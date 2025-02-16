Стерилизация кошек: мифы, реальность и лучший возраст для операции

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

С наступлением весны владельцы кошек сталкиваются с кошачьими концертами и поисками пары. Опытные хозяева знают, что стерилизация — это не только способ избежать нежелательного потомства, но и защита питомца от многих заболеваний. Эта процедура снижает риск гормональных нарушений и избавляет животное от необходимости принимать медикаменты.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Кошка на кровати

Однако вокруг стерилизации существует множество мифов, особенно касающихся возраста проведения операции.

Миф: кошка должна родить перед стерилизацией

Многие считают, что перед стерилизацией кошка должна хотя бы раз принести потомство. Это не более чем заблуждение. Научные исследования подтверждают, что своевременная операция защищает питомца от проблем со здоровьем, тогда как роды могут вызвать гормональные изменения, способные усложнить дальнейшую стерилизацию.

Оптимальный возраст для стерилизации

• Слишком ранняя операция (4-5 месяцев) может негативно сказаться на росте и иммунитете.

• Процедура после года возможна, но требует предварительного обследования (анализ крови, кардиограмма).

• Стерилизация кошек старше 8 лет требует повышенного внимания и тщательной подготовки.

Лучший возраст для операции — 7-8 месяцев. В этот период организм уже полностью сформирован, и процедура проходит максимально безопасно. Однако перед стерилизацией важно проконсультироваться с ветеринаром, чтобы убедиться, что питомец здоров.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

