Ваш питомец разрушает дом? Вот как отучить его грызть вещи раз и навсегда

3:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы собак нередко сталкиваются с проблемой испорченной мебели, погрызенных тапочек и перегрызенных проводов. Особенно часто это происходит с щенками, которые только знакомятся с миром. Однако даже взрослые собаки могут сохранять вредную привычку. Разбираемся, почему питомцы грызут всё подряд и как отучить их от этого.

Фото: https://www.freepik.com Собака породы Бультерьер

Почему собака всё грызёт

Основные причины такой привычки:

Смена зубов : у щенков молочные зубы сменяются на постоянные, и они инстинктивно ищут, что погрызть.

: у щенков молочные зубы сменяются на постоянные, и они инстинктивно ищут, что погрызть. Страх одиночества и скука : питомец, оставшийся один, может развлекаться грызением предметов.

: питомец, оставшийся один, может развлекаться грызением предметов. Недостаток воспитания : если собаку не научили, что можно, а что нельзя, она не понимает границ дозволенного.

: если собаку не научили, что можно, а что нельзя, она не понимает границ дозволенного. Привлечение внимания : некоторые псы грызут вещи, чтобы добиться реакции хозяина.

: некоторые псы грызут вещи, чтобы добиться реакции хозяина. Голод : если предметы пахнут едой, собака может попытаться их "попробовать".

: если предметы пахнут едой, собака может попытаться их "попробовать". Подражание другим животным : если в доме есть другой питомец, который любит грызть вещи, собака может перенять его повадки.

: если в доме есть другой питомец, который любит грызть вещи, собака может перенять его повадки. Недостаток физической активности : избыток энергии без выхода может привести к разрушительному поведению.

: избыток энергии без выхода может привести к разрушительному поведению. Проблемы со здоровьем: нехватка витаминов или заболевания желудочно-кишечного тракта также могут быть причиной.

Как отучить собаку грызть вещи

Воспитание и обучение командам

Самый важный шаг — приучить собаку к дисциплине с раннего возраста:

Ругайте только в момент проступка : если собака уже прекратила грызть вещь, наказание не будет иметь смысла — она не поймёт, за что её ругают.

: если собака уже прекратила грызть вещь, наказание не будет иметь смысла — она не поймёт, за что её ругают. Используйте строгий голос : громкий, но не крикливый тон поможет собаке понять серьёзность ситуации.

: громкий, но не крикливый тон поможет собаке понять серьёзность ситуации. Не применяйте физическую силу : удары только напугают животное, но не научат его хорошему поведению.

: удары только напугают животное, но не научат его хорошему поведению. Выгуливайте собаку минимум два раза в день : активные прогулки помогут питомцу выплеснуть энергию, оставив меньше сил на домашние шалости.

: активные прогулки помогут питомцу выплеснуть энергию, оставив меньше сил на домашние шалости. Обучайте командам "нельзя" и "фу": говорите их строгим тоном каждый раз, когда собака берётся за нежелательный предмет.

Создайте альтернативу

Важно предоставить собаке возможность грызть безопасные предметы:

Игрушки для жевания : специальные резиновые или верёвочные игрушки помогут перенаправить привычку в нужное русло.

: специальные резиновые или верёвочные игрушки помогут перенаправить привычку в нужное русло. Кости и лакомства: натуральные кости или специальные жевательные лакомства отлично подойдут для этой цели.

Ограничьте доступ к вещам

Если собака грызёт определённые предметы, сделайте их недоступными:

Прячьте провода и обувь : уберите их в шкаф или спрячьте за мебелью.

: уберите их в шкаф или спрячьте за мебелью. Используйте специальные ограждения : особенно это актуально для щенков — детские заборчики помогут ограничить их передвижение.

: особенно это актуально для щенков — детские заборчики помогут ограничить их передвижение. Наносите специальные спреи: существуют безопасные для собак отпугивающие средства с горьким вкусом.

Достаточно внимания и общения

Собаки — социальные животные, и недостаток внимания может провоцировать деструктивное поведение. Найдите время, чтобы:

играть с питомцем;

гладить его и разговаривать;

тренировать и обучать новым командам.

Когда собака чувствует себя нужной, у неё меньше причин для плохого поведения.

Чтобы отучить собаку грызть вещи, нужно сочетать воспитание, физическую активность и правильные привычки. Главное — быть терпеливым и последовательным: со временем питомец поймёт, что можно, а что нельзя.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

