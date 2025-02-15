Можно ли заразить кошку или собаку простудой? Важные факты для владельцев

Владельцы домашних животных нередко замечают, что их питомцы проявляют симптомы, напоминающие простуду: чихание, насморк, апатию. Но действительно ли вирусные инфекции могут передаваться от человека к кошке?
Человеческая простуда вызывается риновирусами, которые адаптированы исключительно к организму человека. Кошки этими вирусами не заражаются. Однако существуют возбудители, способные преодолевать межвидовой барьер.
Так, вирус гриппа может передаваться некоторым животным, включая кошек. Исследования показали, что у домашних кошек иногда обнаруживаются антитела к вирусу гриппа человека. Однако в большинстве случаев болезнь у них протекает в лёгкой форме или бессимптомно.
Коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, также способен инфицировать кошек. Однако это заболевание чаще всего проходит у них без осложнений. Важно понимать, что этот вирус не имеет отношения к кошачьему коронавирусу, который вызывает инфекционный перитонит.
Хотя случаи передачи вирусов от человека к кошке крайне редки, учёные продолжают изучать возможные механизмы межвидового заражения.
Простуда у кошек, в отличие от человеческой, чаще всего связана с вирусами, специфичными для данного вида. Среди них:
Эти вирусы передаются только среди кошек, особенно в условиях скученного содержания, например, в приютах или питомниках. Заболевание сопровождается насморком, чиханием, повышенной температурой и вялостью. В тяжёлых случаях возможны осложнения в виде пневмонии.
Помимо вирусных инфекций, респираторные симптомы у кошек могут быть вызваны бактериями. Например, Chlamydophila felis провоцирует конъюнктивит и насморк, а Bordetella bronchiseptica — воспаление дыхательных путей, вплоть до бронхита и пневмонии.
Не всегда насморк и чихание у кошки связаны с инфекцией. Среди возможных причин:
Если у кошки наблюдаются хрипы, частое дыхание или сильная слабость, необходимо срочно обратиться к ветеринару.
Если у питомца появились признаки респираторного заболевания, следует принять меры:
Если симптомы ухудшаются, не стоит откладывать визит к ветеринару, особенно если у кошки затруднённое дыхание, отказ от еды или высокая температура.
Для предотвращения инфекций важно соблюдать несколько правил:
Хотя простуда у людей не передаётся кошкам, в редких случаях вирус гриппа или коронавирус SARS-CoV-2 могут инфицировать питомцев. Однако такие случаи встречаются крайне редко, а большинство респираторных заболеваний у кошек вызваны специфическими вирусами, не опасными для человека.
Если у кошки появились симптомы, напоминающие простуду, важно своевременно обратиться к ветеринару. Грамотный уход, профилактика и своевременная вакцинация помогут сохранить здоровье питомца.
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