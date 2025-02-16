Хотите здорового кота? Вот чем нужно кормить котёнка в первые месяцы

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда в доме появляется котёнок, хозяева берут на себя огромную ответственность за его здоровье и развитие. От правильного питания в первые полгода зависит, каким он вырастет — сильным и здоровым или слаборазвитым и подверженным болезням.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Много котят

Эксперты предупреждают: кормить котёнка со стола — большая ошибка. Еда, предназначенная для людей, не подходит питомцам. Особенно вредны для них жирная, солёная пища, чипсы, сухарики и сладости.

Как правильно кормить котёнка в первые полгода?

До 1 месяца - только мягкая пища

Малыш ещё привыкает к молоку матери, поэтому твёрдая пища ему не подойдёт. В этот период лучше всего давать жидкие кашки и мясо, измельчённое в блендере.

1-2 месяца - частые приёмы пищи

Кормление должно быть 6-7 раз в день. В этом возрасте можно постепенно переходить к мягко нарезанному мясу, но оно должно быть максимально мелким.

3 месяца - первые эксперименты с твердой пищей

Теперь питомцу можно давать сухой корм, а также мелко порезанное сырое мясо и птицу. Это помогает развивать зубки. Количество кормлений сокращается до 5 раз в день.

4-6 месяцев - больше белка для роста

В этот период основу рациона должны составлять мясо и птица — это поможет котёнку набирать мышечную массу. Частоту кормлений можно снизить до 4 раз в день.

Почему это важно?

Соблюдение этих рекомендаций позволит котёнку вырасти здоровым и крепким. Правильное питание в первые полгода закладывает основу для долгой и активной жизни питомца.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

