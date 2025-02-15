ТОП-10 элитных кошек, за которых отдают целое состояние

Хотите завести элитного питомца? Некоторые породы кошек стоят дороже автомобиля, а их редкость делает их настоящими "золотыми" любимцами. Давайте разберемся, какие кошки считаются самыми дорогими в мире и сколько стоит эксклюзивный пушистый друг.
Этот грациозный питомец — результат скрещивания сервала с домашней кошкой. Саванна отличается высоким интеллектом, дружелюбием и преданностью, сопоставимой с собачьей. Настоящая элита среди домашних кошек.
Королевская кошка из Таиланда с белоснежной шерстью и (иногда) разными глазами. Редкость и аристократическое происхождение делают ее одним из самых дорогих питомцев.
Домашний мини-тигр с плюшевой шерстью и полосками на спинке. Выведен путем селекции, чтобы максимально напоминать настоящего тигра, но с ласковым характером.
Милая кошка с "неряшливыми" кудрявыми локонами. Обожает людей, мурлыкает без остановки и не выносит одиночества. Отличный друг для семьи.
Одна из самых редких пород в мире. Внешне напоминает дикого охотника, но отличается дружелюбным характером. Главная особенность — стремление к свободе, что делает её непростым питомцем.
Лысая кошка с древнеегипетскими корнями. Ласковая, умная, с хорошей памятью. Легко поддается дрессировке и отличается крепким здоровьем.
Огромная, пушистая и невероятно умная кошка. Эта порода идеально адаптирована к холодному климату и славится своим дружелюбным нравом.
Российский сфинкс, выведенный в Санкт-Петербурге. Его кожа ведет себя почти как человеческая — потеет, загорает и покрывается пигментными пятнами.
Кошка с милыми загнутыми ушками, завоевавшая сердца по всему миру. Обожает играть, ладит с детьми и легко уживается с другими питомцами.
Миниатюрная, кудрявая, грациозная и необычная кошка. Девон-рекс обладает неугомонным нравом и игривостью, которая не утихает даже во взрослом возрасте.
Самыми дорогими в мире остаются гибридные и редкие породы. Если мечтаете о кошке с необычной внешностью и эксклюзивной родословной, будьте готовы выложить внушительную сумму.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?