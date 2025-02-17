Почему кошки обожают пить воду из крана? Неожиданные причины

Многие владельцы сталкиваются с тем, что их питомцы игнорируют миску с чистой водой и предпочитают пить из-под крана. В чем причина такого поведения и стоит ли бороться с этой привычкой?
В дикой природе хищники инстинктивно тянутся к проточной воде — она чище, чем застоявшаяся в озерах, лужах и болотах. Этот же инстинкт сохраняется у домашних кошек, поэтому им кажется, что вода из-под крана безопаснее.
Однако вода из-под крана не всегда безопасна для здоровья животного.
Кошки пьют мало воды, поэтому лишать их источника жидкости нельзя. Недостаток жидкости может привести к мочекаменной болезни и проблемам с почками. Но это не значит, что стоит оставлять кран открытым.
Если ваша кошка предпочитает проточную воду, лучше уступить и предложить ей безопасную альтернативу. Это не только поможет сохранить здоровье питомца, но и избавит вас от лишних расходов на воду.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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