Обиделись на кошку? Вот как узнать, что она уже хочет помириться

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Зоосфера

Кошки известны своим независимым характером, но это не значит, что они не осознают своих ошибок. Несмотря на то, что кошки не просят прощения так, как это делают люди, они могут проявлять различные знаки примирения. Как понять, что ваш питомец хочет загладить свою вину?

Девушка обнимает кошку
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка обнимает кошку

Почему кошки могут извиняться

Хотя у кошек нет чувства вины в человеческом понимании, они способны чувствовать изменения в настроении хозяина. Если вы недовольны поведением питомца — он это замечает.

Причины, по которым кошка может "извиняться"

  • Разбитая ваза или перевёрнутый стакан.
  • Неожиданный укус или царапина в порыве игры.
  • Повреждённая мебель или разорванные обои.

Кошка запоминает вашу реакцию и может попытаться восстановить доверие с помощью особых жестов.

5 способов, которыми кошки выражают извинения

Приближение и взгляд в глаза

  • Если кошка тихо подходит к вам после "провинности", замирает рядом и пристально смотрит, это может быть её способом показать дружелюбие. При этом её взгляд может быть немного прищуренным — это знак доверия.

Трение и мурлыканье

  • Кошка может подойти и начать тереться о ваши ноги, руки или даже лицо. Это инстинктивный способ показать привязанность и "пометить" вас как свою семью. Часто это сопровождается мягким мурлыканьем, которое помогает питомцу и хозяину расслабиться.

Подарки

  • Некоторые кошки приносят хозяевам игрушки, а в случае с уличными котами — "трофеи" в виде пойманных насекомых. Хотя подобные "дары" не всегда приятны человеку, для кошки это знак расположения.

Ласковое поведение

  • Питомец может лизать вашу руку или тереться мордочкой. Лизание — это один из способов выражения заботы и доверия у кошек. Так они ухаживают за своими сородичами и членами семьи.

Приглашение к игре

  • Кошка может принести свою любимую игрушку или начать мягко толкать вас лапкой. Это знак того, что она хочет восстановить контакт и наладить отношения.

Как реагировать на извинения кошки

  • Не игнорируйте питомца, если он пытается наладить контакт.
  • Спокойно погладьте кошку, если она проявляет ласку.
  • Используйте мягкий голос — кошки чувствуют интонацию.
  • Не наказывайте кошку за её "ошибки" — она действует инстинктивно.

Хотя кошки не извиняются так, как люди, они всё же стараются восстановить гармонию в отношениях с хозяином. Важно понимать язык тела питомца, и тогда ваша связь станет ещё крепче.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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