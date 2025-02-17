Ваша кошка мешает спать? Вот как сделать её спокойнее ночью

1:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки по своей природе — ночные охотники, но при этом до 80% времени проводят во сне. Их активность может мешать хозяевам, а угомонить разбушевавшегося питомца бывает непросто. Ни тапки, ни брызги воды не дадут результата, но есть три способа, которые помогут справиться с ситуацией гуманно и эффективно.

Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка с собакой

1. Полноценный ужин перед сном

Один из лучших способов успокоить кошку — покормить её перед сном. После сытного ужина питомец почувствует приятную тяжесть в животе и, скорее всего, заснёт. Такой метод помогает большинству кошек, так как сытость напрямую связана с расслаблением.

2. Игры перед сном

Ещё лучше — устроить кошке активную игру перед кормлением. Так она сможет выплеснуть накопившуюся энергию, нагулять аппетит, поесть и спокойно отправиться спать. Игры с верёвочками, лазерной указкой или интерактивными игрушками отлично помогут выплеснуть энергию, не превращая ночь в марафон по квартире.

3. Специальная техника с нажатием на нос

Некоторые опытные владельцы кошек используют необычный, но эффективный метод: аккуратное нажатие пальцем на нос питомца на несколько секунд. Эта зона очень чувствительна, и такое действие может помочь кошке быстро успокоиться. Но делать это нужно мягко, без грубости и агрессии — удары и резкие движения только разозлят питомца.

Попробуйте один из этих способов — и ваша ночь пройдёт спокойно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

