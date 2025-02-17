Кошка ведёт себя агрессивно: что делать и как наладить отношения

2:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждая кошка — это уникальная личность. Одни обожают ласку и игры, другие предпочитают держаться особняком. Но когда пушистый друг внезапно начинает шипеть, кусаться и царапаться, это становится проблемой. Почему так происходит, и что с этим делать?

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru Кошки выражаются по-разному

Почему кошка проявляет агрессию

Если раньше ласковый питомец вдруг превратился в разъяренного зверя, вероятно, причина кроется в плохом самочувствии. Боль или недомогание делают кошку раздражительной, поэтому в первую очередь стоит показать ее ветеринару.

Другие возможные причины

Стресс : переезд, появление нового питомца или ребенка в доме могут сделать кошку нервной и раздражительной. Иногда новый котенок отделывается лишь шипением, а вот хозяин подвергается атаке.

: переезд, появление нового питомца или ребенка в доме могут сделать кошку нервной и раздражительной. Иногда новый котенок отделывается лишь шипением, а вот хозяин подвергается атаке. Травматический опыт : если кошка попала в семью уже взрослой, ее поведение может объясняться пережитым в прошлом насилием. Недоверие — естественная реакция на опыт плохого обращения.

: если кошка попала в семью уже взрослой, ее поведение может объясняться пережитым в прошлом насилием. Недоверие — естественная реакция на опыт плохого обращения. Игровая агрессия: молодые коты, особенно те, кто рано потерял мать, могут не понимать, что когти и зубы в игре должны использоваться с осторожностью.

Как исправить ситуацию

Если кошка больна - лечить, а не перевоспитывать. Болезнь делает ее раздражительной так же, как и людей.

- лечить, а не перевоспитывать. Болезнь делает ее раздражительной так же, как и людей. Если причина в стрессе , важно создать для питомца зону комфорта. Ему необходимо укромное место, куда никто не будет вторгаться. При этом хозяину стоит находиться поблизости, заниматься своими делами и разговаривать с кошкой тихим, спокойным голосом.

, важно создать для питомца зону комфорта. Ему необходимо укромное место, куда никто не будет вторгаться. При этом хозяину стоит находиться поблизости, заниматься своими делами и разговаривать с кошкой тихим, спокойным голосом. Игровая агрессия корректируется с помощью игрушек. Удочки, махалки и интерактивные развлечения помогут направить энергию кота в мирное русло. Если же питомец продолжает атаковать руки и ноги, игру стоит сразу прекратить на несколько минут.

Агрессивная кошка — это вызов терпению. Но когда она впервые подойдет сама и тронет вас лапой без когтей, это будет настоящая победа!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

