Какой жест заставит любую кошку подойти к вам? Это работает лучше привычного кис-кис

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошки — независимые и своенравные создания, которые сами решают, когда и с кем им общаться. В отличие от собак, они не бегут на зов хозяина, а выбирают момент для контакта. Но существует жест, который помогает наладить доверие и привлечь внимание даже самой осторожной кошки.

Фото: commons.wikimedia.org by Никита Шиховцов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сиамский кот

Почему кошки не реагируют на зов

Кошки — территориальные животные, ценящие личное пространство и безопасность. Их поведение обусловлено инстинктами самосохранения. Если кошка не подходит, это не значит, что она вас игнорирует — просто в данный момент она не готова к взаимодействию.

Универсальный жест, который работает

Чтобы привлечь кошку, присядьте на корточки и протяните к ней руку с вытянутым указательным пальцем. Это имитирует естественное кошачье приветствие: в природе кошки касаются носами при встрече, а ваш палец воспринимается как аналог такого контакта.

Почему это работает

Кошки приветствуют друг друга, касаясь мордочками — палец ассоциируется с этим жестом.

Приседая, вы становитесь менее угрожающим и не пугаете животное.

Кошка сама решает, подходит ли к вам, что укрепляет доверие.

Как правильно выполнять жест

Присядьте: уменьшите разницу в росте, чтобы кошке было комфортно.

уменьшите разницу в росте, чтобы кошке было комфортно. Протяните руку вперёд: ладонь направлена вниз, палец слегка вытянут.

ладонь направлена вниз, палец слегка вытянут. Не двигайте рукой: пусть кошка сама подойдёт и обнюхает ваш палец.

пусть кошка сама подойдёт и обнюхает ваш палец. Дайте ей свободу: не тяните руку, не пытайтесь сразу её гладить.

Какой эффект даёт этот метод

Помогает установить доверие даже с пугливыми кошками.

Улучшает взаимодействие с питомцем, особенно при знакомстве.

Позволяет наладить контакт без давления на животное.

Советы по использованию метода

Не делайте резких движений — кошки не любят неожиданностей.

Не пытайтесь сразу гладить кошку — дайте ей самой проявить инициативу.

Если кошка напряжена или показывает признаки агрессии, не настаивайте.

Каждая кошка индивидуальна, но этот жест — простой и естественный способ наладить контакт с любым пушистым аристократом. Попробуйте, и ваш питомец обязательно оценит вашу тактичность!

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

