5 причин: почему не стоит доверять маркетплейсам при выборе лекарств для питомцев

2:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маркетплейсы заполонили рынок, и на них можно найти практически все, включая ветеринарные препараты для домашних животных. Однако стоит ли покупать лекарства и средства для питомцев на таких платформах? Давайте разберемся.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Дружба кошки и собаки

5 причин, почему стоит отказаться от покупок на маркетплейсах:

1. Риск подделки

Маркетплейсы — это тысячи продавцов, в том числе и тех, кто не всегда придерживается стандартов качества. Низкая цена привлекает внимание, но гарантии на товар нет. В худшем случае, вы можете получить препарат, который не только не принесет пользы, но и навредит вашему питомцу. В отличие от проверенных ветеринарных аптек, продавцы на маркетплейсах не всегда могут предоставить все необходимые документы.

2. Невозможность получить "пустышку"

Вместо препарата, который реально поможет вашему питомцу, вы можете купить бессмысленное средство. Особенно это касается средств от паразитов, таких как блохи, клещи и гельминты. Без должных проверок и рекомендаций можно легко получить неэффективное или вообще бесполезное средство.

3. Нарушение условий хранения

Ветеринарные препараты требуют особых условий хранения. Не всегда можно быть уверенным в том, что товар доставляется при соблюдении этих условий, даже если продавец уверяет в обратном. В аптеке же это всегда под контролем, а работники регулярно проверяют срок годности товаров.

4. Отсутствие сертификатов качества

Каждое средство должно иметь сертификаты, подтверждающие его качество и безопасность. В аптеках всегда можно потребовать документы, а вот на маркетплейсе вам могут показать лишь фотографии сертификатов, что далеко не всегда является гарантией подлинности.

5. Нет консультации с ветеринаром

Выбор препаратов для питомцев требует точного подхода. Профессиональные ветеринарные аптеки предлагают квалифицированную помощь, учитывая вес, возраст и особенности здоровья животного. На маркетплейсах же можно только надеяться на описание товара, что может оказаться недостаточно для безопасного выбора.

Лучше доверять ветеринарным аптекам — там вам предложат препараты, которые прошли все необходимые проверки, а также смогут дать квалифицированные советы по выбору.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

