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Фен для сушки собаки: можно ли его использовать и как не навредить питомцу

Зоосфера » Собаки

Купание — важная часть ухода за питомцем, но не менее значимо правильно высушить его после водных процедур. Гладкошерстным и длинношерстным собакам требуется разный подход, а фен стоит использовать с осторожностью. Разберёмся во всех нюансах!

Собака на груминге
Фото: https://www.freepik.com
Собака на груминге

Сушка короткошерстных собак

Если у вашего четвероногого друга короткая и гладкая шерсть, вам понадобится всего лишь влаговпитывающее полотенце. Оберните питомца на несколько минут, чтобы впитать основную влагу. Старайтесь не тереть собаку слишком интенсивно, чтобы не вызвать у неё неприятные ощущения. Дальше просто снимите полотенце и позвольте любимцу высохнуть естественным путём в тёплом помещении без сквозняков.

Как сушить длинношерстных и среднешерстных собак

Собакам с длинной и средней шерстью требуется более тщательный уход. Вам пригодятся:

  • Влаговпитывающее полотенце (а возможно, и несколько)
  • Щётки и расчёски, подходящие по типу шерсти
  • Дополнительные инструменты, такие как дешеддер и колтунорез
  1. Сначала аккуратно отожмите шерсть руками, затем дайте питомцу отряхнуться.
  2. Далее воспользуйтесь полотенцем, аккуратно промокая шерсть массирующими движениями. Если температура в помещении комфортная и нет сквозняков, можно позволить питомцу высохнуть естественным образом.

Однако, если дома прохладно, длительное высыхание может ослабить иммунитет собаки и повысить риск инфекций.

Можно ли сушить собаку феном

Фен допустим, но пользоваться им нужно с осторожностью. Обычные фены для людей нагреваются выше 60°C, а такая температура может вызвать ожоги у животных. Если вы решили воспользоваться этим прибором, соблюдайте простые правила:

  • Установите безопасный температурный режим
  • Держите фен на расстоянии не менее 30 см от тела питомца
  • Направляйте воздух вдоль тела, чтобы шерсть высыхала равномерно

После сушки не забудьте воспользоваться инструментами для груминга — расчёсками, щётками и пуходёрками, чтобы привести шерсть в идеальный порядок.

Уточнения

Груминг

  • Груминг собак и прочих домашних животных — поддержание человеком их внешнего вида.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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