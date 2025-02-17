Может ли кошка заразить человека? Разбираем самые опасные инфекции

2:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки могут передавать человеку некоторые заболевания, но риск заражения довольно низок, если соблюдать элементарные меры предосторожности. Рассмотрим наиболее известные инфекции, которые могут представлять опасность для владельцев домашних питомцев.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка обнимает кошку

Бешенство

Самая страшная болезнь, передающаяся от кошек к человеку. Вирус поражает нервную систему и приводит к летальному исходу. Лечения не существует, но заражения можно избежать, если своевременно вакцинировать питомца и немедленно обратиться за медицинской помощью в случае укуса.

Как передаётся: через укус или царапину заражённого животного.

через укус или царапину заражённого животного. Как защититься: ежегодная вакцинация кошки, избегать контактов с бездомными животными.

Лишай (дерматофитоз)

Грибковая инфекция, вызывающая зудящие пятна на коже. У кошек может протекать бессимптомно, но люди нередко заражаются при контакте.

Как передаётся: через шерсть, предметы обихода или прямой контакт с инфицированной кошкой.

через шерсть, предметы обихода или прямой контакт с инфицированной кошкой. Как защититься: проверять питомца у ветеринара, регулярно чистить дом и следить за гигиеной.

Гельминты (глисты)

Некоторые виды кишечных паразитов могут передаваться от кошек человеку, особенно детям.

Как передаётся: через шерсть, слюну, контакт с кошачьими фекалиями.

через шерсть, слюну, контакт с кошачьими фекалиями. Как защититься: регулярно проводить дегельминтизацию питомца, тщательно мыть руки после контакта с лотком.

Токсоплазмоз

Потенциально опасен только для беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. У большинства заражение проходит бессимптомно.

Как передаётся: при уборке кошачьего лотка, при контакте с землёй, овощами или мясом, содержащими паразита.

при уборке кошачьего лотка, при контакте с землёй, овощами или мясом, содержащими паразита. Как защититься: регулярно чистить лоток, использовать перчатки, термически обрабатывать мясо.

Лептоспироз

Опасное бактериальное заболевание, которое крайне редко встречается у кошек, но может передаваться людям.

Как передаётся: через укусы, мочу заражённого животного.

через укусы, мочу заражённого животного. Как защититься: исключить контакты питомца с грызунами и дикой природой.

Стоит ли бояться кошек

Нет! При правильном уходе и профилактике риск заразиться от питомца минимален. Гораздо выше вероятность подцепить инфекцию от других людей, чем от домашнего кота.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

