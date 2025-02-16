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Новая методика дрессировки: учёные выяснили, как дрессировать собаку быстрее и эффективнее

2:29
Зоосфера

Учёные из Венского университета ветеринарной медицины выяснили, как лучше всего привлекать внимание собак и заставлять их следовать командам. Исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, показало, что сочетание указания пальцем и взгляда значительно увеличивает вероятность того, что питомец выполнит просьбу.

Собака танцует
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака танцует

Как проводился эксперимент

Команда австрийских исследователей работала с 20 собаками различных пород, включая дворняг, пуделей, стаффордширских терьеров и австралийских овчарок. Животных тестировали в лаборатории Clever Dog, где учёные проверяли их реакцию на разные способы подачи сигналов.

Условия эксперимента:

Перед собакой ставили две миски, но лакомство было спрятано только в одной.

Учёные использовали пять различных тактик, чтобы направить собаку к "правильной" миске:

  • Только указывали на неё.
  • Указывали и смотрели на миску.
  • Только смотрели на миску.
  • Игнорировали миску.
  • Притворялись, что бросают туда мяч (но держали его в руке).

Собаки лучше всего реагировали на комбинированный сигнал — взгляд + указание пальцем.

Что это значит

Результаты подтверждают гипотезу о том, что собаки следуют за референтными коммуникационными сигналами человека, а не просто бегут в указанном направлении автоматически. То есть они могут не просто реагировать на жест, а действительно понимать его смысл.

Однако авторы исследования подчеркивают, что окончательные выводы делать рано — остаётся открытым вопрос, понимают ли собаки смысл команды или просто следуют интуитивному императиву (идти туда, куда указывает человек).

Как это поможет владельцам собак

Чтобы добиться от питомца максимального внимания:

  • Используйте одновременно жесты и взгляд: если вы просто указываете рукой, но не смотрите на объект, собака может не понять команду.
  • Не обманывайте собаку: попытки "развести" питомца (например, делать вид, что бросаете мяч) снижают его внимательность и доверие.
  • Говорите чётко и используйте невербальные сигналы: исследования показывают, что собаки ориентируются не только на голос, но и на язык тела.

Таким образом, сочетание визуальных и жестовых сигналов поможет лучше общаться с питомцем и сделать дрессировку более эффективной.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser "выправлять; обучать") — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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