Почему кошки обожают пить воду из крана? Неожиданные причины

Многие владельцы сталкиваются с тем, что их питомцы игнорируют миску с чистой водой и предпочитают пить из-под крана. В чем причина такого поведения и стоит ли бороться с этой привычкой?

Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Кошка пьёт водопроводную воду

Зов природы: почему кошки выбирают проточную воду

В дикой природе хищники инстинктивно тянутся к проточной воде — она чище, чем застоявшаяся в озерах, лужах и болотах. Этот же инстинкт сохраняется у домашних кошек, поэтому им кажется, что вода из-под крана безопаснее.

Есть и другие факторы, объясняющие это поведение

Чистота воды: двигающаяся жидкость насыщается кислородом, а это делает ее вкус и запах более привлекательными.

двигающаяся жидкость насыщается кислородом, а это делает ее вкус и запах более привлекательными. Безопасность: кошки могут игнорировать миску рядом с едой, потому что остатки пищи могут попасть в воду и испортить ее.

кошки могут игнорировать миску рядом с едой, потому что остатки пищи могут попасть в воду и испортить ее. Любопытство: некоторые питомцы просто любят наблюдать за капающей водой и играть с ней.

Однако вода из-под крана не всегда безопасна для здоровья животного.

Что делать, если кошка пьет из-под крана

Кошки пьют мало воды, поэтому лишать их источника жидкости нельзя. Недостаток жидкости может привести к мочекаменной болезни и проблемам с почками. Но это не значит, что стоит оставлять кран открытым.

Какие есть решения

Фонтанчик для воды: это самый удобный вариант — кошка получит проточную воду без вредных примесей.

это самый удобный вариант — кошка получит проточную воду без вредных примесей. Фильтр для воды: если питомец пьет только из-под крана, используйте кухонный кран с фильтром.

если питомец пьет только из-под крана, используйте кухонный кран с фильтром. Большая емкость: иногда замена маленькой миски на стеклянную или керамическую чашу решает проблему.

Если ваша кошка предпочитает проточную воду, лучше уступить и предложить ей безопасную альтернативу. Это не только поможет сохранить здоровье питомца, но и избавит вас от лишних расходов на воду.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

