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Как одна привычка может разрушить здоровье зубов вашей собаки

2:46
Зоосфера

Зубы собак: уход и важность заботы о полости рта питомца

Здоровье зубов собаки — неотъемлемая часть общего состояния её организма. Пренебрежение уходом за зубами может привести к серьёзным заболеваниям и ухудшению качества жизни питомца.

Собака Русский той - терьер
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака Русский той - терьер

Анатомия зубов собаки

Собаки, как и люди, проходят через стадии смены зубов. В возрасте 3-4 недель у щенков начинают прорезываться молочные зубы, которые к 6-7 месяцам заменяются на постоянные. В итоге у взрослой собаки насчитывается 42 зуба.

  • Резцы: захватывают и удерживают пищу.
  • Клыки: предназначены для разрывания.
  • Премоляры и моляры: служат для жевания и измельчения пищи.

Почему важно ухаживать за зубами собаки

Регулярный уход за зубами помогает предотвратить множество заболеваний, среди которых:

  • Зубной камень и налёт: скапливание бактерий, что может привести к гингивиту.
  • Пародонтоз: воспаление тканей вокруг зубов, что со временем может привести к их потере.
  • Кариес: относительно редкое явление у собак, но возможно при неправильном питании.

Ежедневный уход за зубами собаки

  • Чистка зубов: используйте пасту и щётку, предназначенные специально для собак. Лучший результат достигается при ежедневной чистке.
  • Игрушки и жевательные средства: специальные игрушки помогают собаке удалять налёт естественным путём.
  • Диета: сухой корм способствует механической очистке зубов, предотвращая накопление налёта.

Признаки проблем с зубами

Если ваш питомец начал демонстрировать следующие симптомы, возможно, с его зубами что-то не так:

  1. Неприятный запах изо рта.
  2. Изменение цвета зубов.
  3. Кровоточивость дёсен.
  4. Проблемы с жеванием пищи.
  5. Профессиональная помощь

Регулярные осмотры у ветеринара являются важной частью профилактики заболеваний зубов. Специалист может предложить профессиональную чистку и порекомендовать дальнейший уход.

Профилактика заболеваний зубов

Лучше предотвратить проблемы, чем потом лечить их. Профилактика зубных заболеваний включает:

  • Регулярные осмотры: хотя бы раз в год посещайте ветеринара.
  • Обучение щенка чистке зубов: приучать к процедуре лучше с самого раннего возраста.

Забота о зубах собаки - это залог её здоровья и долголетия. Регулярный уход и внимание к состоянию полости рта помогут избежать серьёзных проблем и обеспечат вашему питомцу долгую, активную и счастливую жизнь.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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