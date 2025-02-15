Не будите спящую собаку, её сны важнее, чем кажется: научное объяснение старой мудрости

2:58 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы замечают, что их питомцы во сне могут двигать лапами, скулить или даже лаять. Это вызывает вопросы о природе собачьих сновидений и их влиянии на здоровье животных. Разбираемся, видят ли собаки сны, почему не стоит их будить и как обеспечить им крепкий отдых.

Фото: commons.wikimedia. org by Eugene0126jp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спящая собака

Видят ли собаки сны

Научные исследования подтверждают, что собаки проходят те же стадии сна, что и люди, включая фазу быстрого движения глаз (REM). Именно в этот момент они переживают сновидения, перерабатывая полученную за день информацию.

Все ли собаки видят сны: практически все, особенно молодые особи.

практически все, особенно молодые особи. Как часто это происходит: в среднем несколько раз в день в зависимости от возраста и уровня активности.

в среднем несколько раз в день в зависимости от возраста и уровня активности. Могут ли сны быть цветными: собаки различают голубые и жёлтые оттенки, поэтому их сновидения, вероятно, не такие яркие, как у людей.

Почему собаки двигаются во сне

Движения лап, поскуливания или короткий лай могут указывать на активное переживание событий. Это естественная реакция мозга, перерабатывающего эмоции и впечатления.

Означает ли это, что собака видит кошмары: иногда питомцы могут реагировать на тревожные образы, но будить их в этот момент не рекомендуется.

иногда питомцы могут реагировать на тревожные образы, но будить их в этот момент не рекомендуется. Что делать, если собака тревожится во сне: лучше просто понаблюдать. Если после пробуждения сохраняется беспокойство, можно успокоить питомца ласковым голосом.

Популярные мифы о снах у собак

Несмотря на научные данные, вокруг собачьих сновидений существует множество мифов.

Собаки не видят снов, а просто дремлют: исследования подтверждают, что их мозг активно работает во сне.

исследования подтверждают, что их мозг активно работает во сне. Дёргающиеся во сне собаки страдают эпилепсией: в большинстве случаев это нормальное поведение в фазе REM.

в большинстве случаев это нормальное поведение в фазе REM. Будить собаку во время кошмара полезно: внезапное пробуждение может вызвать стресс и дезориентацию.

Как создать комфортные условия для сна питомца

Чтобы собака высыпалась и чувствовала себя хорошо, важно позаботиться о правильных условиях для отдыха.

Обустроить удобное место: мягкая лежанка или подстилка.

мягкая лежанка или подстилка. Придерживаться режима: кормление, прогулки и отдых в одно и то же время.

кормление, прогулки и отдых в одно и то же время. Избегать тяжёлой пищи перед сном: сбалансированный рацион способствует лучшему сну.

сбалансированный рацион способствует лучшему сну. Обеспечить тишину и комфорт: громкие звуки могут тревожить питомца.

громкие звуки могут тревожить питомца. Следить за здоровьем: частые пробуждения или беспокойство могут быть поводом для визита к ветеринару.

Сны играют важную роль в жизни собак, помогая им обрабатывать информацию и поддерживать эмоциональное равновесие. Забота о качественном сне питомца — залог его здоровья и хорошего настроения.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

