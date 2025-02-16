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Поцелуи у животных: что скрывают их привычки

2:17
Зоосфера

Поцелуи — не просто романтика, а важный элемент человеческой культуры. Уже с 2500 года до н. э. люди обмениваются поцелуями, что подтверждают древние клинописные таблички.

Дружба кошки и собаки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Дружба кошки и собаки

Но что насчёт животных? И есть ли у них подобное поведение?

Что такое поцелуй?

Поцелуй для людей может означать многое: от страстного поцелуя с языком до лёгкого чмоканья в щёчку.

Важно, что поцелуй всегда связан с положительными социальными чувствами — будь то любовь, дружба или привязанность. Однако сам акт поцелуя у животных порой не имеет такого же значения.

Поцелуи среди животных

Шерил Киршенбаум, автор книги "Наука поцелуев", отмечает, что в животном мире встречаются различные "поцелуйные" поведения, как, например, у черепах, которые стукаются головами, или у лосей и сусликов, трущихся носами.

А вот собаки, например, лижут лицо человека, чтобы выразить привязанность. Однако, хотя эти действия похожи на поцелуи, их значение для животных не всегда совпадает с человеческим восприятием.

Поцелуи среди приматов

Некоторые приматы, такие как бонобо, могут целоваться, складывая губы трубочкой, как люди. У этих животных поцелуи часто происходят во время ухода за шерстью или дележа еды.

В таких случаях поцелуи становятся "барометром" отношений в группе. Также исследователи предполагают, что поцелуи у людей могут быть эволюционным пережитком ухода за шерстью у предков.

"На последнем этапе ухода за шерстью приматы вытягивают губы, чтобы удалить насекомых — это похоже на поцелуй". — объяснил Адриано Ламейра, доцент Уорикского университета.

С развитием эволюции и утратой шерсти на теле, люди сохранили этот акт, как способ укрепления социальных связей.

Заключение

Хотя поцелуи у животных напоминают человеческие по своей форме, важно не забывать, что их значение может сильно различаться.

Для животных поцелуи часто служат иным целям, таким как уход за шерстью или выражение доминирования.

Уточнения

Привя́занность — чувство близости, основанное на глубокой симпатии, влюблённости, преданности кому-либо или чему-либо.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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