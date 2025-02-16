Как отучить щенка кусаться: лайфхаки без наказаний

3:45 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

За последние недели мне пришло не меньше десятка вопросов на одну и ту же тему. Это больше, чем за предыдущие полгода! Видимо, праздники принесли в дома множество пушистых подарков, а вместе с ними — и типичные щенячьи проблемы. Если ваш новый друг кусается, не переживайте. Я подготовил для вас подробный гайд по корректировке поведения.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Девушка с собакой

Почему щенок кусается

Щенки познают мир с помощью зубов. Кусание — это не только способ общения, но и важный этап развития. Однако без корректировки щенок может не осознать границы допустимого. Приучить его к мягкому взаимодействию важно не наказанием, а правильной обратной связью.

"Метод чайника"

Этот способ работает по принципу безусловного рефлекса. Представьте, что вы дотронулись до горячего чайника — ваша рука мгновенно отдёргивается, и в следующий раз вы будете осторожнее. Собаки отлично воспринимают эмоции людей, поэтому такой метод для них понятен.

Как применять:

Как только щенок кусает сильнее, чем допустимо, резко отдёрните руку. Издайте громкий звук — это может быть шипение, вскрик, стон. Главное — честная реакция. Не злись на щенка! Он должен понять, что сделал больно, а не испугаться. Если щенок ошеломлён — это нормально. Вы не перегибаете, а даёте понять границы допустимого. Повторяйте метод последовательно, и уже через две-три недели малыш поймёт, что перегибать с силой укуса нельзя.

Этот метод отлично работает со щенками 2-5 месяцев. В более позднем возрасте понадобится более серьёзная коррекция.

"Метод Снежной королевы"

Этот метод полезен для упрямых и активных щенков, которым нужно чёткое осознание последствий их действий.

Как применять:

Щенок укусил? Вскрикните, а затем мгновенно прекратите всякое взаимодействие. Замрите, отвернитесь, не реагируйте на дальнейшие попытки привлечь ваше внимание. Щенок может лаять, подпрыгивать, кусаться ещё сильнее — не реагируйте! Возвращайтесь в игру только после того, как щенок успокоится.

Этот метод работает за счёт потери щенком интереса. Со временем он поймёт: если кусаться — игра заканчивается. А играть-то хочется!

Когда наказание необходимо

Наказание — это крайняя мера. Однако в некоторых случаях без него не обойтись.

Когда можно применять:

Щенок не реагирует ни на один из мягких методов.

Он продолжает кусать после всех предупреждений.

Поведение становится агрессивным, а не игровым.

Как действовать:

После нескольких предупреждений можно жёстко рявкнуть запрещающую команду.

Если необходимо, шлёпните его по носу (но не больно!).

Щенок должен понять, что вы злитесь, а не просто играете.

Главное — не переусердствовать. Цель наказания — не испуг, а чёткое осознание границ.

Опасные сигналы

Иногда кусание — это не просто игра, а сигнал возможных проблем.

Например:

Агрессия у миски или игрушек — сопровождается рычанием, оскалом.

— сопровождается рычанием, оскалом. Укусы при страхе — часто возникают при попытке взять щенка на руки.

— часто возникают при попытке взять щенка на руки. Гигиенические процедуры — если щенок кусается во время стрижки когтей или мытья, он может испытывать стресс.

Если укус сопровождается странным поведением, не игнорируйте это! Лучше сразу проконсультироваться с кинологом.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

