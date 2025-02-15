Фен для сушки собаки: можно ли его использовать и как не навредить питомцу

Купание — важная часть ухода за питомцем, но не менее значимо правильно высушить его после водных процедур. Гладкошерстным и длинношерстным собакам требуется разный подход, а фен стоит использовать с осторожностью. Разберёмся во всех нюансах!

Фото: https://www.freepik.com Собака на груминге

Сушка короткошерстных собак

Если у вашего четвероногого друга короткая и гладкая шерсть, вам понадобится всего лишь влаговпитывающее полотенце. Оберните питомца на несколько минут, чтобы впитать основную влагу. Старайтесь не тереть собаку слишком интенсивно, чтобы не вызвать у неё неприятные ощущения. Дальше просто снимите полотенце и позвольте любимцу высохнуть естественным путём в тёплом помещении без сквозняков.

Как сушить длинношерстных и среднешерстных собак

Собакам с длинной и средней шерстью требуется более тщательный уход. Вам пригодятся:

Влаговпитывающее полотенце (а возможно, и несколько)

Щётки и расчёски, подходящие по типу шерсти

Дополнительные инструменты, такие как дешеддер и колтунорез

Сначала аккуратно отожмите шерсть руками, затем дайте питомцу отряхнуться. Далее воспользуйтесь полотенцем, аккуратно промокая шерсть массирующими движениями. Если температура в помещении комфортная и нет сквозняков, можно позволить питомцу высохнуть естественным образом.

Однако, если дома прохладно, длительное высыхание может ослабить иммунитет собаки и повысить риск инфекций.

Можно ли сушить собаку феном

Фен допустим, но пользоваться им нужно с осторожностью. Обычные фены для людей нагреваются выше 60°C, а такая температура может вызвать ожоги у животных. Если вы решили воспользоваться этим прибором, соблюдайте простые правила:

Установите безопасный температурный режим

Держите фен на расстоянии не менее 30 см от тела питомца

Направляйте воздух вдоль тела, чтобы шерсть высыхала равномерно

После сушки не забудьте воспользоваться инструментами для груминга — расчёсками, щётками и пуходёрками, чтобы привести шерсть в идеальный порядок.

Уточнения

Груминг



Груминг собак и прочих домашних животных — поддержание человеком их внешнего вида.