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Не будите спящую собаку, её сны важнее, чем кажется: научное объяснение старой мудрости

2:58
Зоосфера

Многие владельцы замечают, что их питомцы во сне могут двигать лапами, скулить или даже лаять. Это вызывает вопросы о природе собачьих сновидений и их влиянии на здоровье животных. Разбираемся, видят ли собаки сны, почему не стоит их будить и как обеспечить им крепкий отдых.

Спящая собака
Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спящая собака

Видят ли собаки сны

Научные исследования подтверждают, что собаки проходят те же стадии сна, что и люди, включая фазу быстрого движения глаз (REM). Именно в этот момент они переживают сновидения, перерабатывая полученную за день информацию.

  • Все ли собаки видят сны: практически все, особенно молодые особи.
  • Как часто это происходит: в среднем несколько раз в день в зависимости от возраста и уровня активности.
  • Могут ли сны быть цветными: собаки различают голубые и жёлтые оттенки, поэтому их сновидения, вероятно, не такие яркие, как у людей.

Почему собаки двигаются во сне

Движения лап, поскуливания или короткий лай могут указывать на активное переживание событий. Это естественная реакция мозга, перерабатывающего эмоции и впечатления.

  • Означает ли это, что собака видит кошмары: иногда питомцы могут реагировать на тревожные образы, но будить их в этот момент не рекомендуется.
  • Что делать, если собака тревожится во сне: лучше просто понаблюдать. Если после пробуждения сохраняется беспокойство, можно успокоить питомца ласковым голосом.

Популярные мифы о снах у собак

Несмотря на научные данные, вокруг собачьих сновидений существует множество мифов.

  • Собаки не видят снов, а просто дремлют: исследования подтверждают, что их мозг активно работает во сне.
  • Дёргающиеся во сне собаки страдают эпилепсией: в большинстве случаев это нормальное поведение в фазе REM.
  • Будить собаку во время кошмара полезно: внезапное пробуждение может вызвать стресс и дезориентацию.

Как создать комфортные условия для сна питомца

Чтобы собака высыпалась и чувствовала себя хорошо, важно позаботиться о правильных условиях для отдыха.

  • Обустроить удобное место: мягкая лежанка или подстилка.
  • Придерживаться режима: кормление, прогулки и отдых в одно и то же время.
  • Избегать тяжёлой пищи перед сном: сбалансированный рацион способствует лучшему сну.
  • Обеспечить тишину и комфорт: громкие звуки могут тревожить питомца.
  • Следить за здоровьем: частые пробуждения или беспокойство могут быть поводом для визита к ветеринару.

Сны играют важную роль в жизни собак, помогая им обрабатывать информацию и поддерживать эмоциональное равновесие. Забота о качественном сне питомца — залог его здоровья и хорошего настроения.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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