верят ли люди в мистическую способность собак или объясняют их поведение с научной точки зрения — одно остаётся неизменным: собаки — наши самые преданные и внимательные спутники, которые остаются рядом в самые важные моменты жизни.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

За́пах — специфическое ощущение присутствия в воздухе летучих пахучих веществ, обнаруживаемых химическими рецепторами обоняния, расположенными в носовой полости животных и людей. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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