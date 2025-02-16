Эти собаки дружат с кошками — неожиданный список пород

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Принято считать, что кошки и собаки — непримиримые соперники, но это далеко от правды. При грамотном подходе они могут стать лучшими друзьями, а некоторые породы собак изначально отличаются особой симпатией к пушистым соседям.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка и собака

Какие породы собак дружат с кошками?

Лабрадор — добряк, который любит всех

Эта порода славится своей дружелюбностью. Лабрадоры не склонны к агрессии, легко находят общий язык не только с людьми, но и с другими животными. Благодаря спокойному нраву и терпеливости они прекрасно уживаются с кошками, не пытаясь их преследовать или доминировать.

Бойцовские породы — мифы и реальность

Американские питбули и амстаффы получили репутацию грозных бойцов, но на самом деле всё зависит от воспитания. При правильной социализации эти собаки не только мирно сосуществуют с кошками, но и могут с ними дружить, играть и даже спать в обнимку. Главное — вовремя привить питомцу правильные привычки.

Ньюфаундленд — большой, но добрый

Эти гиганты выглядят внушительно, но на деле обладают мягким и заботливым характером. Ньюфаундленды известны своей любовью к детям и терпимостью к другим животным. Если у вас уже есть кошка, можно не сомневаться — эта порода станет её надёжным защитником, а не врагом.

Главный секрет дружбы — воспитание

Эксперты утверждают, что самое важное — это не порода, а правильная дрессировка и социализация. Если собака с детства привыкла к кошке, между ними не будет конфликта, а возможно, даже завяжется крепкая дружба.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

