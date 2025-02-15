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Взаимное облизывание у кошек — что это значит на самом деле

2:51
Зоосфера

О чистоплотности кошек ходят настоящие легенды. Эти удивительные создания уделяют много времени уходу за собой, вылизывая не только шерсть, но и когти, уши, хвост и даже глаза. А если в доме живёт несколько кошек, можно наблюдать трогательную сцену — взаимное умывание, которое иногда сопровождается игривыми покусываниями и дружескими "разборками".

Рыжий кот
Фото: commons.wikimedia.org by dlz28, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыжий кот

Но почему кошки так много времени тратят на гигиену?

1. Чистоплотность у них в крови

Даже пожилые и не совсем здоровые коты продолжают следовать своим привычкам, выполняя минимальный набор действий: умываются после еды, облизывают лапы, бока и хвост. А когда рядом есть товарищ, он может помочь достать до труднодоступных мест, например, до спины или холки.

Кошки отличаются гибкостью и могут самостоятельно дотянуться языком даже до живота, но взаимный груминг удобнее и приятнее. Это не просто уход за собой, а важная часть их социальной жизни.

2. Вылизывание — знак доверия

Если одна кошка разрешает другой ухаживать за собой, это означает высокий уровень доверия. Такие питомцы обычно спят вместе, играют, не конкурируют за еду и не дерутся. Если же кошка чувствует себя неуверенно, она предпочтет держаться на расстоянии.

Позволить другому животному вторгаться в личное пространство — значит, признать его другом. А вот постороннему коту такого не позволят, ведь это нарушение границ.

3. Обмен запахами — создание "общего аромата"

Кошки ориентируются в мире прежде всего по запахам, и взаимное облизывание помогает им "смешивать" ароматы. Этот ритуал позволяет им чувствовать себя частью одной группы. Если кот узнаёт "свой" запах, он расслабляется и чувствует себя в безопасности.

А вот новый, незнакомый запах может насторожить. Например, если в доме появился чужой кот, домашние питомцы могут насторожиться, ведь он потенциально может быть конкурентом или агрессором.

Зачем кошки так часто умываются?

Кошки вылизывают себя не только ради чистоты, но и ради комфорта. Летом, когда им жарко, они потеют через подушечки лап, а облизывание помогает им охлаждаться. В другие сезоны уход за шерстью — это способ снять стресс, привести себя в порядок и даже просто расслабиться.

Кошачья чистоплотность — это не только инстинкт, но и способ общения, выражения доверия и поддержания социальной связи. Поэтому, если ваша кошка часто вылизывается или ухаживает за другим питомцем, это значит, что она чувствует себя комфортно и защищено.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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