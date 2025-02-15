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Неожиданные кошачьи страхи: огурцы и ещё 10 предметов, которые могут напугать

3:11
Зоосфера

Кошки обладают крайне чувствительной нервной системой, и, несмотря на их независимый характер, они легко поддаются стрессу. Порой даже обычные предметы могут вызвать у питомца панику. Разбираемся, что именно пугает кошек и как можно минимизировать стрессовые ситуации.

Испуганная кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Испуганная кошка

Громкие звуки

Кошки воспринимают шум сильнее, чем люди. Фейерверки, хлопки дверей, крики или неожиданные звуки могут спровоцировать у них состояние тревоги.

Как снизить стресс

  • Не включайте громкую музыку и телевизор на высокой громкости.
  • Если в доме намечается шумное мероприятие, обеспечьте кошке укромное место.

Незнакомые животные

Кошки крайне территориальны и могут негативно реагировать на появление других питомцев.

Как правильно знакомить

  • Дайте время привыкнуть к запаху нового животного.
  • Первые встречи должны проходить под вашим контролем.

Звонок домофона или дверного звонка

Неожиданные громкие звуки могут напугать кошку, так как она не понимает, что будет дальше.

Как подготовить питомца

  • Иногда проигрывайте звук звонка на низкой громкости.
  • Со временем увеличивайте громкость, чтобы кошка привыкла.

Огонь и свечи

Живой огонь инстинктивно вызывает у кошек тревогу.

Как избежать проблем

  • Держите свечи вне досягаемости.
  • Используйте безопасные электрические свечи.

Резкие движения

Кошки нервничают, если кто-то резко встаёт или совершает неожиданные манёвры.

Как создать спокойную атмосферу

  • Двигайтесь плавно, особенно рядом с напряжённым питомцем.
  • Избегайте резких жестов во время игры.

Купание

Большинство кошек не любят воду.

Как минимизировать стресс

  • Используйте тёплую воду и мягкие движения.
  • Не обливайте кошку сразу — дайте ей адаптироваться.

Резкие запахи

Некоторые ароматы, такие как цитрусовые или уксус, вызывают у кошек дискомфорт.

Как избежать неприятных ощущений у питомца

  • Используйте нейтральные моющие средства.
  • Не распыляйте ароматические вещества рядом с кошкой.

Пылесос

Громкий звук и внезапные движения этого прибора ассоциируются у кошек с опасностью.

Как приучить питомца

  • Включайте пылесос сначала в другой комнате.
  • Постепенно приближайте его, позволяя кошке привыкнуть.

Огурцы

Видео с кошками, пугающимися огурцов, стали вирусными, но причина страха остаётся неясной.

Как избежать стресса

  • Не подкладывайте огурцы к питомцу ради шутки.
  • Если кошка боится, не оставляйте овощи на полу.

Психологический стресс

Кошки чувствительны к изменениям в окружающей среде.

Как создать безопасное пространство

  • Соблюдайте распорядок дня.
  • Предоставьте кошке личное укромное место.

Понимание страхов питомца поможет создать комфортную среду и укрепить доверие между вами. Заботьтесь о кошке, и она будет чувствовать себя в безопасности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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