Неожиданные кошачьи страхи: огурцы и ещё 10 предметов, которые могут напугать

3:11 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки обладают крайне чувствительной нервной системой, и, несмотря на их независимый характер, они легко поддаются стрессу. Порой даже обычные предметы могут вызвать у питомца панику. Разбираемся, что именно пугает кошек и как можно минимизировать стрессовые ситуации.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Испуганная кошка

Громкие звуки

Кошки воспринимают шум сильнее, чем люди. Фейерверки, хлопки дверей, крики или неожиданные звуки могут спровоцировать у них состояние тревоги.

Как снизить стресс

Не включайте громкую музыку и телевизор на высокой громкости.

Если в доме намечается шумное мероприятие, обеспечьте кошке укромное место.

Незнакомые животные

Кошки крайне территориальны и могут негативно реагировать на появление других питомцев.

Как правильно знакомить

Дайте время привыкнуть к запаху нового животного.

Первые встречи должны проходить под вашим контролем.

Звонок домофона или дверного звонка

Неожиданные громкие звуки могут напугать кошку, так как она не понимает, что будет дальше.

Как подготовить питомца

Иногда проигрывайте звук звонка на низкой громкости.

Со временем увеличивайте громкость, чтобы кошка привыкла.

Огонь и свечи

Живой огонь инстинктивно вызывает у кошек тревогу.

Как избежать проблем

Держите свечи вне досягаемости.

Используйте безопасные электрические свечи.

Резкие движения

Кошки нервничают, если кто-то резко встаёт или совершает неожиданные манёвры.

Как создать спокойную атмосферу

Двигайтесь плавно, особенно рядом с напряжённым питомцем.

Избегайте резких жестов во время игры.

Купание

Большинство кошек не любят воду.

Как минимизировать стресс

Используйте тёплую воду и мягкие движения.

Не обливайте кошку сразу — дайте ей адаптироваться.

Резкие запахи

Некоторые ароматы, такие как цитрусовые или уксус, вызывают у кошек дискомфорт.

Как избежать неприятных ощущений у питомца

Используйте нейтральные моющие средства.

Не распыляйте ароматические вещества рядом с кошкой.

Пылесос

Громкий звук и внезапные движения этого прибора ассоциируются у кошек с опасностью.

Как приучить питомца

Включайте пылесос сначала в другой комнате.

Постепенно приближайте его, позволяя кошке привыкнуть.

Огурцы

Видео с кошками, пугающимися огурцов, стали вирусными, но причина страха остаётся неясной.

Как избежать стресса

Не подкладывайте огурцы к питомцу ради шутки.

Если кошка боится, не оставляйте овощи на полу.

Психологический стресс

Кошки чувствительны к изменениям в окружающей среде.

Как создать безопасное пространство

Соблюдайте распорядок дня.

Предоставьте кошке личное укромное место.

Понимание страхов питомца поможет создать комфортную среду и укрепить доверие между вами. Заботьтесь о кошке, и она будет чувствовать себя в безопасности.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

