Кошки носятся по дому без причины? Разбираемся, что с этим делать

1:20 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже самая спокойная кошка может внезапно устроить марафон по квартире — с прыжками, забегами по стенам и взлётами на шторы. Почему так происходит?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Кошка

Основные причины кошачьей беготни

Инстинкты — некоторые кошки начинают носиться перед тем, как сходить в туалет. Это заложено природой.

— некоторые кошки начинают носиться перед тем, как сходить в туалет. Это заложено природой. Гормональная нестабильность — у нестерилизованных животных гиперактивность может быть связана с течкой или брачным периодом.

— у нестерилизованных животных гиперактивность может быть связана с течкой или брачным периодом. Попытка разбудить хозяина — если кот носится по утрам, скорее всего, он просто хочет еды. Оставьте ему на ночь миску с кормом и водой, чтобы избежать этого сценария.

— если кот носится по утрам, скорее всего, он просто хочет еды. Оставьте ему на ночь миску с кормом и водой, чтобы избежать этого сценария. Избыток энергии и скука — если питомец не получает достаточно внимания, он развлекается сам. Регулярные игры помогут избежать беспорядка в доме.

Когда стоит беспокоиться?

В большинстве случаев беготня — это просто способ выплеснуть энергию. Но если кошка:

Двигается боком,

Путается в лапах,

Не координирует движения,

то это может быть признаком сильной боли или неврологических проблем. В таких случаях срочно покажите питомца ветеринару.

Внимательное отношение к поведению кошки поможет понять её потребности и предотвратить неприятные последствия!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

