Переезд, ветеринар, разлука: как снизить тревожность собаки

2:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Каждый владелец собаки хотя бы раз сталкивался с тревожным поведением своего питомца. Громкие звуки, смена обстановки, разлука с хозяином — всё это может вызывать стресс у четвероногого друга. В таких случаях на помощь приходят специальные успокаивающие средства — диффузоры и спреи на основе феромонов.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хаски

Как работают успокаивающие диффузоры и спреи

Эти продукты основаны на действии феромонов — химических соединений, которые животные используют для общения. В частности, они имитируют феромон, выделяемый собакой-мамой для успокоения щенков. Такие средства, известные как DAP (Dog Appeasing Pheromones — феромоны, успокаивающие собаку), создают ощущение безопасности и комфорта.

Феромоны воздействуют на обонятельную систему собаки, передавая в мозг сигнал о спокойствии. Диффузоры, подключенные к розетке, постепенно распространяют вещество по воздуху, создавая расслабляющую атмосферу. Спреи же можно использовать локально — на лежанку, игрушки или даже в машине перед поездкой.

Когда особенно полезны успокаивающие феромоны

Эти средства могут быть эффективны в различных стрессовых ситуациях:

Переезд. Новая обстановка и запахи могут вызывать тревожность.

Новая обстановка и запахи могут вызывать тревожность. Громкие звуки. Фейерверки, гроза, ремонтные работы — всё это пугает многих собак.

Фейерверки, гроза, ремонтные работы — всё это пугает многих собак. Разлука с хозяином. Если питомец остаётся один на долгое время, он может испытывать беспокойство.

Если питомец остаётся один на долгое время, он может испытывать беспокойство. Посещение ветеринара или грумера. Незнакомая обстановка и процедуры вызывают тревогу.

Насколько безопасны такие средства

Феромонные диффузоры и спреи не содержат седативных компонентов, а значит, они не вызывают сонливости и привыкания. Однако реакция на них индивидуальна — некоторые собаки чувствуют эффект сразу, другим требуется больше времени.

Как выбрать лучший вариант

При покупке обратите внимание на:

Рекомендации ветеринара. Специалист подскажет, какое средство подойдёт вашему питомцу.

Специалист подскажет, какое средство подойдёт вашему питомцу. Отзывы других владельцев. Они помогут понять, насколько эффективен конкретный продукт.

Они помогут понять, насколько эффективен конкретный продукт. Состав. Выбирайте безопасные варианты без вредных химических добавок.

Использование успокаивающих феромонов — это простой и естественный способ помочь питомцу справиться с тревожностью. Они не заменяют дрессировку и заботу, но могут значительно улучшить качество жизни собаки и её владельца.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

