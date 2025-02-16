Заводить или нет? Вот что вас ждёт после появления котёнка

Ещё вчера этот крошечный комочек счастья был под крылом мамы-кошки, а сегодня он уже сидит на ваших коленях — любопытный, настороженный и немного растерянный. Теперь его жизнь полностью зависит от вас.
Перед тем как забрать котёнка домой, важно не поддаваться импульсу "хочу!" — заведите питомца осознанно. Вам придётся не только радоваться его игривости, но и заботиться: обеспечивать кормом, лечить, мириться с возможными проделками и приучать к порядку.
• Если мечтаете о конкретной породе, заранее изучите её особенности и найдите надёжного заводчика. Хороший питомник передаст вам здорового, активного котёнка с паспортом и прививками. Также стоит взять немного привычного наполнителя из его лотка — это поможет быстрее приучить малыша к туалету в новом доме.
• Если котёнка подобрали на улице, первым делом отнесите его к ветеринару. Специалист определит возраст, пол и проверит здоровье. Возможно, потребуются срочные прививки или лечение.
В любом случае порода не влияет на любовь — ваш питомец будет вас обожать, если вы окружите его заботой.
Перед приездом нового жильца подготовьте дом. Поставьте защитные сетки на окна, уберите токсичные растения (например, герань, амариллис, осенний крокус) и хрупкие предметы.
Вот минимальный набор для комфортной жизни питомца:
Переезд — стресс для малыша. Первые дни он может прятаться, отказываться от еды и даже игнорировать лоток. Это нормально.
Главное — быть терпеливым:
Каждый год сотни котят оказываются на улице, в приютах или просто брошенными. Причина — их взяли на эмоциях или подарили людям, которые оказались не готовы к такой ответственности.
Перед тем как завести пушистого друга, убедитесь, что:
Если всё это вас не пугает — поздравляем! Вы готовы стать заботливым хозяином.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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