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Любите собак, но не хотите выгуливать? Выберите кошку с собачьим характером

1:56
Зоосфера

Когда речь заходит о выборе домашнего питомца, многие делятся на два лагеря: любители кошек и приверженцы собак. Но существуют уникальные породы кошек, которые обладают собачьей преданностью, любят игры и даже выполняют команды. Эти четвероногие друзья доказывают, что кошки тоже могут быть верными и активными компаньонами.

Абиссинский кот
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Абиссинский кот

Бенгальская кошка

Эта грациозная красавица с пятнистым окрасом напоминает дикого хищника, но по характеру скорее напоминает энергичную и дружелюбную собаку. Бенгальцы очень активны, любят воду и с удовольствием участвуют в играх с хозяином. Они обожают быть в центре внимания и легко обучаются простым командам.

Сиамская кошка

Сиамцы — настоящие разговорчивые интеллектуалы среди кошек. Они не только привязываются к человеку, но и требуют постоянного общения, сопровождая хозяина по дому. Эти кошки могут даже приносить игрушки, как собаки, и всегда готовы поиграть.

Мейн-кун

Эти гиганты отличаются дружелюбным нравом и привязанностью к семье. Мейн-куны не любят одиночества, а их повадки действительно напоминают собачьи: они следуют за хозяином, участвуют в играх и даже могут приносить предметы по команде.

Абиссинская кошка

Эти кошки — настоящие исследователи, которые любят высоту и подвижные игры. Абиссинцы очень общительны и легко адаптируются к семье, проявляя преданность хозяину. Они готовы играть часами и всегда находятся рядом.

Русская голубая

Спокойные, но невероятно преданные, эти кошки обожают проводить время с хозяином. Они отличаются уравновешенным характером, но в то же время готовы активно участвовать в семейных играх и сопровождать человека в его повседневных делах.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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