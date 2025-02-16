Какие кости можно давать собаке, а какие приведут к беде? Разбираемся

Многие до сих пор считают, что кости — это естественная пища для собаки, ведь их дикие предки ели именно так. Но стоит задуматься: наши предки тоже когда-то питались сырым мясом, но вряд ли современный человек выдержит такую диету без последствий для здоровья.
Собаки живут с человеком уже сотни лет и давно не питаются как хищники. Поэтому важно понимать, какие кости допустимы в рационе, а какие могут привести к серьёзным проблемам.
Некоторые кости категорически нельзя давать питомцу — они могут раздробиться на острые осколки или привести к непроходимости кишечника. В этот список входят:
Также опасно давать слишком много костей, даже если они подходят для питания. Это может спровоцировать серьёзные заболевания.
Несмотря на риски, кости всё же могут присутствовать в рационе, но только определённые:
Их можно давать взрослым собакам, у которых нет проблем с пищеварением. Однако даже такие кости стоит предлагать в меру.
Что делать, если у вас остались кости, но давать их собаке нельзя? Из них можно приготовить питательный бульон, а затем сварить на нём кашу. Так ваш питомец получит полезные вещества без риска для здоровья.
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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