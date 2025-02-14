Как одна привычка может разрушить здоровье зубов вашей собаки

Здоровье зубов собаки — неотъемлемая часть общего состояния её организма. Пренебрежение уходом за зубами может привести к серьёзным заболеваниям и ухудшению качества жизни питомца.
Анатомия зубов собаки
Собаки, как и люди, проходят через стадии смены зубов. В возрасте 3-4 недель у щенков начинают прорезываться молочные зубы, которые к 6-7 месяцам заменяются на постоянные. В итоге у взрослой собаки насчитывается 42 зуба.
Почему важно ухаживать за зубами собаки
Регулярный уход за зубами помогает предотвратить множество заболеваний, среди которых:
Ежедневный уход за зубами собаки
Признаки проблем с зубами
Если ваш питомец начал демонстрировать следующие симптомы, возможно, с его зубами что-то не так:
Регулярные осмотры у ветеринара являются важной частью профилактики заболеваний зубов. Специалист может предложить профессиональную чистку и порекомендовать дальнейший уход.
Профилактика заболеваний зубов
Лучше предотвратить проблемы, чем потом лечить их. Профилактика зубных заболеваний включает:
Забота о зубах собаки - это залог её здоровья и долголетия. Регулярный уход и внимание к состоянию полости рта помогут избежать серьёзных проблем и обеспечат вашему питомцу долгую, активную и счастливую жизнь.
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