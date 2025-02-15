Благовещенца оштрафуют за скучающего кота: что за история

1:48 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Жителя Благовещенска оштрафуют за то, что он оставил своего кота одного в квартире, и животное долгое время тревожило соседей своим мяуканьем.

Фото: flickr.com by David Montolio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошачья пасть

Когда скука становится проблемой

Мужчина уехал в отпуск на неделю, оставив кота в квартире без присмотра. Животное стало скучать, долго крича, что привлекло внимание соседей.

Они вызвали полицию, и, вскрыв дверь, обнаружили кошку, которая была в безопасности, с мисками с едой и водой, но выглядела расстроенной от одиночества.

Что говорят ветеринары?

Осмотрев кота, ветеринары не нашли никаких проблем со здоровьем, однако владельцу предстоит административная ответственность.

По мнению экспертов, мужчина нарушил права своих соседей, и такие случаи не должны повторяться.

"От владельцев закон требует ответственного подхода к своим питомцам. Важно заранее подумать, где оставлять животное на время отпуска и как обеспечить его лечение в случае болезни", — отметил Сергея Самохвалова, начальника регионального управления ветеринарии.

Как это влияет на отношения с соседями

Нарушение прав соседей также имеет значение в данном контексте. Шум, который создаёт животное, может быть не только раздражающим, но и вызывать юридические последствия для владельца.

В данном случае коту повезло, что не пострадал, но ситуация явно могла быть решена по-другому.

Что с котом?

После того как кота забрали из квартиры, волонтеры взяли его на передержку. Когда хозяин вернется, он сможет забрать питомца обратно.

Это решение подчеркнуло важность ответственности владельцев домашних животных и необходимость продуманного подхода к их содержанию.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

