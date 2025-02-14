Заботьтесь о своем питомце правильно: 5 причин не носить часто собаку на руках

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Многие владельцы собак любят носить своих питомцев на руках, особенно если речь идёт о миниатюрных породах. Однако такая привычка может нанести вред как физическому, так и психологическому здоровью собаки. Разберёмся, в каких случаях действительно стоит поднимать питомца, а когда лучше дать ему ходить самостоятельно.

Фото: Designed by Freepik by pikisuperstar is licensed under Public domian Собака в сумке

Когда можно носить собаку на руках

В некоторых ситуациях взять собаку на руки действительно необходимо:

При посадке в машину: особенно если питомец не может самостоятельно запрыгнуть.

особенно если питомец не может самостоятельно запрыгнуть. На крутых лестницах: для предотвращения травм, особенно у мелких и пожилых собак.

для предотвращения травм, особенно у мелких и пожилых собак. При болезни или травме: если животное не может передвигаться само.

если животное не может передвигаться само. В стрессовой ситуации: например, в толпе или при встрече с агрессивной собакой.

Однако брать питомца на руки постоянно — не лучшая идея.

Почему не стоит носить собаку на руках слишком часто

Собака меньше контактирует с окружающей средой

Если питомец всегда на руках, он не может исследовать территорию, обнюхивать запахи, отмечать следы и общаться с сородичами. Всё это важно для формирования нормального поведения. Особенно критично ограничивать таким образом щенков — это может привести к поведенческим проблемам и страхам во взрослом возрасте.

Снижается уверенность в себе

Когда собака постоянно находится на руках, она привыкает к тому, что хозяин решает за неё все проблемы. В результате питомец становится неуверенным и не умеет справляться с жизненными ситуациями самостоятельно.

Недостаток физической нагрузки

Движение — залог здоровья собаки. Если питомец слишком мало двигается, это может привести к ожирению, проблемам с суставами и сердечно-сосудистой системой. Да, маленьким собакам требуется меньше активности, но прогулки необходимы всем породам без исключения.

Многие собаки не любят, когда их носят

Не все питомцы получают удовольствие от нахождения на руках. Некоторым это просто неприятно, а у других может возникнуть тревожность. Важно учитывать язык тела собаки: если она извивается, пытается спрыгнуть или проявляет дискомфорт — не стоит её удерживать.

Возможные проблемы со здоровьем

Неправильное поднятие собаки может привести к травмам позвоночника, особенно у пород с длинной спиной, таких как таксы. Недостаток движения также негативно сказывается на опорно-двигательном аппарате, ослабляя мышцы и суставы.

Как правильно поднимать собаку на руки

Если необходимо взять питомца на руки, делайте это правильно:

Мелких собак (до 18 кг) поднимайте, поддерживая грудь и бёдра.

поднимайте, поддерживая грудь и бёдра. Крупных собак (от 18 кг) лучше обхватывать двумя руками — передние лапы одной рукой, задние другой.

лучше обхватывать двумя руками — передние лапы одной рукой, задние другой. Беременных собак не стоит поднимать за живот — лучше поддерживать их за грудь и заднюю часть.

не стоит поднимать за живот — лучше поддерживать их за грудь и заднюю часть. При травме особое внимание уделите повреждённому месту, избегая дополнительного давления.

Носить собаку на руках нужно только в исключительных случаях. Постоянное ограничение движения вредит физическому и психологическому здоровью питомца, снижает его уверенность в себе и может привести к проблемам с опорно-двигательной системой. Давайте собакам возможность ходить самостоятельно, исследовать мир и наслаждаться активностью — это сделает их счастливее и здоровее.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

