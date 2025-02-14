Как определить, находится ли ваша кошка в состоянии стресса? Обратите внимание на эти признаки

Стресс у животных опасен тем, что из-за того, что организм не получает достаточного количества питательных веществ в полном объеме, сбои происходят практически во всех внутренних органах. Кошка может стремительно терять вес.
Когда кошка напугана, ее хвост поджат, зрачки расширены, а уши прижаты к голове. На пике страха или когда возникает угроза агрессии, животное выгибает спину, распушает хвост и начинает угрожающе шипеть или мяукать. Испуганный питомец может убежать и спрятаться, но часто идет в атаку. Иногда кошки могут наброситься на человека и вонзить свои когти и зубы.
Пережив стресс, кошки испытывают тревогу и дискомфорт, отчасти из-за этого появляются поведенческие отклонения.
Стабильные, безопасные и предсказуемые условия облегчают адаптацию животного и повышают его устойчивость к стрессовым ситуациям.
Уделяйте кошке больше внимания и ласки, разговаривайте с животным. Другой метод, который предполагает постепенное увеличение физической активности, чтобы помочь уменьшить последствия стресса, тесно связан с первым.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.