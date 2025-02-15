Можно ли заразить кошку или собаку простудой? Важные факты для владельцев

5:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Владельцы домашних животных нередко замечают, что их питомцы проявляют симптомы, напоминающие простуду: чихание, насморк, апатию. Но действительно ли вирусные инфекции могут передаваться от человека к кошке?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и собака

Передаются ли вирусы простуды от людей к кошкам

Человеческая простуда вызывается риновирусами, которые адаптированы исключительно к организму человека. Кошки этими вирусами не заражаются. Однако существуют возбудители, способные преодолевать межвидовой барьер.

Так, вирус гриппа может передаваться некоторым животным, включая кошек. Исследования показали, что у домашних кошек иногда обнаруживаются антитела к вирусу гриппа человека. Однако в большинстве случаев болезнь у них протекает в лёгкой форме или бессимптомно.

Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, также способен инфицировать кошек. Однако это заболевание чаще всего проходит у них без осложнений. Важно понимать, что этот вирус не имеет отношения к кошачьему коронавирусу, который вызывает инфекционный перитонит.

Хотя случаи передачи вирусов от человека к кошке крайне редки, учёные продолжают изучать возможные механизмы межвидового заражения.

Какие инфекции вызывают симптомы простуды у кошек

Простуда у кошек, в отличие от человеческой, чаще всего связана с вирусами, специфичными для данного вида. Среди них:

Вирусный ринотрахеит (FHV-1).

Калицивирусная инфекция (FCV).

Эти вирусы передаются только среди кошек, особенно в условиях скученного содержания, например, в приютах или питомниках. Заболевание сопровождается насморком, чиханием, повышенной температурой и вялостью. В тяжёлых случаях возможны осложнения в виде пневмонии.

Помимо вирусных инфекций, респираторные симптомы у кошек могут быть вызваны бактериями. Например, Chlamydophila felis провоцирует конъюнктивит и насморк, а Bordetella bronchiseptica — воспаление дыхательных путей, вплоть до бронхита и пневмонии.

Другие причины респираторных симптомов у кошек

Не всегда насморк и чихание у кошки связаны с инфекцией. Среди возможных причин:

Аллергия : бытовая химия, пыль, цветочная пыльца или ароматизированные наполнители могут вызывать раздражение дыхательных путей.

: бытовая химия, пыль, цветочная пыльца или ароматизированные наполнители могут вызывать раздражение дыхательных путей. Кошачья астма : хроническое воспаление бронхов, которое обостряется при контакте с аллергенами.

: хроническое воспаление бронхов, которое обостряется при контакте с аллергенами. Хронический ринит : остаточные явления после перенесённых вирусных инфекций.

: остаточные явления после перенесённых вирусных инфекций. Инородные тела: мелкие предметы или травинки в носовом проходе могут провоцировать чихание и затруднённое дыхание.

Если у кошки наблюдаются хрипы, частое дыхание или сильная слабость, необходимо срочно обратиться к ветеринару.

Как помочь кошке при появлении симптомов

Если у питомца появились признаки респираторного заболевания, следует принять меры:

Проконсультироваться с ветеринаром: при длительных или ухудшающихся симптомах требуется диагностика.

при длительных или ухудшающихся симптомах требуется диагностика. Обеспечить комфорт: тёплое, тихое место для отдыха поможет кошке быстрее восстановиться.

тёплое, тихое место для отдыха поможет кошке быстрее восстановиться. Следить за питанием и питьём: важно, чтобы питомец не отказывался от еды и воды. В некоторых случаях можно предложить подогретый влажный корм или бульон.

важно, чтобы питомец не отказывался от еды и воды. В некоторых случаях можно предложить подогретый влажный корм или бульон. Увлажнять воздух: сухой воздух усугубляет заложенность носа. Можно использовать увлажнитель или дать кошке подышать паром в ванной комнате.

сухой воздух усугубляет заложенность носа. Можно использовать увлажнитель или дать кошке подышать паром в ванной комнате. Очищать нос и глаза: при выделениях из носа и глаз следует аккуратно протирать их тёплой водой или физиологическим раствором.

Если симптомы ухудшаются, не стоит откладывать визит к ветеринару, особенно если у кошки затруднённое дыхание, отказ от еды или высокая температура.

Как снизить риск заболеваний у кошки

Для предотвращения инфекций важно соблюдать несколько правил:

Вакцинация: прививки от ринотрахеита (FHV-1), калицивируса (FCV) и панлейкопении (FPV) входят в обязательную программу вакцинации.

прививки от ринотрахеита (FHV-1), калицивируса (FCV) и панлейкопении (FPV) входят в обязательную программу вакцинации. Чистота: регулярная уборка, дезинфекция мисок, лотка и игрушек снижают риск распространения инфекций.

регулярная уборка, дезинфекция мисок, лотка и игрушек снижают риск распространения инфекций. Гигиена: если кто-то в доме болен, стоит чаще мыть руки и ограничить контакт с кошкой.

Хотя простуда у людей не передаётся кошкам, в редких случаях вирус гриппа или коронавирус SARS-CoV-2 могут инфицировать питомцев. Однако такие случаи встречаются крайне редко, а большинство респираторных заболеваний у кошек вызваны специфическими вирусами, не опасными для человека.

Если у кошки появились симптомы, напоминающие простуду, важно своевременно обратиться к ветеринару. Грамотный уход, профилактика и своевременная вакцинация помогут сохранить здоровье питомца.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

