Запах изо рта у кошки: возможные причины и способы устранения

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Неприятный запах изо рта у кошки — не просто досадное явление, а тревожный симптом, сигнализирующий о проблемах со здоровьем. В норме кошачья слюна не имеет резкого запаха, поэтому любое отклонение требует внимания владельца. Разбираемся, почему появляется неприятный запах и как помочь питомцу.

Фото: flickr.com by David Montolio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошачья пасть

Основные причины неприятного запаха

Запах может возникнуть из-за различных заболеваний, но чаще всего он связан с двумя группами причин: проблемами в ротовой полости или сбоями в работе внутренних органов.

Заболевания зубов и дёсен

Наиболее частая причина гнилостного запаха — болезни ротовой полости:

Кариес : разрушение зубов приводит к скоплению бактерий и неприятному запаху.

: разрушение зубов приводит к скоплению бактерий и неприятному запаху. Гингивит (воспаление дёсен) : сопровождается покраснением, отёчностью и болью.

: сопровождается покраснением, отёчностью и болью. Зубной камень: твёрдые отложения вызывают воспаление и инфекции.

Такие заболевания не проходят сами по себе, но поддаются лечению. Если у кошки испортилось дыхание, стоит показать её ветеринару.

Проблемы с желудком и кишечником

Если неприятный запах не сопровождается явными проблемами с зубами, возможны заболевания ЖКТ:

Гастрит.

Нарушение микрофлоры кишечника.

Рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод).

В таких случаях ветеринар назначит анализы и подберёт подходящую диету.

Другие внутренние заболевания

Характер запаха может подсказать, какие именно проблемы есть у питомца:

Запах ацетона: возможен при сахарном диабете.

возможен при сахарном диабете. Аммиачный запах: может указывать на заболевания почек.

может указывать на заболевания почек. Гнилостный запах: возможен при инфекциях печени.

Что делать владельцу

Осмотрите ротовую полость кошки : если есть покраснение, отёчность, зубной налёт или камень — скорее всего, причина в зубах.

: если есть покраснение, отёчность, зубной налёт или камень — скорее всего, причина в зубах. Обратите внимание на общее состояние питомца : снижение аппетита, вялость или изменение поведения могут указывать на проблемы с ЖКТ или внутренними органами.

: снижение аппетита, вялость или изменение поведения могут указывать на проблемы с ЖКТ или внутренними органами. Не откладывайте визит к ветеринару : врач проведёт осмотр, назначит анализы и поставит точный диагноз.

: врач проведёт осмотр, назначит анализы и поставит точный диагноз. Не игнорируйте проблему: запах — это лишь симптом, а болезнь может прогрессировать, если её не лечить.

Правильный уход за зубами, своевременная диагностика и лечение помогут сохранить здоровье вашей кошки и избавить её от неприятного запаха.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

