Какая собака вам подходит? Сравнение 5 самых упрямых и 5 самых послушных пород

Выбор собаки — это не только вопрос породы и внешности, но и характера. Некоторые питомцы могут стать настоящим испытанием для хозяев, а другие — идеальными компаньонами. Давайте разберемся, какие собаки славятся сложным поведением, а какие удивляют покорностью.
Фото: flickr.com by Scott Beckner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Золотистый ретривер
Породистые непоседы — 5 собак с непростым характером
Эти породы требуют особенного подхода в воспитании.
Такса: упрямый и независимый характер делает такс сложными в дрессировке. Без воспитания могут проявлять агрессию.
Бультерьер: склонны к доминированию и независимости, требуют опытного хозяина.
Чихуахуа: маленький размер не мешает им быть упрямыми и капризными, требуют ранней социализации.
Австралийская овчарка: интеллектуальные, но крайне активные собаки, которым нужна постоянная занятость.
Пекинес: обладает независимым характером и может быть капризным, если не установить четкие границы.
Послушные собаки — 5 самых покорных пород
Эти породы легче поддаются дрессировке и становятся идеальными семейными питомцами.
Лабрадор ретривер: дружелюбные, покладистые и легко обучаемые собаки.
Золотистый ретривер: интеллигентные и добродушные, легко адаптируются к любому окружению.
Боксер: энергичный, но преданный и легко управляемый при правильном воспитании.
Бишон фризе: общительные и игривые, быстро учатся и не доставляют проблем в быту.
Миниатюрный пудель: один из самых умных собак, легко поддается дрессировке и обожает обучение.
Независимо от породы, воспитание собаки — это труд, любовь и терпение. При правильном подходе даже самые своенравные питомцы могут стать отличными компаньонами!
Уточнения
Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.