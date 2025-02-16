Хотите здорового кота? Вот чем нужно кормить котёнка в первые месяцы

Когда в доме появляется котёнок, хозяева берут на себя огромную ответственность за его здоровье и развитие. От правильного питания в первые полгода зависит, каким он вырастет — сильным и здоровым или слаборазвитым и подверженным болезням.
Эксперты предупреждают: кормить котёнка со стола — большая ошибка. Еда, предназначенная для людей, не подходит питомцам. Особенно вредны для них жирная, солёная пища, чипсы, сухарики и сладости.
Малыш ещё привыкает к молоку матери, поэтому твёрдая пища ему не подойдёт. В этот период лучше всего давать жидкие кашки и мясо, измельчённое в блендере.
Кормление должно быть 6-7 раз в день. В этом возрасте можно постепенно переходить к мягко нарезанному мясу, но оно должно быть максимально мелким.
Теперь питомцу можно давать сухой корм, а также мелко порезанное сырое мясо и птицу. Это помогает развивать зубки. Количество кормлений сокращается до 5 раз в день.
В этот период основу рациона должны составлять мясо и птица — это поможет котёнку набирать мышечную массу. Частоту кормлений можно снизить до 4 раз в день.
Соблюдение этих рекомендаций позволит котёнку вырасти здоровым и крепким. Правильное питание в первые полгода закладывает основу для долгой и активной жизни питомца.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!