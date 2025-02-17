Запах изо рта у кошки: возможные причины и способы устранения

Неприятный запах изо рта у кошки — не просто досадное явление, а тревожный симптом, сигнализирующий о проблемах со здоровьем. В норме кошачья слюна не имеет резкого запаха, поэтому любое отклонение требует внимания владельца. Разбираемся, почему появляется неприятный запах и как помочь питомцу.
Запах может возникнуть из-за различных заболеваний, но чаще всего он связан с двумя группами причин: проблемами в ротовой полости или сбоями в работе внутренних органов.
Наиболее частая причина гнилостного запаха — болезни ротовой полости:
Такие заболевания не проходят сами по себе, но поддаются лечению. Если у кошки испортилось дыхание, стоит показать её ветеринару.
Если неприятный запах не сопровождается явными проблемами с зубами, возможны заболевания ЖКТ:
В таких случаях ветеринар назначит анализы и подберёт подходящую диету.
Характер запаха может подсказать, какие именно проблемы есть у питомца:
Правильный уход за зубами, своевременная диагностика и лечение помогут сохранить здоровье вашей кошки и избавить её от неприятного запаха.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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