Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Начинать худеть стоит с этого! Какая польза от тренировок с фитболом?
Снижение цен на красную икру в России: дефицита не будет к праздникам
Леон Кемстач назвал причину, почему хочет всю жизнь играть в кино
Бабушка не садится за рассаду без этих средств — теперь и у меня всегда отличный урожай
Ваше сердце скажет спасибо: когда кофе приносит пользу, а когда вредит
Когда земля под колесами важнее правил: как статус территории влияет на эвакуацию
Когда лучше проводить обработку плодовых деревьев от вредителей?
6 главных ошибок, которые мы совершаем с волосами перед сном
Угроза существованию. Глава МИД Канады сделала заявление о пошлинах

Переноска для кошки: как сделать путешествия комфортными и безопасными

2:39
Зоосфера

Как выбрать идеальную переноску для кошки

Выбор подходящей переноски для кошки - это не просто покупка, а важный шаг в обеспечении её безопасности и комфорта. Это важная часть заботы о питомце, ведь правильная переноска сделает поездки более спокойными как для кошки, так и для её владельца:

Кошка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Кошка

1. Прочность и надёжность
Переноска должна быть крепкой, устойчивой и безопасной для кошки. Она должна защищать от случайных ударов и при этом оставаться достаточно комфортной для питомца.

2. Лёгкость и удобство для владельца
Для владельца очень важна лёгкость переноски. Особенно если предстоит часто транспортировать кошку, выбор лёгкой модели станет большим плюсом.

3. Тихие дверцы и крепления
Проверьте, чтобы дверцы и замки переноски были бесшумными. Многие кошки боятся громких звуков, и лишний шум может вызвать стресс.

4. Удобный доступ
Очень важно, чтобы вы могли без труда достать кошку, особенно если она не захочет выйти самостоятельно. Съёмные крышки или дверцы сверху — хорошее решение для таких случаев.

Типы переносок

Существует несколько видов переносок, подходящих для разных ситуаций и типов кошек.

Переноска с молнией - это вариант, который позволяет спокойно открыть переноску, не пугая кошку, и при этом она остаётся в своей уютной подстилке.

Переноска с верхом и передней дверцей подойдёт для более пугливых или больных кошек. Съёмный верх позволит легко извлечь питомца, не причиняя стресса.

Переноска с несколькими дверями - отличный выбор для кошек, которые предпочитают иметь больше вариантов для выхода.

Как приучить кошку к переноске

1. Создайте положительные ассоциации
Поставьте переноску в доме и пусть кошка привыкнет к ней. Положите внутрь её любимую подстилку или игрушки. Лакомства и игрушки внутри также помогут создать ассоциации с чем-то приятным.

2. Не спешите заставлять кошку
Если кошка не хочет заходить в переноску, не стоит её насильно туда сажать. Лучше всего сделать это постепенно. Если она всё-таки боится, снимите верх и дайте кошке возможность заходить спокойно.

Транспортировка кошки в машине

Перед тем как поехать к ветеринару, потренируйтесь с переноской. Постепенно ставьте её на сиденье автомобиля, закрепляйте ремнём безопасности, чтобы привыкнуть к процессу.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Наука и техника
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей Аудио 
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Наука и техника
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь? Аудио 
Популярное
Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?

Ученые-океанологи высказали опасения относительно будущих изменений в мировом океане, связанных с климатическими процессами. По их мнению, если человечество не предпримет мер по снижению выбросов парниковых газов, последствия могут оказаться катастрофическими.

Мир уйдет под воду уже в этом столетии — какие города затопит в первую очередь?
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
Где нельзя сажать огурцы? В этом месте они точно не вырастут
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Ил-14. Легендарный самолёт, изменивший гражданскую авиацию Советского Союза Дмитрий Плотников Древний Египет сквозь аромат: как пахли боги и фараоны Игорь Буккер Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Последние материалы
Фасоль и чечевица – польза или вред? Всё зависит от одного правила
Срочно нужна сухая одежда? Вот 9 хитростей для быстрой сушки
В Лос-Анджелесе прокомментировали информацию о разводе Уэста и Цензори
Система охлаждения в опасности? Проверьте это!
Бабушкин метод: тонкие блинчики с дырочками без химии и хлопот
Разнообразьте ваши тренировки! Это необычное упражнение взорвёт ягодицы и бёдра
Сочный зеркальный карп, который тает во рту: попробуйте сами
Как политические риски влияют на хранение золота в Банке Англии
Вы никогда не думали, что завтрак может быть таким сытным и простым
5 растительных источников белка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.