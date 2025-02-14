Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что произойдет с телом, если 30 дней подряд начинать утро с зарядки?
Мясной бум: Россия резко увеличила экспорт курицы в ОАЭ
Этот рецепт заменил мне котлеты и жаркое! Потрясающе вкусно и просто
32 миллиона за дом с сюрпризом: семейная пара выиграла суд из-за моли в особняке
Рецепт домашних беляшей на сковороде за час — они покорят ваших домочадцев
Употребление этой ягоды замедляет процесс старения
Не батарея, а кое-что похуже: из-за чего электромобили умирают на дороге
Не все томаты мечтают стать кетчупом: эти идеально подходят для вяления
Не все маски для волос подходят для корней! Узнайте, что может испортить вашу шевелюру

Какой жест заставит любую кошку подойти к вам? Это работает лучше привычного кис-кис

2:23
Зоосфера

Кошки — независимые и своенравные создания, которые сами решают, когда и с кем им общаться. В отличие от собак, они не бегут на зов хозяина, а выбирают момент для контакта. Но существует жест, который помогает наладить доверие и привлечь внимание даже самой осторожной кошки.

Сиамский кот
Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сиамский кот

Почему кошки не реагируют на зов

Кошки — территориальные животные, ценящие личное пространство и безопасность. Их поведение обусловлено инстинктами самосохранения. Если кошка не подходит, это не значит, что она вас игнорирует — просто в данный момент она не готова к взаимодействию.

Универсальный жест, который работает

Чтобы привлечь кошку, присядьте на корточки и протяните к ней руку с вытянутым указательным пальцем. Это имитирует естественное кошачье приветствие: в природе кошки касаются носами при встрече, а ваш палец воспринимается как аналог такого контакта.

Почему это работает

  • Кошки приветствуют друг друга, касаясь мордочками — палец ассоциируется с этим жестом.
  • Приседая, вы становитесь менее угрожающим и не пугаете животное.
  • Кошка сама решает, подходит ли к вам, что укрепляет доверие.

Как правильно выполнять жест

  • Присядьте: уменьшите разницу в росте, чтобы кошке было комфортно.
  • Протяните руку вперёд: ладонь направлена вниз, палец слегка вытянут.
  • Не двигайте рукой: пусть кошка сама подойдёт и обнюхает ваш палец.
  • Дайте ей свободу: не тяните руку, не пытайтесь сразу её гладить.

Какой эффект даёт этот метод

  • Помогает установить доверие даже с пугливыми кошками.
  • Улучшает взаимодействие с питомцем, особенно при знакомстве.
  • Позволяет наладить контакт без давления на животное.

Советы по использованию метода

  • Не делайте резких движений — кошки не любят неожиданностей.
  • Не пытайтесь сразу гладить кошку — дайте ей самой проявить инициативу.
  • Если кошка напряжена или показывает признаки агрессии, не настаивайте.

Каждая кошка индивидуальна, но этот жест — простой и естественный способ наладить контакт с любым пушистым аристократом. Попробуйте, и ваш питомец обязательно оценит вашу тактичность!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Экономика и бизнес
Поставки газа по трубопроводам из России могут вырасти в два раза
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда
Авто
Не запомнили сигналы регулировщика? Этот забавный стишок решит проблему раз и навсегда Аудио 
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Популярное
Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис

Если машина стала "жрать" топливо, причина может быть не в моторе, а в одном небольшом датчике. Как быстро проверить его без поездки в сервис?

Авто тратит больше топлива? Проверьте эту деталь, прежде чем ехать в сервис
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
USB-порт на вашем телевизоре: скрытые возможности, о которых вы могли не знать
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Верный друг на долгие годы: эти породы собак почти никогда не болеют
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Простая тренировка для похудения после 40 лет: всего пять упражнений
Как вырастить арбузы, которые лопаются от сахара? Важен каждый шаг
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Волшебный маринад всего из двух ингредиентов превратит даже самое жёсткое мясо в нежное и сочное
Последние материалы
32 миллиона за дом с сюрпризом: семейная пара выиграла суд из-за моли в особняке
Рецепт домашних беляшей на сковороде за час — они покорят ваших домочадцев
Употребление этой ягоды замедляет процесс старения
Какой жест заставит любую кошку подойти к вам? Это работает лучше привычного кис-кис
Не батарея, а кое-что похуже: из-за чего электромобили умирают на дороге
Не все томаты мечтают стать кетчупом: эти идеально подходят для вяления
Не все маски для волос подходят для корней! Узнайте, что может испортить вашу шевелюру
Вышедшая на связь после долгого молчания Паулина Андреева устроила фотосессию
Формируется подземный океан? Новый взгляд на происхождение воды на нашей планете
Венеция ужесточает правила — что нужно знать о новом туристическом сборе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.