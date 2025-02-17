Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весенний тренч в обновлённом стиле: главные тренды 2025 года
Небольшая деревня художников на окраине Рима: писатели и художники нашли здесь свой дом
Иностранные компании начинают массово возвращаться в Россию
Отдых за границей подешевел: нужно ли спешить за турами в Турцию на лето?
Несбывшаяся роль мечты: Виктория Исакова назвала литературную героиню, которую очень хотела сыграть
Понаехали: в Солнечной системе обнаружены миллионы пришельцев из других звёздных систем
Зачем бегать в лес за брусникой, если можно просто выйти в сад? Лучшие сорта для посадки
Палки в руки! Почему стоит попробовать скандинавскую ходьбу зимой
Как сохранить зрение при работе за компьютером: советы офтальмолога

Может ли кошка заразить человека? Разбираем самые опасные инфекции

2:25
Зоосфера

Кошки могут передавать человеку некоторые заболевания, но риск заражения довольно низок, если соблюдать элементарные меры предосторожности. Рассмотрим наиболее известные инфекции, которые могут представлять опасность для владельцев домашних питомцев.

Девушка обнимает кошку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка обнимает кошку

Бешенство

Самая страшная болезнь, передающаяся от кошек к человеку. Вирус поражает нервную систему и приводит к летальному исходу. Лечения не существует, но заражения можно избежать, если своевременно вакцинировать питомца и немедленно обратиться за медицинской помощью в случае укуса.

  • Как передаётся: через укус или царапину заражённого животного.
  • Как защититься: ежегодная вакцинация кошки, избегать контактов с бездомными животными.

Лишай (дерматофитоз)

Грибковая инфекция, вызывающая зудящие пятна на коже. У кошек может протекать бессимптомно, но люди нередко заражаются при контакте.

  • Как передаётся: через шерсть, предметы обихода или прямой контакт с инфицированной кошкой.
  • Как защититься: проверять питомца у ветеринара, регулярно чистить дом и следить за гигиеной.

Гельминты (глисты)

Некоторые виды кишечных паразитов могут передаваться от кошек человеку, особенно детям.

  • Как передаётся: через шерсть, слюну, контакт с кошачьими фекалиями.
  • Как защититься: регулярно проводить дегельминтизацию питомца, тщательно мыть руки после контакта с лотком.

Токсоплазмоз

Потенциально опасен только для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. У большинства заражение проходит бессимптомно.

  • Как передаётся: при уборке кошачьего лотка, при контакте с землёй, овощами или мясом, содержащими паразита.
  • Как защититься: регулярно чистить лоток, использовать перчатки, термически обрабатывать мясо.

Лептоспироз

Опасное бактериальное заболевание, которое крайне редко встречается у кошек, но может передаваться людям.

  • Как передаётся: через укусы, мочу заражённого животного.
  • Как защититься: исключить контакты питомца с грызунами и дикой природой.

Стоит ли бояться кошек

Нет! При правильном уходе и профилактике риск заразиться от питомца минимален. Гораздо выше вероятность подцепить инфекцию от других людей, чем от домашнего кота.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вот что происходит, когда вы используете золу в качестве удобрения для томатов
Советы
Вот что происходит, когда вы используете золу в качестве удобрения для томатов Аудио 
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Наука и техника
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море Аудио 
Обязательное опрыскивание: как защитить свои деревья до начала весны
Советы
Обязательное опрыскивание: как защитить свои деревья до начала весны Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Страны НАТО увеличат военные расходы — для чего и к чему это приведёт? Дмитрий Плотников
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Сжигаем 250 калорий за 20 минут: простая схема для тех, кто хочет ускорить похудение
Последние материалы
Неповторимый ореховый вкус: всё о пасте из сверчковой муки
Как выбрать светодиодную лампу для растений и не потратить деньги впустую
Может ли кошка заразить человека? Разбираем самые опасные инфекции
Борьба с жирным блеском и другие вредные привычки: как избежать преждевременного старения
Разлад в отношениях: Евросоюз хочет запретить импорт продуктов из США
Эти продукты спасают кишечник, сердце и иммунитет — но их часто недооценивают
В дверной проём вхожу бочком: три упражнения для мощной спины
Сергей Зверев раскрыл страшные подробности гибели племянника
Кошка недолюбливает ребёнка? Три возможные причины, почему это происходит
Страны НАТО увеличат военные расходы — для чего и к чему это приведёт?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.