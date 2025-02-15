Причины депрессии у собак: как избежать недуга

Психическое здоровье питомцев заслуживает внимания. Нарушения могут привести к неприятным последствиям, особенно среди опасных пород собак. Издание "Терра" пишет, как справиться с недугом.
Ветеринар Натали Браз Виейра душ Сантуш рассказала, что депрессия у животного может возникнуть на фоне появления новых членов семьи, утрате важной фигуры для собаки. Например, смерть или переезд главного опекуна. Также глобальная смена обстановки может негативно сказаться на настроении питомца. У собак-компаньонов данное заболевание встречается чаще.
В профилактике и лечении депрессии у собак применяется комплексный подход. Здесь важно качественное питание, привычный образ жизни, позитивные стимулы и ветеринарное наблюдение. В сложный для животного период важно поддержать его активность. Нужно много движения — больше прогулок и взаимодействия.
Чтобы психика собаки не пострадала, важно ее стабилизировать с помощью распорядка дня, ласки и внимания. Это поможет животному чувствовать себя в безопасности и вновь обрести доверие к окружающему миру.
Депре́ссия (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить») — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие (ангедония).
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