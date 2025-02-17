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Почему кошки обожают пить воду из крана? Неожиданные причины

Зоосфера

Многие владельцы сталкиваются с тем, что их питомцы игнорируют миску с чистой водой и предпочитают пить из-под крана. В чем причина такого поведения и стоит ли бороться с этой привычкой?

Кошка пьёт водопроводную воду
Фото: commons.wikimedia.org by Томаш Сиеницкий, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кошка пьёт водопроводную воду

Зов природы: почему кошки выбирают проточную воду

В дикой природе хищники инстинктивно тянутся к проточной воде — она чище, чем застоявшаяся в озерах, лужах и болотах. Этот же инстинкт сохраняется у домашних кошек, поэтому им кажется, что вода из-под крана безопаснее.

Есть и другие факторы, объясняющие это поведение

  • Чистота воды: двигающаяся жидкость насыщается кислородом, а это делает ее вкус и запах более привлекательными.
  • Безопасность: кошки могут игнорировать миску рядом с едой, потому что остатки пищи могут попасть в воду и испортить ее.
  • Любопытство: некоторые питомцы просто любят наблюдать за капающей водой и играть с ней.

Однако вода из-под крана не всегда безопасна для здоровья животного.

Что делать, если кошка пьет из-под крана

Кошки пьют мало воды, поэтому лишать их источника жидкости нельзя. Недостаток жидкости может привести к мочекаменной болезни и проблемам с почками. Но это не значит, что стоит оставлять кран открытым.

Какие есть решения

  • Фонтанчик для воды: это самый удобный вариант — кошка получит проточную воду без вредных примесей.
  • Фильтр для воды: если питомец пьет только из-под крана, используйте кухонный кран с фильтром.
  • Большая емкость: иногда замена маленькой миски на стеклянную или керамическую чашу решает проблему.

Если ваша кошка предпочитает проточную воду, лучше уступить и предложить ей безопасную альтернативу. Это не только поможет сохранить здоровье питомца, но и избавит вас от лишних расходов на воду.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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