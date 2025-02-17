Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жить в этих условиях опасно! Какие квартиры могут нанести вред психическому здоровью?
Мойка электромобиля: безопасно ли это и на что стоит обратить внимание
Полезное пространство, которое вы не использовали: как задействовать зону за дверью
Много вампиров — Илон Маск обвинил систему соцобеспечения США в массовом мошенничестве
47-летняя звезда Голливуда признался, как собирается отсрочить старость
Масло после жарки — использовать снова или отправить в мусорку
Лолита Милявская заявила, что у неё нет денег даже на еду
Первый робот-педиатр вышел на работу: как ИИ будет лечить детей?
Сесть на поезд без билета и паспорта: новый способ появится в России

Ваша кошка мешает спать? Вот как сделать её спокойнее ночью

1:38
Зоосфера

Кошки по своей природе — ночные охотники, но при этом до 80% времени проводят во сне. Их активность может мешать хозяевам, а угомонить разбушевавшегося питомца бывает непросто. Ни тапки, ни брызги воды не дадут результата, но есть три способа, которые помогут справиться с ситуацией гуманно и эффективно.

Кошка с собакой
Фото: snapwiresnaps.tumblr.com by Krista Mangulsone, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с собакой

1. Полноценный ужин перед сном

Один из лучших способов успокоить кошку — покормить её перед сном. После сытного ужина питомец почувствует приятную тяжесть в животе и, скорее всего, заснёт. Такой метод помогает большинству кошек, так как сытость напрямую связана с расслаблением.

2. Игры перед сном

Ещё лучше — устроить кошке активную игру перед кормлением. Так она сможет выплеснуть накопившуюся энергию, нагулять аппетит, поесть и спокойно отправиться спать. Игры с верёвочками, лазерной указкой или интерактивными игрушками отлично помогут выплеснуть энергию, не превращая ночь в марафон по квартире.

3. Специальная техника с нажатием на нос

Некоторые опытные владельцы кошек используют необычный, но эффективный метод: аккуратное нажатие пальцем на нос питомца на несколько секунд. Эта зона очень чувствительна, и такое действие может помочь кошке быстро успокоиться. Но делать это нужно мягко, без грубости и агрессии — удары и резкие движения только разозлят питомца.

Попробуйте один из этих способов — и ваша ночь пройдёт спокойно.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Недвижимость
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению Аудио 
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Еда и рецепты
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду Аудио 
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Еда и рецепты
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки Аудио 
Популярное
Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки

Выбрасываете кожуру от апельсинов и мандаринов? Зря! Оказывается, её можно использовать для ароматизации, уборки и даже защиты от насекомых. Разбираем 8 крутых способов!

Где вы были раньше? Теперь не выбрасываю апельсиновые корки
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Нечто из глубин — человеческая наука не может объяснить, что было найдено в море
Радиаторы уходят в прошлое: эти устройства придут на смену классическому отоплению
Двигатель скажет спасибо — забудьте про езду внатяг и прожарку мотора
Новейший Як-130М. Удивит учебно-боевыми задачами, штурмовыми операциями и борьбой с БПЛА Дмитрий Плотников ВС РФ широким фронтом выходят к границе ДНР и Днепропетровской области Любовь Степушова Культ Афродиты или падение кометы? Загадка древнего поклонения в Пафосе Игорь Буккер
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Как зола помогает луку набрать силу? Секрет высокой урожайности
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Одна сумка на все случаи жизни: пять правил удачного выбора аксессуара
Последние материалы
Как прямо в эту минуту эволюционирует человек? Учёные сделали неожиданное открытие
Джинсы, которые подойдут всем: секреты выбора от эксперта
Отказался от мороженого, а потом узнал, чего лишился
Натуральное питание или сухой корм: что выберет ваша собака
Коррупция в USAID. Опрос показал, верят ли американцы в коррумпированность организации
Эти продукты творят чудеса в борьбе с высоким холестерином
Авто с пробегом у дилера: идеальная машина или ловушка для покупателя
Словакия устанавливает новый рекорд: максимальные закупки российского газа в декабре 2024 года
Три весенних подкормки, которые заставят пионы цвести так, что прохожие будут заглядываться
У стилиста Влада Лисовца диагностировали онкологию на поздней стадии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.