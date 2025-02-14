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Заботьтесь о своем питомце правильно: 5 причин не носить часто собаку на руках

3:36
Зоосфера

Многие владельцы собак любят носить своих питомцев на руках, особенно если речь идёт о миниатюрных породах. Однако такая привычка может нанести вред как физическому, так и психологическому здоровью собаки. Разберёмся, в каких случаях действительно стоит поднимать питомца, а когда лучше дать ему ходить самостоятельно.

Собака в сумке
Фото: Designed by Freepik by pikisuperstar is licensed under Public domian
Собака в сумке

Когда можно носить собаку на руках

В некоторых ситуациях взять собаку на руки действительно необходимо:

  • При посадке в машину: особенно если питомец не может самостоятельно запрыгнуть.
  • На крутых лестницах: для предотвращения травм, особенно у мелких и пожилых собак.
  • При болезни или травме: если животное не может передвигаться само.
  • В стрессовой ситуации: например, в толпе или при встрече с агрессивной собакой.

Однако брать питомца на руки постоянно — не лучшая идея.

Почему не стоит носить собаку на руках слишком часто

Собака меньше контактирует с окружающей средой

  • Если питомец всегда на руках, он не может исследовать территорию, обнюхивать запахи, отмечать следы и общаться с сородичами. Всё это важно для формирования нормального поведения. Особенно критично ограничивать таким образом щенков — это может привести к поведенческим проблемам и страхам во взрослом возрасте.

Снижается уверенность в себе

  • Когда собака постоянно находится на руках, она привыкает к тому, что хозяин решает за неё все проблемы. В результате питомец становится неуверенным и не умеет справляться с жизненными ситуациями самостоятельно.

Недостаток физической нагрузки

  • Движение — залог здоровья собаки. Если питомец слишком мало двигается, это может привести к ожирению, проблемам с суставами и сердечно-сосудистой системой. Да, маленьким собакам требуется меньше активности, но прогулки необходимы всем породам без исключения.

Многие собаки не любят, когда их носят

  • Не все питомцы получают удовольствие от нахождения на руках. Некоторым это просто неприятно, а у других может возникнуть тревожность. Важно учитывать язык тела собаки: если она извивается, пытается спрыгнуть или проявляет дискомфорт — не стоит её удерживать.

Возможные проблемы со здоровьем

  • Неправильное поднятие собаки может привести к травмам позвоночника, особенно у пород с длинной спиной, таких как таксы. Недостаток движения также негативно сказывается на опорно-двигательном аппарате, ослабляя мышцы и суставы.

Как правильно поднимать собаку на руки

Если необходимо взять питомца на руки, делайте это правильно:

  • Мелких собак (до 18 кг) поднимайте, поддерживая грудь и бёдра.
  • Крупных собак (от 18 кг) лучше обхватывать двумя руками — передние лапы одной рукой, задние другой.
  • Беременных собак не стоит поднимать за живот — лучше поддерживать их за грудь и заднюю часть.
  • При травме особое внимание уделите повреждённому месту, избегая дополнительного давления.

Носить собаку на руках нужно только в исключительных случаях. Постоянное ограничение движения вредит физическому и психологическому здоровью питомца, снижает его уверенность в себе и может привести к проблемам с опорно-двигательной системой. Давайте собакам возможность ходить самостоятельно, исследовать мир и наслаждаться активностью — это сделает их счастливее и здоровее.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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