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Переезд, ветеринар, разлука: как снизить тревожность собаки

2:42
Зоосфера » Собаки

Каждый владелец собаки хотя бы раз сталкивался с тревожным поведением своего питомца. Громкие звуки, смена обстановки, разлука с хозяином — всё это может вызывать стресс у четвероногого друга. В таких случаях на помощь приходят специальные успокаивающие средства — диффузоры и спреи на основе феромонов.

Хаски
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хаски

Как работают успокаивающие диффузоры и спреи

Эти продукты основаны на действии феромонов — химических соединений, которые животные используют для общения. В частности, они имитируют феромон, выделяемый собакой-мамой для успокоения щенков. Такие средства, известные как DAP (Dog Appeasing Pheromones — феромоны, успокаивающие собаку), создают ощущение безопасности и комфорта.

Феромоны воздействуют на обонятельную систему собаки, передавая в мозг сигнал о спокойствии. Диффузоры, подключенные к розетке, постепенно распространяют вещество по воздуху, создавая расслабляющую атмосферу. Спреи же можно использовать локально — на лежанку, игрушки или даже в машине перед поездкой.

Когда особенно полезны успокаивающие феромоны

Эти средства могут быть эффективны в различных стрессовых ситуациях:

  • Переезд. Новая обстановка и запахи могут вызывать тревожность.
  • Громкие звуки. Фейерверки, гроза, ремонтные работы — всё это пугает многих собак.
  • Разлука с хозяином. Если питомец остаётся один на долгое время, он может испытывать беспокойство.
  • Посещение ветеринара или грумера. Незнакомая обстановка и процедуры вызывают тревогу.

Насколько безопасны такие средства

Феромонные диффузоры и спреи не содержат седативных компонентов, а значит, они не вызывают сонливости и привыкания. Однако реакция на них индивидуальна — некоторые собаки чувствуют эффект сразу, другим требуется больше времени.

Как выбрать лучший вариант

При покупке обратите внимание на:

  • Рекомендации ветеринара. Специалист подскажет, какое средство подойдёт вашему питомцу.
  • Отзывы других владельцев. Они помогут понять, насколько эффективен конкретный продукт.
  • Состав. Выбирайте безопасные варианты без вредных химических добавок.

Использование успокаивающих феромонов — это простой и естественный способ помочь питомцу справиться с тревожностью. Они не заменяют дрессировку и заботу, но могут значительно улучшить качество жизни собаки и её владельца.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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