Почему кошки мнут лапками? Разбираем причину этого милого поведения

2:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошачий "массаж" — милый и загадочный ритуал, который вызывает у владельцев умиление, а иногда и лёгкий дискомфорт, если когти оказываются слишком острыми. Почему же пушистые питомцы так делают? Разбираем три основные причины.

Фото: https://www.freepik.com by wirestock Кошка

Молочный шаг: рефлекс из детства

Перебирание лапками закладывается в раннем возрасте. Котята массируют живот матери, стимулируя выделение молока, и этот рефлекс остаётся на всю жизнь. Взрослая кошка топчет мягкие поверхности или человека, если чувствует себя уютно и безопасно — в этот момент она словно снова становится котёнком.

Интересный факт: у животных, выращенных на искусственном вскармливании, этот рефлекс встречается реже, так как при кормлении из бутылочки им не нужно было стимулировать поток молока.

Разметка территории

На подушечках кошачьих лап расположены специальные железы, выделяющие невидимый для человека запах. Когда кошка мнёт лапами диван, одеяло или даже вас, она оставляет "невидимые" метки, заявляя, что эта территория принадлежит ей.

Если питомец часто утаптывает передними лапами мягкие поверхности, не проявляя при этом ласки, это означает, что он полностью освоился и чувствует себя хозяином в доме.

Инстинкт охотника

Некоторые кошки разминают лапками предметы, которые раньше не привлекали их внимания. Это связано с охотничьим поведением: в природе перед тем, как сделать прыжок или подкрасться к добыче, кошка проверяет поверхность, не издаст ли она предательского звука.

Домашние питомцы могут проявлять этот инстинкт даже в квартире, особенно если рядом много игрушек или недавно появились новые вещи, требующие "проверки".

Что значит кошачий массаж

В большинстве случаев, если кошка перебирает лапками, она расслаблена, счастлива и испытывает доверие. Это своеобразный жест привязанности, означающий, что питомец доволен и чувствует себя в безопасности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

