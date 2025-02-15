ТОП-10 элитных кошек, за которых отдают целое состояние

3:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Хотите завести элитного питомца? Некоторые породы кошек стоят дороже автомобиля, а их редкость делает их настоящими "золотыми" любимцами. Давайте разберемся, какие кошки считаются самыми дорогими в мире и сколько стоит эксклюзивный пушистый друг.

Фото: commons.wikimedia.org by Барри Вом, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Мейн-кун

1 место — Саванна ($20 000)

Этот грациозный питомец — результат скрещивания сервала с домашней кошкой. Саванна отличается высоким интеллектом, дружелюбием и преданностью, сопоставимой с собачьей. Настоящая элита среди домашних кошек.

2 место — Кхао-мани ($10 000)

Королевская кошка из Таиланда с белоснежной шерстью и (иногда) разными глазами. Редкость и аристократическое происхождение делают ее одним из самых дорогих питомцев.

3 место — Тойгер ($3 000)

Домашний мини-тигр с плюшевой шерстью и полосками на спинке. Выведен путем селекции, чтобы максимально напоминать настоящего тигра, но с ласковым характером.

4 место — Лаперм ($2 500)

Милая кошка с "неряшливыми" кудрявыми локонами. Обожает людей, мурлыкает без остановки и не выносит одиночества. Отличный друг для семьи.

5 место — Серенгети ($2 000)

Одна из самых редких пород в мире. Внешне напоминает дикого охотника, но отличается дружелюбным характером. Главная особенность — стремление к свободе, что делает её непростым питомцем.

6 место — Канадский сфинкс ($1 000 — $1 500)

Лысая кошка с древнеегипетскими корнями. Ласковая, умная, с хорошей памятью. Легко поддается дрессировке и отличается крепким здоровьем.

7 место — Мейн-кун ($800 — $1 200)

Огромная, пушистая и невероятно умная кошка. Эта порода идеально адаптирована к холодному климату и славится своим дружелюбным нравом.

8 место — Питерболд ($1 300)

Российский сфинкс, выведенный в Санкт-Петербурге. Его кожа ведет себя почти как человеческая — потеет, загорает и покрывается пигментными пятнами.

9 место — Скоттиш-фолд ($1 200)

Кошка с милыми загнутыми ушками, завоевавшая сердца по всему миру. Обожает играть, ладит с детьми и легко уживается с другими питомцами.

10 место — Девон-рекс ($500 — $1 100)

Миниатюрная, кудрявая, грациозная и необычная кошка. Девон-рекс обладает неугомонным нравом и игривостью, которая не утихает даже во взрослом возрасте.

Самыми дорогими в мире остаются гибридные и редкие породы. Если мечтаете о кошке с необычной внешностью и эксклюзивной родословной, будьте готовы выложить внушительную сумму.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

