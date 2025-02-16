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Какие кости можно давать собаке, а какие приведут к беде? Разбираемся

2:24
Зоосфера

Многие до сих пор считают, что кости — это естественная пища для собаки, ведь их дикие предки ели именно так. Но стоит задуматься: наши предки тоже когда-то питались сырым мясом, но вряд ли современный человек выдержит такую диету без последствий для здоровья.

Кавказская овчарка
Фото: commons.wikimedia.org by Zeshor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кавказская овчарка

Собаки живут с человеком уже сотни лет и давно не питаются как хищники. Поэтому важно понимать, какие кости допустимы в рационе, а какие могут привести к серьёзным проблемам.

Какие кости опасны для собаки?

Некоторые кости категорически нельзя давать питомцу — они могут раздробиться на острые осколки или привести к непроходимости кишечника. В этот список входят:

  • рыбные кости,
  • кроличьи кости,
  • индюшачьи и куриные трубчатые кости.

Также опасно давать слишком много костей, даже если они подходят для питания. Это может спровоцировать серьёзные заболевания.

Чем опасны кости?

  1. Травма глотки. Острые осколки царапают горло, вызывая боль и кровотечения.
  2. Асфиксия. Крупные куски могут застрять в горле и перекрыть дыхание, что приведёт к удушью.
  3. Перфорация кишечника. Острые осколки повреждают стенки желудка и кишечника, что может вызвать кровотечение или даже прободение.
  4. Закупорка кишечника. Костная масса не переваривается, а скапливается, создавая пробку. В запущенных случаях требуется хирургическое вмешательство.
  5. Непроходимость толстой кишки. Кости, собравшиеся в кишечнике, мешают питомцу сходить в туалет. Если вовремя не обратиться к ветеринару, возможен летальный исход.

Какие кости можно давать собаке?

Несмотря на риски, кости всё же могут присутствовать в рационе, но только определённые:

  • крупные суставные кости,
  • мослаки с костным мозгом,
  • губчатые говяжьи и бараньи кости.

Их можно давать взрослым собакам, у которых нет проблем с пищеварением. Однако даже такие кости стоит предлагать в меру.

Что делать, если у вас остались кости, но давать их собаке нельзя? Из них можно приготовить питательный бульон, а затем сварить на нём кашу. Так ваш питомец получит полезные вещества без риска для здоровья.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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