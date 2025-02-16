Новая методика дрессировки: учёные выяснили, как дрессировать собаку быстрее и эффективнее

2:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Учёные из Венского университета ветеринарной медицины выяснили, как лучше всего привлекать внимание собак и заставлять их следовать командам. Исследование, опубликованное в Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, показало, что сочетание указания пальцем и взгляда значительно увеличивает вероятность того, что питомец выполнит просьбу.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака танцует

Как проводился эксперимент

Команда австрийских исследователей работала с 20 собаками различных пород, включая дворняг, пуделей, стаффордширских терьеров и австралийских овчарок. Животных тестировали в лаборатории Clever Dog, где учёные проверяли их реакцию на разные способы подачи сигналов.

Условия эксперимента:

Перед собакой ставили две миски, но лакомство было спрятано только в одной.

Учёные использовали пять различных тактик, чтобы направить собаку к "правильной" миске:

Только указывали на неё.

Указывали и смотрели на миску.

Только смотрели на миску.

Игнорировали миску.

Притворялись, что бросают туда мяч (но держали его в руке).

Собаки лучше всего реагировали на комбинированный сигнал — взгляд + указание пальцем.

Что это значит

Результаты подтверждают гипотезу о том, что собаки следуют за референтными коммуникационными сигналами человека, а не просто бегут в указанном направлении автоматически. То есть они могут не просто реагировать на жест, а действительно понимать его смысл.

Однако авторы исследования подчеркивают, что окончательные выводы делать рано — остаётся открытым вопрос, понимают ли собаки смысл команды или просто следуют интуитивному императиву (идти туда, куда указывает человек).

Как это поможет владельцам собак

Чтобы добиться от питомца максимального внимания:

Используйте одновременно жесты и взгляд: если вы просто указываете рукой, но не смотрите на объект, собака может не понять команду.

если вы просто указываете рукой, но не смотрите на объект, собака может не понять команду. Не обманывайте собаку: попытки "развести" питомца (например, делать вид, что бросаете мяч) снижают его внимательность и доверие.

попытки "развести" питомца (например, делать вид, что бросаете мяч) снижают его внимательность и доверие. Говорите чётко и используйте невербальные сигналы: исследования показывают, что собаки ориентируются не только на голос, но и на язык тела.

Таким образом, сочетание визуальных и жестовых сигналов поможет лучше общаться с питомцем и сделать дрессировку более эффективной.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser "выправлять; обучать") — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.

