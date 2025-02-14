Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Древнее поселение в Канаде старше египетских пирамид
Секреты идеального кошачьего счастья: 10 потрясающих идей для вашего дома
У меня дома растёт лимонное дерево — и вот как я этого добился
Кардио, которое действительно работает: ходьба или бег лучше справится с лишними кг?
Стены комнаты давят на вас? Как создать эффект простора даже в самом крошечном помещении
Hyundai, Samsung и LG готовятся к возвращению в Россию
Идеальный шампунь для вашего питомца: как выбрать по типу шерсти и кожи
Как провести пилинг в домашних условиях без риска для кожи
Водопад-утопленник — как так получилось

Расшифровка эмоций питомца: 20 сигналов, которые должен знать каждый хозяин

3:53
Зоосфера

Собаки — это не просто домашние любимцы, а полноценные члены семьи. Они могут выражать любовь, тревогу, страх или радость, но делают это не словами, а языком тела. Как научиться понимать своего питомца? Разбираем самые важные сигналы, которые помогут вам лучше общаться со своей собакой.

Ховаварт
Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Dirk Hilberg, Blankenfelde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ховаварт

Радость и возбуждение

Когда собака счастлива, она проявляет эмоции в движениях и выражении морды.

  • Виляющий хвост: широкое и расслабленное виляние — признак дружелюбия и радости. Быстрое и напряженное — признак возбуждения.
  • Приподнятые уши: указывают на интерес и внимание.
  • Игривый поклон: собака опускает переднюю часть тела, вытягивает лапы вперед, а заднюю часть оставляет приподнятой — это приглашение к игре.
  • Прыжки и бег: собаки в восторге не могут усидеть на месте, бегают кругами и прыгают.
  • Улыбка: приподнятые уголки пасти, расслабленная морда и виляющий хвост — верный признак счастья.

Страх и тревога

Если собака испытывает стресс или испуг, она подает определенные сигналы, которые важно замечать вовремя.

  • Поджатый хвост: чем сильнее страх, тем выше он прижат к животу.
  • Прижатые уши: говорят о тревоге и подчинении.
  • Частая зевота: часто связана не с усталостью, а со стрессом.
  • Облизывание носа: знак нервозности, особенно если пасть не сухая.
  • Дрожь: Может быть реакцией на испуг или тревожность.
  • Беспокойное поведение: метание из стороны в сторону, попытки спрятаться или убежать.
  • Расширенные зрачки: признак напряженности и готовности реагировать на угрозу.
  • Замедленные движения: осторожность, когда собака боится, но не знает, как реагировать.

Если питомец испытывает тревогу, важно создать для него комфортные условия, говорить мягким голосом и избегать резких движений.

Агрессия и защита

Агрессивное поведение собаки — это не просто злость, а сигнал того, что она чувствует угрозу или защищает свою территорию.

  • Рычание: это предупреждение — собака дает понять, что недовольна.
  • Оскал: демонстрация зубов — признак готовности к атаке.
  • Напряженная поза: мышцы напряжены, шерсть на загривке может встать дыбом.
  • Прямой взгляд: длительный зрительный контакт — вызов и предупреждение.
  • Застывшая поза: собака замирает перед возможной атакой.
  • Щелканье зубами: может означать предупреждение перед укусом.
  • Агрессивный лай: резкий, громкий, сопровождается рычанием.

Если собака подает такие сигналы, важно не провоцировать ее, не смотреть в глаза и не делать резких движений. В случае серьезной агрессии лучше обратиться к кинологу.

Подчинение и умиротворение

Собаки часто используют язык тела, чтобы избегать конфликтов и показывать свою дружелюбность.

  • Перекатывание на спину: признак полного подчинения.
  • Отведение взгляда: собака избегает зрительного контакта, чтобы не провоцировать агрессию.
  • Приседание: жест, означающий покорность и желание избежать конфликта.
  • Виляние хвостом внизу: признак неуверенности.
  • Облизывание морды хозяина или другой собаки: способ показать умиротворение.
  • Медленные, плавные движения: чтобы не выглядеть угрозой.

Язык тела собаки — это не просто движения, а способ общения с хозяином. Чем лучше вы его понимаете, тем крепче будет ваша связь с питомцем. Учитесь читать сигналы своего четвероногого друга, и он ответит вам доверием и преданностью.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай
Садоводство, цветоводство
Слизни уползут с вашего участка в панике: проверенные способы спасти урожай Аудио 
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Еда и рецепты
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом Аудио 
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Красота и стиль
Коллаген, который действительно работает: какая форма усваивается лучше
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Забудьте про сухое мясо: один нюанс — и картофель по-французски станет вашим фаворитом
Информационное поле Казахстана работает на дискредитацию отношений с Россией Любовь Степушова Гробница с тайной: кем была шестипалая женщина, похороненная 9000 лет назад? Игорь Буккер Цена цивилизации: фараоны оплатили античность, а индейцы — Возрождение Игорь Лавровский
Корень зла: какие деревья считались проклятыми и почему их нельзя сажать возле дома
Тихий сверхзвук — это реально: новый самолёт летает быстрее звука, но не оглушает людей
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Хотите собирать ведрами? Вот чем и когда подкармливать жимолость
Последние материалы
Стены комнаты давят на вас? Как создать эффект простора даже в самом крошечном помещении
Hyundai, Samsung и LG готовятся к возвращению в Россию
Идеальный шампунь для вашего питомца: как выбрать по типу шерсти и кожи
Как провести пилинг в домашних условиях без риска для кожи
Водопад-утопленник — как так получилось
Подлива без комочков — секрет идеальной густоты раскрыт
Заплаканная Настасья Самбурская отметила День всех влюблённых
Что делать, если не получается похудеть в талии?
Готовлю эти три намазки – и бутерброды исчезают со стола мгновенно!
Спортивный дух и экономичность: Каким будет новый Renault Clio
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.