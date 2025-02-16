Новая методика дрессировки: учёные выяснили, как дрессировать собаку быстрее и эффективнее

Учёные из Венского университета ветеринарной медицины выяснили, как лучше всего привлекать внимание собак и заставлять их следовать командам. Исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, показало, что сочетание указания пальцем и взгляда значительно увеличивает вероятность того, что питомец выполнит просьбу.
Команда австрийских исследователей работала с 20 собаками различных пород, включая дворняг, пуделей, стаффордширских терьеров и австралийских овчарок. Животных тестировали в лаборатории Clever Dog, где учёные проверяли их реакцию на разные способы подачи сигналов.
Перед собакой ставили две миски, но лакомство было спрятано только в одной.
Учёные использовали пять различных тактик, чтобы направить собаку к "правильной" миске:
Собаки лучше всего реагировали на комбинированный сигнал — взгляд + указание пальцем.
Результаты подтверждают гипотезу о том, что собаки следуют за референтными коммуникационными сигналами человека, а не просто бегут в указанном направлении автоматически. То есть они могут не просто реагировать на жест, а действительно понимать его смысл.
Однако авторы исследования подчеркивают, что окончательные выводы делать рано — остаётся открытым вопрос, понимают ли собаки смысл команды или просто следуют интуитивному императиву (идти туда, куда указывает человек).
Чтобы добиться от питомца максимального внимания:
Таким образом, сочетание визуальных и жестовых сигналов поможет лучше общаться с питомцем и сделать дрессировку более эффективной.
Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser "выправлять; обучать") — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
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