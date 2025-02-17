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Запах изо рта у кошки: возможные причины и способы устранения

2:37
Зоосфера

Неприятный запах изо рта у кошки — не просто досадное явление, а тревожный симптом, сигнализирующий о проблемах со здоровьем. В норме кошачья слюна не имеет резкого запаха, поэтому любое отклонение требует внимания владельца. Разбираемся, почему появляется неприятный запах и как помочь питомцу.

Кошачья пасть
Фото: flickr.com by David Montolio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошачья пасть

Основные причины неприятного запаха

Запах может возникнуть из-за различных заболеваний, но чаще всего он связан с двумя группами причин: проблемами в ротовой полости или сбоями в работе внутренних органов.

Заболевания зубов и дёсен

Наиболее частая причина гнилостного запаха — болезни ротовой полости:

  • Кариес: разрушение зубов приводит к скоплению бактерий и неприятному запаху.
  • Гингивит (воспаление дёсен): сопровождается покраснением, отёчностью и болью.
  • Зубной камень: твёрдые отложения вызывают воспаление и инфекции.

Такие заболевания не проходят сами по себе, но поддаются лечению. Если у кошки испортилось дыхание, стоит показать её ветеринару.

Проблемы с желудком и кишечником

Если неприятный запах не сопровождается явными проблемами с зубами, возможны заболевания ЖКТ:

  • Гастрит.
  • Нарушение микрофлоры кишечника.
  • Рефлюкс (заброс содержимого желудка в пищевод).

В таких случаях ветеринар назначит анализы и подберёт подходящую диету.

Другие внутренние заболевания

Характер запаха может подсказать, какие именно проблемы есть у питомца:

  • Запах ацетона: возможен при сахарном диабете.
  • Аммиачный запах: может указывать на заболевания почек.
  • Гнилостный запах: возможен при инфекциях печени.

Что делать владельцу

  • Осмотрите ротовую полость кошки: если есть покраснение, отёчность, зубной налёт или камень — скорее всего, причина в зубах.
  • Обратите внимание на общее состояние питомца: снижение аппетита, вялость или изменение поведения могут указывать на проблемы с ЖКТ или внутренними органами.
  • Не откладывайте визит к ветеринару: врач проведёт осмотр, назначит анализы и поставит точный диагноз.
  • Не игнорируйте проблему: запах — это лишь симптом, а болезнь может прогрессировать, если её не лечить.

Правильный уход за зубами, своевременная диагностика и лечение помогут сохранить здоровье вашей кошки и избавить её от неприятного запаха.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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