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Мурчание 24/7: эти кошки созданы для тех, кто обожает ласковых питомцев

2:53
Зоосфера

Считается, что кошки более независимы, чем собаки, и не так сильно привязываются к людям. Однако есть породы, которые буквально жаждут внимания и готовы часами мурлыкать на руках у хозяина. Если вы мечтаете о ласковом питомце, эти кошки — идеальный выбор.

Кот
Фото: commons.wikimedia.org by Asilverstein, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Кот

Абиссинская кошка — активная и преданная

Абиссинцы — умные, любознательные и спортивные кошки. Хотя они не любят сидеть на коленях, их привязанность проявляется в другом: они обожают активные игры и с удовольствием гуляют на поводке, демонстрируя свою грациозность.

Бирманская кошка — нежный компаньон

Голубоглазые бирманцы не просто любят людей, но и прекрасно уживаются с другими питомцами, особенно с собаками. Их шелковистый мех так и просится под ласковые руки, а сами кошки ценят внимание и заботу.

Корниш-рекс — кошка, которая всегда хочет быть рядом

Корниш-рексы с их кудрявой шерсткой — настоящие обнимашки! Они не терпят одиночества, любят внимание и часто уютно устраиваются под одеялом рядом с хозяином. Эти кошки настолько контактны, что их нередко используют как терапевтических животных.

Мейн-кун — ласковый великан

Несмотря на свои внушительные размеры (вес до 8 кг), мейн-куны — нежные и ласковые кошки. Они не требуют постоянного внимания, но обожают сидеть рядом с хозяином, пока он читает книгу или смотрит фильм. Их густая и мягкая шерсть делает каждое поглаживание особенно приятным.

Персидская кошка — уютная и покладистая

Эти пушистые аристократы выглядят немного задумчивыми, но на самом деле они обожают общение. Персы спокойны, неприхотливы и готовы стать настоящими друзьями, если обеспечить им комфортное место для отдыха.

Сиамская кошка — требовательная к вниманию

Сиамцы не просто красивые, но и невероятно умные. Они любят общаться и буквально требуют внимания, поэтому если у вас мало времени, сиамская кошка может показаться вам слишком шумной. Но если уделять ей достаточно ласки, она ответит вам настоящей преданностью.

Тонкинская кошка — создана для объятий

Эта порода — результат скрещивания бирманской и сиамской кошек. Тонкинцы любят быть в центре событий, обожают сидеть на руках и даже на плечах хозяина. Но если им становится скучно, они могут превратиться в маленьких проказников, поэтому лучше не оставлять их без внимания.

Если вы мечтаете о ласковом и контактном питомце, выбирайте одну из этих пород. Они отличаются дружелюбным характером, любят внимание и готовы стать верными друзьями на долгие годы.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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