Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему KPI Agro пытается продать свой бизнес
 Цены на отели Анапы остаются высокими, несмотря на спад бронирований
Как стирать джинсы, не испортив их цвет? Многие допускают ошибки
Причины гибели рассады: как определить и исправить ошибки
Прорыв в биотехнологиях: Китай возвращает исчезнувшую породу свиней
Крайняя необходимость или крайняя наглость? Когда обочина — вынужденная мера, а не нарушение
Это упражнение обожал легендарный бодибилдер: работать будет всё тело
Упругая кожа после родов: лучшие способов восстановить тонус без хирургии
Секрет молодости и крепкого иммунитета: он был у нас перед носом!

Лакомства для питомцев: как не ошибиться с дозировкой и не навредить здоровью

1:53
Зоосфера » Собаки

Лакомства — это не только способ побаловать питомца, но и средство для поощрения. За хорошее поведение, выполнение команд или просто так — собаки всегда рады угощению. Однако, важно соблюдать меру: слишком частое кормление лакомствами может навредить. Так как же правильно дать угощение и не переусердствовать?

Собака Русский той - терьер
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Собака Русский той - терьер

Проблемы с режимом кормления

Если ваш питомец постоянно выпрашивает лакомства, возможно, дело в нарушении режима кормления. Очень важно, чтобы собака ела в одно и то же время, а рацион был сбалансированным. Белки, витамины, минералы — все должно быть в оптимальных пропорциях.

Еще одно правило: ни в коем случае не кормите питомца со стола! Это может не только привести к вредной привычке, но и вызвать проблемы со здоровьем. При правильном режиме питания собака будет уверена, что получает все необходимое и только в нужное время.

Если вы соблюдаете все правила, а собака все равно постоянно просит еду, стоит обратиться к ветеринару для диагностики возможных проблем со здоровьем.

Как часто давать лакомства

Ветеринары советуют давать лакомства каждый день, но не более 10-15% от суточной нормы рациона. Например, если ваша собака съедает 300 г корма в день, то это примерно 150 калорий. Лакомства должны составлять не более 15 калорий, что равно 5-6 г угощения.

Какие лакомства выбрать

Давать можно только те лакомства, которые специально предназначены для собак. Выбор в зоомагазинах огромен: вяленые кусочки, сушеные косточки или нежные подушечки. Важно обращать внимание на качество угощений и покупать их только в проверенных местах.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как отучить кошку драть диван? Рабочий метод, о котором молчат ветеринары
Домашние животные
Как отучить кошку драть диван? Рабочий метод, о котором молчат ветеринары Аудио 
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука
Садоводство, цветоводство
А мне никто не верил: но теперь у меня самый крупный урожай лука Аудио 
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Новости спорта
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет Аудио 
Популярное
Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор

Как понять, что аккумулятор скоро выйдет из строя? Для проверки не нужно ехать в сервис – простой тест мультиметром покажет, когда пора менять АКБ.

Простой тест, который покажет, сколько проживет ваш аккумулятор
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Зачем мучиться с пасынкованием? Эти томаты дают ведра плодов без лишних хлопот
Астероид 2024 YR4 становится всё более опасным для Земли
Работает на 100%: это самое недооценённое упражнение для похудения
Ракеты AMRAAM. Зачем на украинских истребителях F-16 появилось дальнобойное оружие Дмитрий Плотников Этот город удивит вас сочетанием прошлого и будущего — маршрут для прогулки по Франкфурту, который раскрывает все тайны Игорь Буккер В Казахстане развернулась жаркая дискуссия по событям вокруг Украины. Токаев предупреждает Любовь Степушова
Теперь завариваю куркуму каждое утро: результат не заставил себя ждать
Ни плавание, ни гантели: лучшие упражнения для пенсионеров старше 60 лет
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Нельзя просто открыть банку и есть горошек — что нужно делать перед употреблением
Последние материалы
Ракеты AMRAAM. Зачем на украинских истребителях F-16 появилось дальнобойное оружие
Почему KPI Agro пытается продать свой бизнес
 Цены на отели Анапы остаются высокими, несмотря на спад бронирований
Как стирать джинсы, не испортив их цвет? Многие допускают ошибки
Причины гибели рассады: как определить и исправить ошибки
Прорыв в биотехнологиях: Китай возвращает исчезнувшую породу свиней
Лакомства для питомцев: как не ошибиться с дозировкой и не навредить здоровью
Крайняя необходимость или крайняя наглость? Когда обочина — вынужденная мера, а не нарушение
Это упражнение обожал легендарный бодибилдер: работать будет всё тело
Упругая кожа после родов: лучшие способов восстановить тонус без хирургии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.