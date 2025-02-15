Ваша собака относится к долгожителям? Проверьте список пород

3:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Долголетие домашних питомцев — один из главных вопросов, волнующих владельцев собак. Ранее считалось, что основное влияние на продолжительность жизни оказывают размер, питание и регулярные визиты к ветеринару. Однако новое британское исследование выявило дополнительные факторы, которые могут продлить или, наоборот, сократить жизнь собак. Разбираем ключевые результаты.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака породы Сиба- ину

Как проводилось исследование

Британские ученые проанализировали данные о чистопородных собаках и метисах, сравнив их продолжительность жизни. В расчет брались генетические особенности, физические характеристики и общее состояние здоровья. Результаты были опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Методы исследования включали

Сравнение показателей долголетия среди разных пород.

Выявление влияния физических характеристик на здоровье.

Анализ половых различий в продолжительности жизни.

Какие факторы влияют на продолжительность жизни собак?

Форма морды

Исследование выявило, что собаки с удлиненной мордой живут дольше, чем брахицефальные породы (с короткой мордой). Это объясняется частыми проблемами с дыханием, перегревом и заболеваниями сердца у собак с плоскими мордами (например, у мопсов и бульдогов).

Размер собаки

Мелкие породы в среднем живут дольше крупных.

Это связано с тем, что крупные собаки быстрее стареют, их организм изнашивается быстрее.

Пол животного

Самки в среднем живут дольше самцов.

Это правило распространяется как на чистопородных собак, так и на метисов.

Возможные причины: гормональные различия и разный уровень физической активности.

Породы-долгожители

Среди пород, живущих дольше других, выделяют:

Тибетский спаниель

Сиба-ину

Лейкленд-терьер

Папийон

Схипперке

Бордер-терьер

Левретка

Карликовая такса

Средняя продолжительность их жизни 14-15 лет, что выше среднего по всем породам.

Породы с риском ранней смерти

К сожалению, есть породы, предрасположенные к раннему уходу из жизни. Среди них:

Кавказская овчарка

Канарский дог

Кане-корсо

Мастиф

Сенбернар

Бульдог

Основные причины

Крупный размер → более быстрая изнашиваемость организма.

Генетические заболевания.

Особенности породы (например, проблемы с дыханием у бульдогов).

Ограничения исследования

Хотя результаты исследования дают ценную информацию, есть нюансы:

Исследование проводилось в Великобритании, и в других странах условия содержания собак могут отличаться.

Не учитывались индивидуальные факторы, такие как питание, уход и уровень медицинского обслуживания.

На продолжительность жизни собаки влияют не только генетика и размер, но и такие параметры, как форма морды и пол. Однако для максимального долголетия важен комплексный подход: качественное питание, правильный уход и регулярное медицинское наблюдение.

Уточнения

Си́ба-и́ну или сиба-кэн (яп. 柴犬), — порода охотничьих собак, выведенная на японском острове Хонсю, самая мелкая из шести пород исконно японского происхождения.

