Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актриса Гвоздикова пожаловалась на низкую пенсию: мне приходится работать
Секрет молодости из СССР: эти бьюти-гаджеты актуальны до сих пор
Стало известно, кого Анджелина Джоли винит в своём провале на Оскаре-2025
Близкий друг Михаила Круга раскрыл тайну любви известного шансонье
Бицепс будет расти на глазах: добавь это упражнение в свою тренировку
Восхитительный пирог, который легко приготовить! Ваша семья обязательно попросит добавки
Этот уголок Венгрии сводит туристов с ума — люди приезжают и не хотят уезжать
Кофе — не единственный враг сна: эти продукты мешают вам выспаться
Европа вооружила российский теневой флот: продано танкеров на 6,3 млрд долларов

Кошки носятся по дому без причины? Разбираемся, что с этим делать

1:20
Зоосфера

Даже самая спокойная кошка может внезапно устроить марафон по квартире — с прыжками, забегами по стенам и взлётами на шторы. Почему так происходит?

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка

Основные причины кошачьей беготни

  • Инстинкты — некоторые кошки начинают носиться перед тем, как сходить в туалет. Это заложено природой.
  • Гормональная нестабильность — у нестерилизованных животных гиперактивность может быть связана с течкой или брачным периодом.
  • Попытка разбудить хозяина — если кот носится по утрам, скорее всего, он просто хочет еды. Оставьте ему на ночь миску с кормом и водой, чтобы избежать этого сценария.
  • Избыток энергии и скука — если питомец не получает достаточно внимания, он развлекается сам. Регулярные игры помогут избежать беспорядка в доме.

Когда стоит беспокоиться?

В большинстве случаев беготня — это просто способ выплеснуть энергию. Но если кошка:

  • Двигается боком,
  • Путается в лапах,
  • Не координирует движения,

то это может быть признаком сильной боли или неврологических проблем. В таких случаях срочно покажите питомца ветеринару.

Внимательное отношение к поведению кошки поможет понять её потребности и предотвратить неприятные последствия!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис Аудио 
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду
Еда и рецепты
Вы тоже думали, что весь цикорий одинаковый? Тогда вам стоит узнать правду Аудио 
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте картон! Он улучшит ваш сад лучше, чем любые удобрения Аудио 
Популярное
Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло

Подсолнечное масло может быстро испортиться, если его неправильно хранить. Где лучше держать бутылку и почему холодильник — не лучший вариант? Узнайте все секреты!

Как же я удивилась, когда узнала, где нельзя хранить подсолнечное масло
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Как СССР создал технологию идеальных дорог, но сам же от неё отказался
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
Гробница, спрятанная тысячелетиями, оказалась нетронутым кладом древнего мира
Сводка с фронта: Киев отказался ехать на переговоры с США и РФ, армия России начала мощное наступление у Курахово Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород
Плоский живот и стройные бедра за 14 дней — всего 4 упражнения
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Шикарный десерт на скорую руку: штрудель с яблоками и орехами, вместо сложного теста — готовый лаваш
Последние материалы
Европа вооружила российский теневой флот: продано танкеров на 6,3 млрд долларов
Определяем качество семян без гаданий на ромашке — взойдут или нет
Кошки носятся по дому без причины? Разбираемся, что с этим делать
Отец восьмерых детей Алек Болдуин хочет попросить жену об одной вещи, но она против
Заблокировали проезд? Теперь можно быстро сообщить владельцу авто
Привет со дна — древняя находка проливает свет на прошлое Флориды
Оказывается, неважно, варите вы кофе или просто размешиваете ложкой — главное в другом
Дизельное топливо дороже, машины сложнее — почему их больше никто не покупает
Обновление интерьера без лишних затрат: покраска стен поверх старых обоев
Как путешествия в одиночку могут укрепить ваше психическое здоровье
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.