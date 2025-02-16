Ваш питомец разрушает дом? Вот как отучить его грызть вещи раз и навсегда

Владельцы собак нередко сталкиваются с проблемой испорченной мебели, погрызенных тапочек и перегрызенных проводов. Особенно часто это происходит с щенками, которые только знакомятся с миром. Однако даже взрослые собаки могут сохранять вредную привычку. Разбираемся, почему питомцы грызут всё подряд и как отучить их от этого.
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Собака породы Бультерьер
Почему собака всё грызёт
Основные причины такой привычки:
Смена зубов: у щенков молочные зубы сменяются на постоянные, и они инстинктивно ищут, что погрызть.
Страх одиночества и скука: питомец, оставшийся один, может развлекаться грызением предметов.
Недостаток воспитания: если собаку не научили, что можно, а что нельзя, она не понимает границ дозволенного.
Привлечение внимания: некоторые псы грызут вещи, чтобы добиться реакции хозяина.
Голод: если предметы пахнут едой, собака может попытаться их "попробовать".
Подражание другим животным: если в доме есть другой питомец, который любит грызть вещи, собака может перенять его повадки.
Недостаток физической активности: избыток энергии без выхода может привести к разрушительному поведению.
Проблемы со здоровьем: нехватка витаминов или заболевания желудочно-кишечного тракта также могут быть причиной.
Как отучить собаку грызть вещи
Воспитание и обучение командам
Самый важный шаг — приучить собаку к дисциплине с раннего возраста:
Ругайте только в момент проступка: если собака уже прекратила грызть вещь, наказание не будет иметь смысла — она не поймёт, за что её ругают.
Используйте строгий голос: громкий, но не крикливый тон поможет собаке понять серьёзность ситуации.
Не применяйте физическую силу: удары только напугают животное, но не научат его хорошему поведению.
Выгуливайте собаку минимум два раза в день: активные прогулки помогут питомцу выплеснуть энергию, оставив меньше сил на домашние шалости.
Обучайте командам "нельзя" и "фу": говорите их строгим тоном каждый раз, когда собака берётся за нежелательный предмет.
Создайте альтернативу
Важно предоставить собаке возможность грызть безопасные предметы:
Игрушки для жевания: специальные резиновые или верёвочные игрушки помогут перенаправить привычку в нужное русло.
Кости и лакомства: натуральные кости или специальные жевательные лакомства отлично подойдут для этой цели.
Ограничьте доступ к вещам
Если собака грызёт определённые предметы, сделайте их недоступными:
Прячьте провода и обувь: уберите их в шкаф или спрячьте за мебелью.
Используйте специальные ограждения: особенно это актуально для щенков — детские заборчики помогут ограничить их передвижение.
Наносите специальные спреи: существуют безопасные для собак отпугивающие средства с горьким вкусом.
Достаточно внимания и общения
Собаки — социальные животные, и недостаток внимания может провоцировать деструктивное поведение. Найдите время, чтобы:
играть с питомцем;
гладить его и разговаривать;
тренировать и обучать новым командам.
Когда собака чувствует себя нужной, у неё меньше причин для плохого поведения.
Чтобы отучить собаку грызть вещи, нужно сочетать воспитание, физическую активность и правильные привычки. Главное — быть терпеливым и последовательным: со временем питомец поймёт, что можно, а что нельзя.
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.