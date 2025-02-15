Как понять, что собака вас любит: кинолог назвал сигналы

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кинолог Владимир Голубев рассказал, как определить, что собака любит своего хозяина. По его словам, чувства животного проявляются в привязанности к человеку. Об этом пишет издание "Радио 1".

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Ребенок и собака

О любви собаки можно судить по ее поведению. Главными маркерами являются доверие и радость, которое животное демонстрирует в коммуникации с хозяином. Собаке важно видеть лидера в своем владельце. Она знает, как он себя поведет в той или иной ситуации. Именно поэтому питомец охотно выполняет команды — он хочет получить похвалу.

Также о привязанности к человеку можно судить по игривости животного. Собаки приносят хозяину свои игрушки, показывая расположение и открытость.

Эти животные обладают очень чувствительной натурой. Они любят спать и быть вблизи своего хозяина. Им свойственно искать у него поддержку при испуге.

Кинолог отметил, что не стоит принимать собаку за человека. Однако эти животные во многом похожи на наш вид. Они дарят дружбу, ждут с работы, утешают и сохраняют преданность в любой ситуации.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



