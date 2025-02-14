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Почувствовал себя крилем: Чилиец побывал в пасти горбатого кита

1:06
Зоосфера

В Чили горбатый кит ненадолго "проглотил" Адриана Симанкаса, сплавлявшегося вместе с отцом недалеко от маяка Сан-Исидро. Инцидент снял отец Адриана.

Горбатый кит прыгает в воде
Фото: www.flickr.com by NPS / Kaitlin Thoreson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Горбатый кит прыгает в воде

Симанкас ощутил удар сзади, темно-синее или белое скользкое нечто окружило его, после чего он оказался под водой, в пасти кита. По его словам, он успел испугаться, но быстро успокоился. Спасательный жилет вытолкнул его на поверхность. Отец успел включить камеру и заснял момент, когда кит вынырнул и "выплюнул" Адриана.

Ученые отмечают, что подобные случаи крайне редки, а горбатый кит не мог проглотить человека из-за строения глотки. По мнению Дианны Шульте из Общества охраны морской среды "Голубой океан", кит, вероятно, не заметил каякера из-за  концентрации добычи. Горбатые киты полагаются на слух, а каяки издают мало звука. Шульте предполагает, что из-за перемещения китов ближе к берегу подобные встречи могут происходить чаще.

Уточнения

Горба́ч или горба́тый кит, или длиннору́кий полоса́тик (лат. Megaptera novaeangliae), — вид морских млекопитающих семейства полосатиковых китов парвотряда усатых китов. Единственный современный вид рода горбатых китов (Megaptera). Своё название получил либо из-за спинного плавника, формой напоминающего горб, либо от привычки при плавании сильно выгибать спину.
 

Автор Юлия Хохлова
Юлия Хохлова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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