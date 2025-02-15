Любите кормить голубей и белок? Вот чем это грозит вашему здоровью

2:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие любят животных и птиц, стремясь быть к ним ближе. В парках часто можно встретить людей, которые подкармливают голубей и белок с рук. Однако эта, казалось бы, добрая привычка может оказаться небезопасной.

Фото: Freepik by wangstdo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Белка

Чем опасны голуби в городе?

Сизые голуби — это одичавшие потомки домашних птиц, которые живут в условиях плотной скученности и питаются в основном пищевыми отходами. Они являются переносчиками опасных для человека заболеваний, таких как:

Сальмонеллез

Орнитоз

Псевдотуберкулез

Токсоплазмоз

Прикармливая голубей, особенно с рук, можно легко заразиться инфекциями. Вдыхание пыли, поднятой их крыльями, также может быть опасным — в ней содержатся болезнетворные бактерии.

Опасность кормления на балконе

Если регулярно кормить голубей на подоконнике или балконе, они быстро привыкают к этому месту, загрязняя его пометом и перьями. Со временем их станет больше, что вызовет недовольство соседей.

Почему численность голубей неконтролируемо растет?

В благоприятных условиях голуби могут выводить до пяти выводков в год. Так как у них мало естественных врагов, популяция быстро увеличивается. В городе их численность регулируют вороны и ястребы, а также искусственное ограничение кормовой базы.

Как правильно кормить птиц?

Лучше делать это в парках, используя кормушки и специальные зерновые смеси. Категорически нельзя давать голубям свежий хлеб — он вызывает болезни и гибель птиц.

Почему не стоит кормить белок с рук?

Белки в городских парках кажутся дружелюбными и ручными, но они остаются дикими животными. Помимо укусов и царапин, они могут быть переносчиками инфекций:

Геморрагической лихорадки

Лептоспироза

Туляремии

Белки теоретически могут передавать вирус бешенства (хотя это маловероятно), но чаще на их лапках присутствуют возбудители столбняка. Если белка пробежалась по человеку или оцарапала его, рекомендуется сделать профилактический укол от столбняка.

Как безопасно кормить белок?

Нельзя протягивать животному пустую руку — оно может укусить, приняв палец за еду. Лучше оставлять корм на земле или в специальных кормушках.

Кормление птиц и белок с рук — это не только вредная привычка, но и потенциальная опасность для здоровья. Если хочется помочь городским животным, стоит делать это безопасно: использовать кормушки, не подкармливать на балконе и не давать пищу, вредную для диких животных.

Уточнения

Го́луби или настоя́щие го́луби (лат. Columba), — род птиц из семейства голубиных.

