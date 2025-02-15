Фен для сушки собаки: можно ли его использовать и как не навредить питомцу

Купание — важная часть ухода за питомцем, но не менее значимо правильно высушить его после водных процедур. Гладкошерстным и длинношерстным собакам требуется разный подход, а фен стоит использовать с осторожностью. Разберёмся во всех нюансах!
Если у вашего четвероногого друга короткая и гладкая шерсть, вам понадобится всего лишь влаговпитывающее полотенце. Оберните питомца на несколько минут, чтобы впитать основную влагу. Старайтесь не тереть собаку слишком интенсивно, чтобы не вызвать у неё неприятные ощущения. Дальше просто снимите полотенце и позвольте любимцу высохнуть естественным путём в тёплом помещении без сквозняков.
Собакам с длинной и средней шерстью требуется более тщательный уход. Вам пригодятся:
Однако, если дома прохладно, длительное высыхание может ослабить иммунитет собаки и повысить риск инфекций.
Фен допустим, но пользоваться им нужно с осторожностью. Обычные фены для людей нагреваются выше 60°C, а такая температура может вызвать ожоги у животных. Если вы решили воспользоваться этим прибором, соблюдайте простые правила:
После сушки не забудьте воспользоваться инструментами для груминга — расчёсками, щётками и пуходёрками, чтобы привести шерсть в идеальный порядок.
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