Лакомства для питомцев: как не ошибиться с дозировкой и не навредить здоровью

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Лакомства — это не только способ побаловать питомца, но и средство для поощрения. За хорошее поведение, выполнение команд или просто так — собаки всегда рады угощению. Однако, важно соблюдать меру: слишком частое кормление лакомствами может навредить. Так как же правильно дать угощение и не переусердствовать?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Собака Русский той - терьер

Проблемы с режимом кормления

Если ваш питомец постоянно выпрашивает лакомства, возможно, дело в нарушении режима кормления. Очень важно, чтобы собака ела в одно и то же время, а рацион был сбалансированным. Белки, витамины, минералы — все должно быть в оптимальных пропорциях.

Еще одно правило: ни в коем случае не кормите питомца со стола! Это может не только привести к вредной привычке, но и вызвать проблемы со здоровьем. При правильном режиме питания собака будет уверена, что получает все необходимое и только в нужное время.

Если вы соблюдаете все правила, а собака все равно постоянно просит еду, стоит обратиться к ветеринару для диагностики возможных проблем со здоровьем.

Как часто давать лакомства

Ветеринары советуют давать лакомства каждый день, но не более 10-15% от суточной нормы рациона. Например, если ваша собака съедает 300 г корма в день, то это примерно 150 калорий. Лакомства должны составлять не более 15 калорий, что равно 5-6 г угощения.

Какие лакомства выбрать

Давать можно только те лакомства, которые специально предназначены для собак. Выбор в зоомагазинах огромен: вяленые кусочки, сушеные косточки или нежные подушечки. Важно обращать внимание на качество угощений и покупать их только в проверенных местах.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

