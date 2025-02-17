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10 продуктов, которые могут убить вашу собаку – будьте осторожны

3:36
Зоосфера

Некоторые продукты, привычные для людей, могут представлять смертельную опасность для собак. Владельцам следует внимательно следить за рационом питомца, чтобы избежать возможных рисков. Разбираем список продуктов, которые категорически нельзя давать собакам.

Женщина кормит мопса маффином
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина кормит мопса маффином

Продукты, которые представляют угрозу для здоровья собак

Сырые яйца

  • Яйца могут быть источником сальмонеллёза как для людей, так и для собак. Кроме того, содержащийся в них авидин мешает усвоению биотина, что негативно влияет на кожу и шерсть питомца.

Ксилит и сладости

  • Этот заменитель сахара содержится в жевательных резинках, печенье и сладостях. Он может привести к резкому снижению уровня глюкозы в крови, что чревато судорогами и даже летальным исходом.

Шоколад

  • Шоколад содержит теобромин — вещество, опасное для собак. Даже небольшие дозы могут вызвать диарею, рвоту, учащённое сердцебиение и судороги. Особенно опасен тёмный шоколад, так как в нём содержится наибольшее количество теобромина.

Лук и чеснок

  • Эти продукты вызывают анемию у собак, разрушая красные кровяные тельца. Опасны любые формы — свежий, сушёный, варёный или жареный лук и чеснок.

Виноград и изюм

  • Токсичность винограда и изюма для собак давно доказана, но до сих пор не установлена точная доза, которая может вызвать почечную недостаточность. Лучше полностью исключить их из рациона питомца.

Кофеин

  • Собакам категорически запрещено употреблять кофе и любые напитки, содержащие кофеин. Он может вызвать нарушения сердечного ритма, гиперактивность и серьёзные проблемы с сердцем.

Алкоголь

  • Даже небольшие дозы спиртного вызывают проблемы с координацией, замедляют дыхание и могут привести к потере сознания. Алкоголь опасен в любом виде, включая пищевые продукты с его содержанием.

Орехи

  • Некоторые виды орехов, особенно грецкие, оказывают токсичное воздействие на нервную систему собак, вызывая интоксикацию. Другие орехи также могут представлять угрозу, поэтому не стоит давать их питомцу.

Жирная и жареная пища

  • Продукты с высоким содержанием жира могут вызвать панкреатит — воспаление поджелудочной железы, сопровождающееся сильной болью и тошнотой.

Варёные кости

  • Распространённое мнение о пользе костей для собак может быть опасным. Варёные кости часто раскалываются, образуя острые осколки, которые могут травмировать пищевод, желудок или кишечник.

Соль и грибы

  • Избыточное количество соли вызывает сильную жажду, рвоту и проблемы с почками. Некоторые виды грибов содержат токсичные вещества, способные повредить внутренние органы и вызвать отравление.

Как защитить собаку от опасных продуктов

  • Не давайте питомцу человеческую еду, особенно со специями и приправами.
  • Убедитесь, что собака не подбирает пищевые отходы на улице.
  • Храните опасные продукты в недоступных местах.
  • При первых признаках отравления — немедленно обращайтесь к ветеринару.

Здоровье и благополучие питомца во многом зависят от рациона. Следите за тем, что ест ваш четвероногий друг, и избегайте потенциально опасных продуктов.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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