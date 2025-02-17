Может ли кошка заразить человека? Разбираем самые опасные инфекции

Кошки могут передавать человеку некоторые заболевания, но риск заражения довольно низок, если соблюдать элементарные меры предосторожности. Рассмотрим наиболее известные инфекции, которые могут представлять опасность для владельцев домашних питомцев.
Самая страшная болезнь, передающаяся от кошек к человеку. Вирус поражает нервную систему и приводит к летальному исходу. Лечения не существует, но заражения можно избежать, если своевременно вакцинировать питомца и немедленно обратиться за медицинской помощью в случае укуса.
Грибковая инфекция, вызывающая зудящие пятна на коже. У кошек может протекать бессимптомно, но люди нередко заражаются при контакте.
Некоторые виды кишечных паразитов могут передаваться от кошек человеку, особенно детям.
Потенциально опасен только для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. У большинства заражение проходит бессимптомно.
Опасное бактериальное заболевание, которое крайне редко встречается у кошек, но может передаваться людям.
Нет! При правильном уходе и профилактике риск заразиться от питомца минимален. Гораздо выше вероятность подцепить инфекцию от других людей, чем от домашнего кота.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!