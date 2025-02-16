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Учёные доказали: у собак есть эмоции, но как они их показывают

3:26
Зоосфера » Собаки

"У нашей собаки нет хвоста — его пришлось ампутировать из-за болезни, так нам сказали в приюте. Я никогда не был собачником, и в первое время мне было сложно понимать её эмоции. Как она относится к людям? Что испытывает в разных ситуациях? Со временем я научился читать её настроение по лицу. И знаете, что самое удивительное? Иногда мне кажется, что она улыбается. Возможно ли это, или я просто всё себе придумываю?"

Золотистый ретривер
Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Макфи, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Золотистый ретривер

Эмоции собак: что говорит наука

Собаки обладают невероятно развитой эмоциональностью. Чарльз Дарвин ещё в XIX веке утверждал, что у них есть широкий спектр чувств, схожих с человеческими. Позже его идеи подтвердил нобелевский лауреат Конрад Лоренц, а совсем недавно о собачьей эмоциональной жизни писал зоолог Марк Бекофф.

Современная наука уже не спорит о том, испытывают ли собаки эмоции — это доказанный факт. Вопрос теперь заключается в том, как именно они выражают свои чувства. Например, можно ли считать, что у собак есть аналог человеческой улыбки? Или это лишь наша фантазия?

Почему собакам сложно улыбаться

С точки зрения анатомии, улыбка — не самое естественное движение для собак. У большинства животных, включая собак, пасть вытянута вперёд и предназначена в первую очередь для охоты и защиты. Из-за мощной мускулатуры морды у собак ограничены возможности для тонкой мимики. Их губы малоподвижны, поэтому выражения лица не столь разнообразны, как у людей.

Но, несмотря на эти ограничения, собаки всё же передают эмоции через лицо. Они умеют показывать основные чувства — радость, тревогу, настороженность. И, что самое интересное, одно из их выражений лица действительно напоминает улыбку.

Как выглядит собачья улыбка

Если рот у собаки приоткрыт, губы расслаблены, а язык слегка высунут, это сигнал спокойствия и удовольствия. Такое выражение действительно похоже на улыбку и воспринимается так же. Исследования показывают, что люди интуитивно понимают этот сигнал: собака, "улыбающаяся" таким образом, воспринимается как доброжелательная и безопасная.

Но стоит собаке закрыть рот и убрать язык, её выражение тут же меняется. Теперь она выглядит сосредоточенной и настороженной, будто анализирует ситуацию. Это уже не расслабленное удовольствие, а осознанное внимание.

Древние собаки тоже улыбались

Интересно, что люди давно заметили этот феномен. В доколумбовой Америке и Древнем Египте детские игрушки часто изображали собак с высунутым языком — именно в таком выражении, которое мы воспринимаем как улыбку. Надписи на этих фигурках часто переводятся как "весёлая собачка" или "смеющаяся собачка".

Так могут ли собаки улыбаться

Ответ — да! Если под улыбкой понимать выражение радости и комфорта, то у собак она действительно есть. Современная наука только подтверждает то, что люди замечали веками: собаки умеют выражать счастье и делают это вполне узнаваемым способом. Так что если вам кажется, что ваша собака улыбается — вам не кажется!

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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