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Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород

3:16
Зоосфера

Долголетие домашних питомцев — один из главных вопросов, волнующих владельцев собак. Ранее считалось, что основное влияние на продолжительность жизни оказывают размер, питание и регулярные визиты к ветеринару. Однако новое британское исследование выявило дополнительные факторы, которые могут продлить или, наоборот, сократить жизнь собак. Разбираем ключевые результаты.

Собака породы Сиба- ину
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака породы Сиба- ину

Как проводилось исследование

Британские ученые проанализировали данные о чистопородных собаках и метисах, сравнив их продолжительность жизни. В расчет брались генетические особенности, физические характеристики и общее состояние здоровья. Результаты были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Методы исследования включали

  • Сравнение показателей долголетия среди разных пород.
  • Выявление влияния физических характеристик на здоровье.
  • Анализ половых различий в продолжительности жизни.

Какие факторы влияют на продолжительность жизни собак?

Форма морды

  • Исследование выявило, что собаки с удлиненной мордой живут дольше, чем брахицефальные породы (с короткой мордой). Это объясняется частыми проблемами с дыханием, перегревом и заболеваниями сердца у собак с плоскими мордами (например, у мопсов и бульдогов).

Размер собаки

  • Мелкие породы в среднем живут дольше крупных.
  • Это связано с тем, что крупные собаки быстрее стареют, их организм изнашивается быстрее.

Пол животного

  • Самки в среднем живут дольше самцов.
  • Это правило распространяется как на чистопородных собак, так и на метисов.
  • Возможные причины: гормональные различия и разный уровень физической активности.

Породы-долгожители

Среди пород, живущих дольше других, выделяют:

  • Тибетский спаниель
  • Сиба-ину
  • Лейкленд-терьер
  • Папийон
  • Схипперке
  • Бордер-терьер
  • Левретка
  • Карликовая такса

Средняя продолжительность их жизни 14-15 лет, что выше среднего по всем породам.

Породы с риском ранней смерти

К сожалению, есть породы, предрасположенные к раннему уходу из жизни. Среди них:

  • Кавказская овчарка
  • Канарский дог
  • Кане-корсо
  • Мастиф
  • Сенбернар
  • Бульдог

Основные причины

  • Крупный размер → более быстрая изнашиваемость организма.
  • Генетические заболевания.
  • Особенности породы (например, проблемы с дыханием у бульдогов).

Ограничения исследования

Хотя результаты исследования дают ценную информацию, есть нюансы:

  • Исследование проводилось в Великобритании, и в других странах условия содержания собак могут отличаться.
  • Не учитывались индивидуальные факторы, такие как питание, уход и уровень медицинского обслуживания.

На продолжительность жизни собаки влияют не только генетика и размер, но и такие параметры, как форма морды и пол. Однако для максимального долголетия важен комплексный подход: качественное питание, правильный уход и регулярное медицинское наблюдение.

Уточнения

Си́ба-и́ну или сиба-кэн (яп. 柴犬), — порода охотничьих собак, выведенная на японском острове Хонсю, самая мелкая из шести пород исконно японского происхождения.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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