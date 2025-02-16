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Свечение глаз кошек: объяснение феномена, которое все должны знать

2:42
Зоосфера

Почему у кошек светятся глаза в темноте

Возможно, вы замечали, как в темноте глаза кошек начинают светиться. Это явление порой пугает, но на самом деле оно объясняется простыми биологическими процессами, и ничего сверхъестественного в этом нет.

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Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar
Кошки разбираются в человеческом языке быстрее, чем младенцы

Почему глаза кошек "светятся"

Глаза кошек не светятся сами по себе. На самом деле они отражают свет от внешнего источника. Этот эффект создаётся за счёт уникальной структуры их глаз, а точнее — за счёт слоя, который называется тапетумом. Тапетум - это тонкий отражающий слой клеток, расположенный в задней части глаза. Когда свет проходит через роговицу и хрусталик и достигает сетчатки, часть света не поглощается, а отражается обратно через этот слой. Это повышает светочувствительность глаза и позволяет кошке лучше видеть в тёмное время суток.

Как это помогает кошке

Тапетум позволяет кошкам видеть в условиях низкой освещённости, например, ночью. Это важное приспособление для хищников, ведущих ночной образ жизни. Благодаря отражённому свету кошки могут использовать даже слабые источники света, чтобы ориентироваться в темноте, а также ловить добычу.

Свечение глаз у других животных

Это не уникальное явление только для кошек. Многие ночные животные, такие как лисы, совы и даже некоторые млекопитающие, обладают этим свойством. Тапетум помогает им лучше видеть в темноте, увеличивая светочувствительность глаз.

Почему у людей иногда глаза светятся на фотографиях

Интересно, что и у людей можно наблюдать подобный эффект, если направить на их глаза яркий источник света, например, вспышку камеры. Это явление хорошо известно, когда на фотографиях глаза людей бывают красными. Этот эффект называется эффектом красных глаз, и он также связан с отражением света от сетчатки глаза.

Разве кошки всегда светятся в темноте

Если кошку поместить в абсолютно тёмное помещение без внешних источников света, её глаза не будут светиться. Сияние появляется только тогда, когда в её глаза попадает внешний свет - от лампы, фар машины или другого яркого источника.

Заключение

Итак, светящиеся глаза кошек — это всего лишь результат их уникальной анатомии, помогающей им адаптироваться к ночному образу жизни. Это не магия, а эволюционная особенность, которая помогает животным быть более успешными хищниками в ночных условиях.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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