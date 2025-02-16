Кошки носятся по дому без причины? Разбираемся, что с этим делать
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Даже самая спокойная кошка может внезапно устроить марафон по квартире — с прыжками, забегами по стенам и взлётами на шторы. Почему так происходит?
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Кошка
Основные причины кошачьей беготни
- Инстинкты — некоторые кошки начинают носиться перед тем, как сходить в туалет. Это заложено природой.
- Гормональная нестабильность — у нестерилизованных животных гиперактивность может быть связана с течкой или брачным периодом.
- Попытка разбудить хозяина — если кот носится по утрам, скорее всего, он просто хочет еды. Оставьте ему на ночь миску с кормом и водой, чтобы избежать этого сценария.
- Избыток энергии и скука — если питомец не получает достаточно внимания, он развлекается сам. Регулярные игры помогут избежать беспорядка в доме.
Когда стоит беспокоиться?
В большинстве случаев беготня — это просто способ выплеснуть энергию. Но если кошка:
- Двигается боком,
- Путается в лапах,
- Не координирует движения,
то это может быть признаком сильной боли или неврологических проблем. В таких случаях срочно покажите питомца ветеринару.
Внимательное отношение к поведению кошки поможет понять её потребности и предотвратить неприятные последствия!
Уточнения
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру