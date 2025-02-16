Заводить или нет? Вот что вас ждёт после появления котёнка

3:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Ещё вчера этот крошечный комочек счастья был под крылом мамы-кошки, а сегодня он уже сидит на ваших коленях — любопытный, настороженный и немного растерянный. Теперь его жизнь полностью зависит от вас.

Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller Котенок

Перед тем как забрать котёнка домой, важно не поддаваться импульсу "хочу!" — заведите питомца осознанно. Вам придётся не только радоваться его игривости, но и заботиться: обеспечивать кормом, лечить, мириться с возможными проделками и приучать к порядку.

Породистый или с улицы

• Если мечтаете о конкретной породе, заранее изучите её особенности и найдите надёжного заводчика. Хороший питомник передаст вам здорового, активного котёнка с паспортом и прививками. Также стоит взять немного привычного наполнителя из его лотка — это поможет быстрее приучить малыша к туалету в новом доме.

• Если котёнка подобрали на улице, первым делом отнесите его к ветеринару. Специалист определит возраст, пол и проверит здоровье. Возможно, потребуются срочные прививки или лечение.

В любом случае порода не влияет на любовь — ваш питомец будет вас обожать, если вы окружите его заботой.

Что понадобится котёнку

Перед приездом нового жильца подготовьте дом. Поставьте защитные сетки на окна, уберите токсичные растения (например, герань, амариллис, осенний крокус) и хрупкие предметы.

Вот минимальный набор для комфортной жизни питомца:

Корм . Если не уверены, чем лучше кормить, проконсультируйтесь с ветеринаром. Для удобства многие выбирают сухие корма — они сбалансированы по витаминам и минералам.

. Если не уверены, чем лучше кормить, проконсультируйтесь с ветеринаром. Для удобства многие выбирают сухие корма — они сбалансированы по витаминам и минералам. Лоток . Выбирайте просторный, но с невысокими бортиками, чтобы малышу было удобно. Наполнитель (древесный или силикагель) поможет избежать неприятных запахов.

. Выбирайте просторный, но с невысокими бортиками, чтобы малышу было удобно. Наполнитель (древесный или силикагель) поможет избежать неприятных запахов. Когтеточка . Это убережёт вашу мебель. Приучать к ней проще, если поощрять питомца лакомством.

. Это убережёт вашу мебель. Приучать к ней проще, если поощрять питомца лакомством. Лежанка, домик, миски, игрушки. Базовые вещи для уюта и развлечения котёнка. Выбирайте игрушки без мелких деталей, которые он может проглотить.

Как помочь котёнку адаптироваться

Переезд — стресс для малыша. Первые дни он может прятаться, отказываться от еды и даже игнорировать лоток. Это нормально.

Главное — быть терпеливым:

Разговаривайте с питомцем ласковым голосом, предлагайте еду с рук.

Дайте ему время освоиться, не вытаскивайте из укрытия насильно.

Объясните детям, как бережно обращаться с новым другом.

Не кричите и не наказывайте котёнка, если он ошибся. Лучше твёрдо сказать "Нельзя" или хлопнуть в ладоши. Со временем он поймёт.

Животное — не подарок

Каждый год сотни котят оказываются на улице, в приютах или просто брошенными. Причина — их взяли на эмоциях или подарили людям, которые оказались не готовы к такой ответственности.

Перед тем как завести пушистого друга, убедитесь, что:

У вас нет аллергии на шерсть.

Вы готовы обеспечивать его на годы вперёд.

Все члены семьи согласны с появлением питомца.

Если всё это вас не пугает — поздравляем! Вы готовы стать заботливым хозяином.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

