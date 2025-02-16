Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Попал под обстрел ВСУ: Раненый солдат 50 дней спасался в курском приграничье
Том Круз отправился на свидание с бывшей возлюбленной Бена Аффлека
Гарик Мартиросян назвал себя мужем бабушки и рассказал о пополнении в семье
Подтяните форму дома: 6 упражнений умеренной интенсивности без спортзала
Британия призывает Европу возобновить закупки российского газа
Теперь мой шашлычный соус как в лучших шашлычных: 3 простых рецепта
Постоянная сонливость днём: почему это происходит и как с этим бороться
Айза рассказала о потере миллиона рублей
Клубничный марафон: какие сорта будут плодоносить без остановки

Заводить или нет? Вот что вас ждёт после появления котёнка

3:27
Зоосфера

Ещё вчера этот крошечный комочек счастья был под крылом мамы-кошки, а сегодня он уже сидит на ваших коленях — любопытный, настороженный и немного растерянный. Теперь его жизнь полностью зависит от вас.

Котенок
Фото: https://www.freepik.com by freepic-diller
Котенок

Перед тем как забрать котёнка домой, важно не поддаваться импульсу "хочу!" — заведите питомца осознанно. Вам придётся не только радоваться его игривости, но и заботиться: обеспечивать кормом, лечить, мириться с возможными проделками и приучать к порядку.

Породистый или с улицы

• Если мечтаете о конкретной породе, заранее изучите её особенности и найдите надёжного заводчика. Хороший питомник передаст вам здорового, активного котёнка с паспортом и прививками. Также стоит взять немного привычного наполнителя из его лотка — это поможет быстрее приучить малыша к туалету в новом доме.

• Если котёнка подобрали на улице, первым делом отнесите его к ветеринару. Специалист определит возраст, пол и проверит здоровье. Возможно, потребуются срочные прививки или лечение.

В любом случае порода не влияет на любовь — ваш питомец будет вас обожать, если вы окружите его заботой.

Что понадобится котёнку

Перед приездом нового жильца подготовьте дом. Поставьте защитные сетки на окна, уберите токсичные растения (например, герань, амариллис, осенний крокус) и хрупкие предметы.

Вот минимальный набор для комфортной жизни питомца:

  • Корм. Если не уверены, чем лучше кормить, проконсультируйтесь с ветеринаром. Для удобства многие выбирают сухие корма — они сбалансированы по витаминам и минералам.
  • Лоток. Выбирайте просторный, но с невысокими бортиками, чтобы малышу было удобно. Наполнитель (древесный или силикагель) поможет избежать неприятных запахов.
  • Когтеточка. Это убережёт вашу мебель. Приучать к ней проще, если поощрять питомца лакомством.
  • Лежанка, домик, миски, игрушки. Базовые вещи для уюта и развлечения котёнка. Выбирайте игрушки без мелких деталей, которые он может проглотить.

Как помочь котёнку адаптироваться

Переезд — стресс для малыша. Первые дни он может прятаться, отказываться от еды и даже игнорировать лоток. Это нормально.

Главное — быть терпеливым:

  • Разговаривайте с питомцем ласковым голосом, предлагайте еду с рук.
  • Дайте ему время освоиться, не вытаскивайте из укрытия насильно.
  • Объясните детям, как бережно обращаться с новым другом.
  • Не кричите и не наказывайте котёнка, если он ошибся. Лучше твёрдо сказать "Нельзя" или хлопнуть в ладоши. Со временем он поймёт.

Животное — не подарок

Каждый год сотни котят оказываются на улице, в приютах или просто брошенными. Причина — их взяли на эмоциях или подарили людям, которые оказались не готовы к такой ответственности.

Перед тем как завести пушистого друга, убедитесь, что:

  • У вас нет аллергии на шерсть.
  • Вы готовы обеспечивать его на годы вперёд.
  • Все члены семьи согласны с появлением питомца.

Если всё это вас не пугает — поздравляем! Вы готовы стать заботливым хозяином.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Авто
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался Аудио 
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
Садоводство, цветоводство
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут Аудио 
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Еда и рецепты
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло Аудио 
Популярное
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!

Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
ВАЗ-2101. История знаменитого народного автомобиля Копейка Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
ТОП-10 элитных кошек, за которых отдают целое состояние
ТОП-10 элитных кошек, за которых отдают целое состояние
Последние материалы
ВСУ перебрасывают войска к Запорожью с Западной Украины: что из этого выйдет
Мышечная боль без причины: когда это норма, а когда пора к врачу
Яна Чурикова раскрыла правду об уходе Полины Гагариной из музшоу на Первом канале
Используйте эти приправы для баранины, мясо получится необычайно вкусным
Заводить или нет? Вот что вас ждёт после появления котёнка
ТСН: в Белгород-Днестровском районе Одесской области прогремели взрывы, объявлена тревога
Сергей Зверев со слезами на глазах сообщил о страшном горе в своей семье
Илью Авербуха оштрафовали на 20 тысяч рублей: в чём он провинился
Вкусное, но коварное: почему именно вино и шоколад могут быть причиной вашей головной боли
Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро: стала известна дата проведения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.